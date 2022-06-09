https://arabic.sputniknews.com/20220609/بدء-وصول-الرؤساء-إلى-الصومال-للمشاركة-في-تنصيب-حسن-شيخ-محمود-1063327439.html
بدء وصول الرؤساء إلى الصومال للمشاركة في تنصيب حسن شيخ محمود
بدء وصول الرؤساء إلى الصومال للمشاركة في تنصيب حسن شيخ محمود
بدء وصول الرؤساء والمسؤولين إلى العاصمة الصومالية مقديشو، اليوم الخميس، للمشاركة في حفل تنصيب رئيس الجمهورية الجديد، حسن شيخ محمود. 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T10:51+0000
2022-06-09T10:51+0000
2022-06-09T10:51+0000
مصر
الصومال
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0f/1062282455_0:41:2048:1192_1920x0_80_0_0_adb9cbe1a14c1dfd7e53e00f390ee3e3.jpg
وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، ظهر اليوم الخميس، أن عدد كبير من الرؤساء ورؤساء الوزراء والمسؤولين وصلوا إلى مقديشو للمشاركة في حفل تنصيب حسن شيخ محمود، وكان في استقبالهم رئيس الوزراء، محمد حسين روبلي، وعدد من المسؤولين.وكان على رأس هؤلاء الرؤساء، رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلي، ورئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، ورئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، ومندوب دولة قطر.ومن المفترض أن تنطلق عملية تنصيب رئيس الجمهورية الصومالية العاشر حسن شيخ محمود، مساء اليوم الخميس، في مقديشو بمشاركة وفود محلية وإقليمية ودولية.ويذكر أن حسن شيخ محمود انتخب رئيسا جديدا للبلاد في 15 مايو/أيار الماضي، بعد انتخابات صوَّت فيها نواب البلاد فقط.ويشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد سمح في شهر مايو الماضي، بعودة مئات الجنود الأمريكيين بهدف المساعدة في تدريب وتجهيز ودعم قوات النخبة العسكرية المعروفة باسم (دنب)، وهي القوة التي تقاتل "حركة الشباب" الإرهابية المرتبطة بتنظيم "القاعدة" الإرهابي.
مصر
الصومال
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0f/1062282455_0:0:2048:1535_1920x0_80_0_0_27a6eecb1bd97ee12f1b375c70b2862d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, الصومال, العالم العربي
بدء وصول الرؤساء إلى الصومال للمشاركة في تنصيب حسن شيخ محمود
تابعنا عبر
بدء وصول الرؤساء والمسؤولين إلى العاصمة الصومالية مقديشو، اليوم الخميس، للمشاركة في حفل تنصيب رئيس الجمهورية الجديد، حسن شيخ محمود.
وذكرت وكالة الأنباء الصومالية
، ظهر اليوم الخميس، أن عدد كبير من الرؤساء ورؤساء الوزراء والمسؤولين وصلوا إلى مقديشو للمشاركة في حفل تنصيب حسن شيخ محمود، وكان في استقبالهم رئيس الوزراء، محمد حسين روبلي، وعدد من المسؤولين.
وكان على رأس هؤلاء الرؤساء، رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلي، ورئيس الوزراء المصري
، مصطفى مدبولي، ورئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، ومندوب دولة قطر.
ومن المفترض أن تنطلق عملية تنصيب رئيس الجمهورية الصومالية العاشر حسن شيخ محمود، مساء اليوم الخميس، في مقديشو بمشاركة وفود محلية وإقليمية ودولية.
ويذكر أن حسن شيخ محمود انتخب رئيسا جديدا للبلاد في 15 مايو/أيار الماضي، بعد انتخابات صوَّت فيها نواب البلاد فقط.
ويشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن
، قد سمح في شهر مايو الماضي، بعودة مئات الجنود الأمريكيين بهدف المساعدة في تدريب وتجهيز ودعم قوات النخبة العسكرية المعروفة باسم (دنب)، وهي القوة التي تقاتل "حركة الشباب" الإرهابية المرتبطة بتنظيم "القاعدة" الإرهابي.