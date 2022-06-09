انتعاش السياحة المحلية في سوريا

© AFP 2022 / Delil Souleimanرجل يستخدم هاتفه لالتقاط صورة لأطلال قلعة جعبر في خزان بحيرة الأسد بمحافظة الرقة في 3 يونيو 2022
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© AFP 2022 / Delil Souleiman
رجل يستخدم هاتفه لالتقاط صورة لأطلال قلعة جعبر في خزان بحيرة الأسد بمحافظة الرقة في 3 يونيو 2022
© AFP 2022 / Delil Souleiman
مواطنون يزورون أطلال قلعة جعبر (قلعة جعبر) في خزان بحيرة الأسد بمحافظة الرقة في 3 حزيران 2022.
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© AFP 2022 / Delil Souleiman
مواطنون يزورون أطلال قلعة جعبر (قلعة جعبر) في خزان بحيرة الأسد بمحافظة الرقة في 3 حزيران 2022.
© AFP 2022 / Delil Souleiman
رجال يتناولون الطعام في الهواء الطلق بجوار قلعة جعبر بالقرب من خزان بحيرة الأسد بمحافظة الرقة في 3 يونيو 2022
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© AFP 2022 / Delil Souleiman
رجال يتناولون الطعام في الهواء الطلق بجوار قلعة جعبر بالقرب من خزان بحيرة الأسد بمحافظة الرقة في 3 يونيو 2022
© AFP 2022 / Delil Souleimanمواطنون يزورون أطلال قلعة جعبر في بحيرة الأسد بمحافظة الرقة، 3 يونيو 2022
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© AFP 2022 / Delil Souleiman
مواطنون يزورون أطلال قلعة جعبر في بحيرة الأسد بمحافظة الرقة، 3 يونيو 2022
© AFP 2022 / Delil Souleimanرجل يجلس بجانب نافذة أعلى برج مراقبة على أنقاض قلعة جعبر في بحيرة الأسد في سوريا في محافظة الرقة، 3 يونيو 2022.
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© AFP 2022 / Delil Souleiman
رجل يجلس بجانب نافذة أعلى برج مراقبة على أنقاض قلعة جعبر في بحيرة الأسد في سوريا في محافظة الرقة، 3 يونيو 2022.
© AFP 2022 / Delil Souleimanمنظر جوي للقوارب المبحرة أمام أشخاص يسبحون قبالة ساحل قلعة جعبر في بحيرة الأسد بمحافظة الرقة السورية، 3 يونيو 2022
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© AFP 2022 / Delil Souleiman
منظر جوي للقوارب المبحرة أمام أشخاص يسبحون قبالة ساحل قلعة جعبر في بحيرة الأسد بمحافظة الرقة السورية، 3 يونيو 2022
© AFP 2022 / Delil Souleimanمنظر جوي لقلعة جعبر في خزان بحيرة الأسد بمحافظة الرقة السورية، 3 يونيو 2022
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© AFP 2022 / Delil Souleiman
منظر جوي لقلعة جعبر في خزان بحيرة الأسد بمحافظة الرقة السورية، 3 يونيو 2022
© AFP 2022 / Delil Souleimanمنظر جوي لقلعة جعبر في خزان بحيرة الأسد بمحافظة الرقة السورية، 3 يونيو 2022
8/8
© AFP 2022 / Delil Souleiman
منظر جوي لقلعة جعبر في خزان بحيرة الأسد بمحافظة الرقة السورية، 3 يونيو 2022