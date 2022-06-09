https://arabic.sputniknews.com/20220609/المباحثات-الروسية-التركية-لحل-أزمة-الحبوب-الرؤية-الروسية-وتدخلات-الغرب-1063345030.html

المباحثات الروسية التركية لحل أزمة الحبوب: الرؤية الروسية وتدخلات الغرب

المباحثات الروسية التركية لحل أزمة الحبوب: الرؤية الروسية وتدخلات الغرب

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، إنه يجب على كييف التوقف عن تأخير عملية تصدير الحبوب الأوكرانية. 09.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-09T15:01+0000

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المباحثات الروسية التركية لحل أزمة الحبوب: الرؤية الروسية وتدخلات الغرب المباحثات الروسية التركية لحل أزمة الحبوب: الرؤية الروسية وتدخلات الغرب

ووفقا للافروف، فإن العسكريين الروس يعلنون عن ممرات آمنة يمكن لأي سفينة تحمل حبوبا استخدامها دون التعرض لأي تهديد، أو التي تنتظر في موانئ البحر الأسود، لكن شريطة أن يقوم الأوكرانيون بإزالة الألغام من السواحل الخاضعة لسيطرتهم.وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأرميني: "أعتبر محاولات الزملاء الأتراك إقناع كييف بضرورة التوقف عن إطالة هذه العملية أمر إيجابي للغاية. آمل أن يدرك الأوكرانيون أنه لا بديل عن حل هذه القضية على هذا الأساس على وجه التحديد".وأكد لافروف أنه يتوجب على كييف التخلي عن الخطاب العسكري والتركيز على التسوية السياسية.وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد أعلن الأربعاء، أنه من أجل تزويد الغرب بالحبوب الروسية، يجب تغيير العقوبات التي تعيق هذا الأمر، مشيراً في الوقت نفسه، إلى أنه لا يوجد حديث حول هذا الشأن.وردا على سؤال لتوضيح ما إذا كانت روسيا تتفاوض مع آخرين غير تركيا، أجاب بيسكوف بأنه "تجري مناقشة الموضوع الأوكراني" مع أنقرة، بينما يعمل التجار في مناطق أخرى".وصرحت الأمم المتحدة مرارا، قبل ذلك، بوجود تهديد لأزمة غذاء بسبب نقص الحبوب، واتهم الغرب روسيا بمعارضة توريد الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية، فيما رفضت موسكو بشكل قاطع مثل هذه الاتهامات.وفي الوقت نفسه، أنشأت سلطات كييف بنفسها، العديد من العوائق أمام تصدير الحبوب: فبالإضافة إلى الحرق المتعمد للحبوب في ميناء ماريوبول، قامت القوات الأوكرانية بزرع الألغام في البحر الأسود، ما يمنع نقل الحبوب إلى الأسواق العالمية بواسطة السفن.وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه لا توجد مشاكل فيما يتعلق بتصدير الحبوب من أوكرانيا، وإن روسيا لا تتدخل في ذلك، مضيفاً بأنه إذا أزالت أوكرانيا الألغام من الموانئ، فستتمكن السفن المحملة بالحبوب من المغادرة دون أي مشاكل".وأشار الحاج جاسم، إلى أن تركيا تنتهج نهجًا متوازنًا في هذه الأزمة وربما تؤدي المفاوضات مع تركيا إلى حلحلة هذه الأزمة، مشيرا إلى أن هناك تصريحات صادرة من الجانب الأوكراني تشير إلى عدم الارتياح إزاء الدور التركي.وأضاف الديب أن الطرف الثالث وهو تركيا وموقفها المتوازن بين الغرب وروسيا يمكن أن يخفف من حدة الأزمة، مشيرًا إلى أن تركيا لا تتحدث باسم الغرب، وإنما تتحدث عن نفسها وتبحث عن مصلحتها في ضوء علاقتها المتوازنة مع روسيا.وأوضح نايل الجوابرة الخبير الاقتصادي، أن انتهاء الحرب كفيل بانتهاء هذا الصراع الاقتصادي المتسبب في أزمة غذاء عالمية حذرت منها الأمم المتحدة.يمكنكم متابعة المزيد عبر برنامج بوضوحإعداد وتقديم: خالد عبد الجبار

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