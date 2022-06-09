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https://arabic.sputniknews.com/20220609/انتعاش-السياحة-المحلية-في-سوريا-1063314180.html
انتعاش السياحة المحلية في سوريا
انتعاش السياحة المحلية في سوريا
قلعة جعبر القديمة الواقعة على بحيرة الأسد، التي استخدمها الإرهابيون في السابق لشن الهجمات، بدأت تستعيد ببطء مكانتها كوجهة ثقافية وسياحية رئيسية. ورغم شمس يونيو... 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T08:42+0000
2022-06-09T08:42+0000
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фото, صور, وسائط متعددة, أخبار سوريا اليوم

انتعاش السياحة المحلية في سوريا

08:42 GMT 09.06.2022
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قلعة جعبر القديمة الواقعة على بحيرة الأسد، التي استخدمها الإرهابيون في السابق لشن الهجمات، بدأت تستعيد ببطء مكانتها كوجهة ثقافية وسياحية رئيسية. ورغم شمس يونيو الحارة، يأتي الزوار من جميع أنحاء سوريا التي مزقتها الحرب.
© AFP 2022 / Delil Souleimanرجل يستخدم هاتفه لالتقاط صورة لأطلال قلعة جعبر في خزان بحيرة الأسد بمحافظة الرقة في 3 يونيو 2022
رجل يستخدم هاتفه لالتقاط صورة لأطلال قلعة جعبر في خزان بحيرة الأسد بمحافظة الرقة في 3 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي
1/8
© AFP 2022 / Delil Souleiman
رجل يستخدم هاتفه لالتقاط صورة لأطلال قلعة جعبر في خزان بحيرة الأسد بمحافظة الرقة في 3 يونيو 2022
© AFP 2022 / Delil Souleiman

مواطنون يزورون أطلال قلعة جعبر (قلعة جعبر) في خزان بحيرة الأسد بمحافظة الرقة في 3 حزيران 2022.

مواطنون يزورون أطلال قلعة جعبر (قلعة جعبر) في خزان بحيرة الأسد بمحافظة الرقة في 3 حزيران 2022. - سبوتنيك عربي
2/8
© AFP 2022 / Delil Souleiman

مواطنون يزورون أطلال قلعة جعبر (قلعة جعبر) في خزان بحيرة الأسد بمحافظة الرقة في 3 حزيران 2022.

© AFP 2022 / Delil Souleiman

رجال يتناولون الطعام في الهواء الطلق بجوار قلعة جعبر بالقرب من خزان بحيرة الأسد بمحافظة الرقة في 3 يونيو 2022

رجال يتناولون الطعام في الهواء الطلق بجوار قلعة جعبر بالقرب من خزان بحيرة الأسد بمحافظة الرقة في 3 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي
3/8
© AFP 2022 / Delil Souleiman

رجال يتناولون الطعام في الهواء الطلق بجوار قلعة جعبر بالقرب من خزان بحيرة الأسد بمحافظة الرقة في 3 يونيو 2022

© AFP 2022 / Delil Souleimanمواطنون يزورون أطلال قلعة جعبر في بحيرة الأسد بمحافظة الرقة، 3 يونيو 2022
مواطنون يزورون أطلال قلعة جعبر في بحيرة الأسد بمحافظة الرقة، 3 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي
4/8
© AFP 2022 / Delil Souleiman
مواطنون يزورون أطلال قلعة جعبر في بحيرة الأسد بمحافظة الرقة، 3 يونيو 2022
© AFP 2022 / Delil Souleimanرجل يجلس بجانب نافذة أعلى برج مراقبة على أنقاض قلعة جعبر في بحيرة الأسد في سوريا في محافظة الرقة، 3 يونيو 2022.
رجل يجلس بجانب نافذة أعلى برج مراقبة على أنقاض قلعة جعبر في بحيرة الأسد في سوريا في محافظة الرقة، 3 يونيو 2022. - سبوتنيك عربي
5/8
© AFP 2022 / Delil Souleiman
رجل يجلس بجانب نافذة أعلى برج مراقبة على أنقاض قلعة جعبر في بحيرة الأسد في سوريا في محافظة الرقة، 3 يونيو 2022.
© AFP 2022 / Delil Souleimanمنظر جوي للقوارب المبحرة أمام أشخاص يسبحون قبالة ساحل قلعة جعبر في بحيرة الأسد بمحافظة الرقة السورية، 3 يونيو 2022
منظر جوي للقوارب المبحرة أمام أشخاص يسبحون قبالة ساحل قلعة جعبر في بحيرة الأسد بمحافظة الرقة السورية، 3 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي
6/8
© AFP 2022 / Delil Souleiman
منظر جوي للقوارب المبحرة أمام أشخاص يسبحون قبالة ساحل قلعة جعبر في بحيرة الأسد بمحافظة الرقة السورية، 3 يونيو 2022
© AFP 2022 / Delil Souleimanمنظر جوي لقلعة جعبر في خزان بحيرة الأسد بمحافظة الرقة السورية، 3 يونيو 2022
منظر جوي لقلعة جعبر في خزان بحيرة الأسد بمحافظة الرقة السورية، 3 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي
7/8
© AFP 2022 / Delil Souleiman
منظر جوي لقلعة جعبر في خزان بحيرة الأسد بمحافظة الرقة السورية، 3 يونيو 2022
© AFP 2022 / Delil Souleimanمنظر جوي لقلعة جعبر في خزان بحيرة الأسد بمحافظة الرقة السورية، 3 يونيو 2022
منظر جوي لقلعة جعبر في خزان بحيرة الأسد بمحافظة الرقة السورية، 3 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي
8/8
© AFP 2022 / Delil Souleiman
منظر جوي لقلعة جعبر في خزان بحيرة الأسد بمحافظة الرقة السورية، 3 يونيو 2022
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