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https://arabic.sputniknews.com/20220609/بولندا-تعلن-شراء-250-دبابة-أميركية-وتخطط-لشراء-300-أخرى-من-سيئول-1063326623.html
بولندا تعلن شراء 250 دبابة أميركية وتخطط لشراء 300 أخرى من سيئول
بولندا تعلن شراء 250 دبابة أميركية وتخطط لشراء 300 أخرى من سيئول
أعلن الرئيس البولندي، أندريه دودا، اليوم الخميس، أن بولندا وقعت عقدا مع الولايات المتحدة لشراء 250 دبابة وتتفاوض مع كوريا الجنوبية لشراء حوالي 300 دبابة خفيفة؛... 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T10:34+0000
2022-06-09T10:34+0000
العالم
بولندا
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برلين - سبوتنيك. وقال دودا في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية: "نحن نتفاوض حاليا على دبابات جديدة، لقد وقعنا عقدا مع الولايات المتحدة لشراء 250 دبابة جديدة، وكان وزير دفاعنا في كوريا الجنوبية الآن لمناقشة شراء دبابات كورية جنوبية أخف وزنا، حوالي 300 دبابة. لأننا نريد تجهيز جيشنا بالدبابات الحديثة".وأوضح متابعا: "بالإضافة إلى ذلك، فإن الأمر سيستغرق عدة سنوات قبل تسليمنا المنتجات؛ إذا كان لدينا اليوم عدد معين من الدبابات الألمانية التسلسلية القديمة لتعزيز أمننا في المستقبل، فسنكون ممتنين للغاية".ذكر الرئيس البولندي أن برلين وعدت وارسو بتوريد دبابات "ليوبارد" مقابل التقنيات المرسلة إلى أوكرانيا؛ في الوقت نفسه، نفى دودا المعلومات التي تقول إن الحديث يدور حول أحدث دبابات "لوبارد"، قائلا: "يمكننا استلام دبابات قديمة (دبابات "ليوبارد) وتحديثها في المستقبل، بمساعدة الصناعة الألمانية".واختتم الرئيس البولندي بالقول: "لكننا توقعنا استلام نسخة أقدم من الدبابات، وبقدر ما أعلم، لم نستلم أي شيء".في بداية يوليو/حزيران الجاري، قال رئيس الوزراء البولندي، ماتيوس مورافيتسكي، إن بلاده ستتلقى مئات الملايين من اليوروات من الاتحاد الأوروبي كتعويض عن "تسليم أسلحة دفاعية لأوكرانيا". هذا وزودت بولندا أوكرانيا بعدة مئات من الدبابات ومدافع الهاوتزر ذاتية الدفع ومدافع الهاون والذخيرة وطائرات دون طيار وقطع غيار للطائرات المقاتلة.
https://arabic.sputniknews.com/20220608/صحيفة-بولندا-على-صفيح-ساخن-والانفجار-الكبير-في-الخريف-1063287211.html
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العالم, بولندا

بولندا تعلن شراء 250 دبابة أميركية وتخطط لشراء 300 أخرى من سيئول

10:34 GMT 09.06.2022
© Sputnik . Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس البولندي أندريه دودا
الرئيس البولندي أندريه دودا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2022
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أعلن الرئيس البولندي، أندريه دودا، اليوم الخميس، أن بولندا وقعت عقدا مع الولايات المتحدة لشراء 250 دبابة وتتفاوض مع كوريا الجنوبية لشراء حوالي 300 دبابة خفيفة؛ لكنها لا تزال تنتظر استلام دبابات "ليوبارد" التي وعدت بها برلين مقابل الدبابات البولندية المرسلة إلى أوكرانيا.
برلين - سبوتنيك. وقال دودا في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية: "نحن نتفاوض حاليا على دبابات جديدة، لقد وقعنا عقدا مع الولايات المتحدة لشراء 250 دبابة جديدة، وكان وزير دفاعنا في كوريا الجنوبية الآن لمناقشة شراء دبابات كورية جنوبية أخف وزنا، حوالي 300 دبابة. لأننا نريد تجهيز جيشنا بالدبابات الحديثة".

وأوضح متابعا: "بالإضافة إلى ذلك، فإن الأمر سيستغرق عدة سنوات قبل تسليمنا المنتجات؛ إذا كان لدينا اليوم عدد معين من الدبابات الألمانية التسلسلية القديمة لتعزيز أمننا في المستقبل، فسنكون ممتنين للغاية".

ذكر الرئيس البولندي أن برلين وعدت وارسو بتوريد دبابات "ليوبارد" مقابل التقنيات المرسلة إلى أوكرانيا؛ في الوقت نفسه، نفى دودا المعلومات التي تقول إن الحديث يدور حول أحدث دبابات "لوبارد"، قائلا: "يمكننا استلام دبابات قديمة (دبابات "ليوبارد) وتحديثها في المستقبل، بمساعدة الصناعة الألمانية".

واختتم الرئيس البولندي بالقول: "لكننا توقعنا استلام نسخة أقدم من الدبابات، وبقدر ما أعلم، لم نستلم أي شيء".
وارسو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2022
صحيفة: بولندا على صفيح ساخن والانفجار الكبير في الخريف
أمس, 14:03 GMT
في بداية يوليو/حزيران الجاري، قال رئيس الوزراء البولندي، ماتيوس مورافيتسكي، إن بلاده ستتلقى مئات الملايين من اليوروات من الاتحاد الأوروبي كتعويض عن "تسليم أسلحة دفاعية لأوكرانيا".
هذا وزودت بولندا أوكرانيا بعدة مئات من الدبابات ومدافع الهاوتزر ذاتية الدفع ومدافع الهاون والذخيرة وطائرات دون طيار وقطع غيار للطائرات المقاتلة.
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