https://arabic.sputniknews.com/20220609/المحجوب-لـسبوتنيك-نعزز-قواتنا-في-الجنوب-الليبي-ونقارع-الإرهاب-في-ظل-وقف-الحكومة-لميزانية-الجيش-1063364188.html

المحجوب لـ"سبوتنيك": نعزز قواتنا في الجنوب الليبي ونقارع الإرهاب في ظل وقف الحكومة لميزانية الجيش

المحجوب لـ"سبوتنيك": نعزز قواتنا في الجنوب الليبي ونقارع الإرهاب في ظل وقف الحكومة لميزانية الجيش

يواصل الجيش الليبي تعزيز قواته في المناطق الصحراوية جنوب ليبيا بالعديد من الآليات ‏والمعدات العسكرية، وذلك لمواجهة للتنظيمات الإرهابية، التي تشهد نشاطا جديدا... 09.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-09T21:28+0000

2022-06-09T21:28+0000

2022-06-09T21:28+0000

حوارات

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وقد استهدفت هذه التنظيمات الإرهابية عدة مناطق في الجنوب، لعل آخرها مركز التدريب في منطقة براك الشاطئ، وقتل في ذلك الهجوم عدد من الضباط والعناصر.وفي هذا الصدد، أجرت "سبوتنيك" لقاءا مع مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، اللواء خالد المحجوب.كيف كان وضع الجيش الليبي قبل التأسيس من العدم؟كنا قبل سنوات بدون جيش رسمي، إذ لم تكن هناك وحدات ولا معسكرات ولا أسلحة ولا معدات، ولا أي مظهر من مظاهر الجيش، وكان الضباط في فترة سابقة يتحركون بصعوبة في مدينة بنغازي، وكانوا عرضة للاغتيالات بشكل كبير، وأصبح الخوف والرعب يعم المدينة.وواصل: في ظل الولايات الإسلامية ومجلس شورى بنغازي، تم إلغاء كل المعسكرات الرسمية في طرابلس، ولم يكن يوجد أي نوع من أنواع الحضور العسكري الحقيقي، لقد كان الموضوع شكلي فقط، ولم تكن توجد أي وحدات رسمية هناك.ما هي التجهيزات والدعم الذي تم توفيره في ظل إيقاف ميزانية الجيش من الحكومة؟الآن عاد السلاح الجوي بقوة بعد صيانة العديد من الطائرات، وتم إعادة الأسلحة المهمة، منها صواريخ "الكرامة" ذات المدى 300 كيلو متر، كما تم إعادة تجهيز القوات بالكامل على المستوى الدفاعي بجميع الأسلحة والمعدات، منها سيارات الدفع الرباعي المحملة بالأسلحة، والراجمات والأسلحة المضادة للدبابات والدروع، وتزويد القوات هناك بعدد من عناصر المشاة.وتابع: كل هذه الاستعدادات لأننا نقارع الإرهاب في هذه المنطقة الشاسعة، وتحتاج لإمكانيات في ظل نقص الدعم وغياب الميزانية، والجميع على دراية بما يحدث في ظل هذه الحكومة من إيقافها لميزانية القوات المسلحة.لما عادت أنشطة التنظيمات الإرهابية؟بعد محاربتها وشبه القضاء عليها من قِبل القوات المسلحة، عاد نشاط التنظيمات الإرهابية لعدة أسباب، أبرزها وجود المناخ الملائم في الساحل الليبي غرب طرابلس بعد خروج القوات المسلحة منها، فيما عاد نشاط التنظيم الإرهابي في مدينة صبراتة بعد مغادرة الجيش منها.وما هي مصادر تمويل هذه التنظيمات؟لقد عوّلت التنظيمات على الصحراء الليبية، والمناطق الجنوبية بشكل كبير، كونها منطقة مفتوحة يمكنهم الاختباء فيها، ولكونها مدن ومناطق تفتقد للأجهزة الأمنية القوية، والجيش غير موجود فيها، فاستفادوا من كل هذه المعطيات وشعروا بأنهم قادرين على التواجد في تلك المناطق، ولديهم مصادر تمويل تتمثل في التهريب، وتجارة تهريب البشر، وتهريب الوقود، والمخدرات، وخطف المواطنين والصيادين وطلب الفدية عليهم، بالإضافة لوجود الذهب في الحدود الليبية التشادية، حيث حدث نشاط كبير في عمليات التنقيب على الذهب.ما هي أحدث ضربات الجيش للتنظيمات الإرهابية؟تربط هذه التنظيمات الإرهابية أهدافا واحدة نتيجة لالتقاء المصالح بينهم، ولكن ضربات الجيش كانت موجعة لهم، وآخرها مقتل أبرز القيادي المعروف باسم، معاذ الطشاني، الذي تم استهدافه ومن معه في عملية محدودة بعد رصد الهدف وعدد السيارات التي كانت معهم.لماذا يسعى الجيش لتأمين الحدود الجنوبية؟يسعى الجيش الليبي لتأمين المناطق الجنوبية الحدودية، نتيجة لوجود بعض الاشتباكات في بعض دول الجوار، منها تشاد التي تشهد معارك بخصوص الذهب، فكان لابد من حماية الحدود الجنوبية خوفا من تسلل بعض أفراد هذه التنظيمات.أجرى الحوار: ماهر الشاعري

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