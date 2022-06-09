https://arabic.sputniknews.com/20220609/الكرملين-يعلق-على-مصير-إمدادات-الحبوب-إلى-الغرب-من-أوكرانيا-1063330020.html

الكرملين يعلق على مصير إمدادات الحبوب إلى الغرب من أوكرانيا

الكرملين يعلق على مصير إمدادات الحبوب إلى الغرب من أوكرانيا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن المحادثات بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية إلى تركيا والشرق الأوسط لم تنجز بعد والعمل في هذا... 09.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-09T11:28+0000

2022-06-09T11:28+0000

2022-06-09T11:28+0000

روسيا

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ورد بيسكوف على سؤال الصحفيين حول ما إذا كانت هناك بالفعل اتفاقيات رسمية بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية من مدينة ميليتوبول إلى تركيا أو دول أخرى في الشرق الأوسط قائلا: "حتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق محدد والعمل مستمر".وصرحت الأمم المتحدة مرارا، قبل ذلك، بوجود تهديد لأزمة غذاء بسبب نقص الحبوب، واتهم الغرب روسيا بمعارضة توريد الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية، فيما رفضت موسكو بشكل قاطع مثل هذه الاتهامات.وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، إنه يجب على كييف التوقف عن تأخير عملية تصدير الحبوب الأوكرانية.ووفقا للافروف فإن العسكريين الروس يعلنون عن ممرات آمنة يمكن لأي سفينة تحمل حبوبا استخدامها دون التعرض لأي تهديد، أو التي تنتظر في موانئ البحر الأسود، لكن شريطة أن يقوم الأوكرانيون بإزالة الألغام من السواحل الخاضعة لسيطرتهم.وفي الوقت ذاته، أنشأت سلطات كييف بنفسها، العديد من العوائق أمام تصدير الحبوب للتصدير: فبالإضافة إلى الحرق المتعمد للحبوب في ميناء ماريوبول، قامت القوات الأوكرانية بزرع الألغام في البحر الأسود، ما يمنع نقل الحبوب إلى الأسواق العالمية بواسطة السفن.

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روسيا