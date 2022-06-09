https://arabic.sputniknews.com/20220609/بينيت-قرار-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-أثبت-تمادي-إيران-في-ممارسة-ألاعيبها-واستمرارها-في-الإخفاء-1063326722.html
بينيت: قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية أثبت تمادي إيران في ممارسة ألاعيبها واستمرارها في الإخفاء
بينيت: قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية أثبت تمادي إيران في ممارسة ألاعيبها واستمرارها في الإخفاء
بارك رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الخميس، الوكالة الدولية للطاقة الذرية على القرار الذي صدر أمس عن مجلس المحافظين والذي ينص بشكل واضح على "تمادي... 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T10:40+0000
2022-06-09T10:40+0000
2022-06-09T10:40+0000
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم
الاتفاق النووي الإيراني
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وقال بينيت: "إننا نلاحظ في هذا القرار من جهة، الأكاذيب والنفاق الإيراني في سياق الملف النووي وبشكل عام، ومن الجهة الأخرى نلاحظ هنا وقوفا صحيحا لدول العالم في تمييز الخير عن الشر، علما بأنها تصرح بمنتهى الوضوح بأن إيران تعمد إلى إخفاء أنشطتها. نحن لن نتوانى عن هذه القضية".ووافق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المؤلف من 35 دولة، بأغلبية كبيرة على قرار يدين إيران، بسبب عدم تقديمها ما يفسر وجود آثار لليورانيوم في ثلاثة مواقع لم يعلن عنها، فيما عارضت كل من روسيا والصين نص القرار، بينما صوتت 30 دولة لصالحه وامتنعت ثلاث دول عن التصويت هي الهند وباكستان وليبيا.وردت إيران على قرار وضع معاهدة "أوكوس" على جدول أعمال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدة أن هذا القرار "يزيد من مخاطر الانتشار النووي".بدوره، حمل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان "المتبنين للقرار المعادي لإيران في مجلس الحكام بالوكالة الدولية للطاقة الذرية المسؤولية عن كل تداعيات تهديداتهم".من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يكشف الوجه الحقيقي لإيران.وذكر بينيت في تغريدة بحسابه الرسمي على "تويتر"، مساء أمس الأربعاء، أن قرار الوكالة الدولية الذي يدين إيران لعدم تقديمها ما يفسر وجود آثار لليورانيوم في ثلاثة مواقع لم يعلن عنها قد كشف الوجه الحقيقي لإيران.
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أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, الاتفاق النووي الإيراني
بينيت: قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية أثبت تمادي إيران في ممارسة ألاعيبها واستمرارها في الإخفاء
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بارك رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الخميس، الوكالة الدولية للطاقة الذرية على القرار الذي صدر أمس عن مجلس المحافظين والذي ينص بشكل واضح على "تمادي إيران في ممارسة ألاعيبها، واستمرارها في الاختباء والإخفاء".
وقال بينيت: "إننا نلاحظ في هذا القرار من جهة، الأكاذيب والنفاق الإيراني في سياق الملف النووي وبشكل عام، ومن الجهة الأخرى نلاحظ هنا وقوفا صحيحا لدول العالم في تمييز الخير عن الشر، علما بأنها تصرح بمنتهى الوضوح بأن إيران تعمد إلى إخفاء أنشطتها. نحن لن نتوانى عن هذه القضية".
ووافق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المؤلف من 35 دولة، بأغلبية كبيرة على قرار يدين إيران
، بسبب عدم تقديمها ما يفسر وجود آثار لليورانيوم في ثلاثة مواقع لم يعلن عنها، فيما عارضت كل من روسيا والصين نص القرار، بينما صوتت 30 دولة لصالحه وامتنعت ثلاث دول عن التصويت هي الهند وباكستان وليبيا.
وردت إيران
على قرار وضع معاهدة "أوكوس" على جدول أعمال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدة أن هذا القرار "يزيد من مخاطر الانتشار النووي".
بدوره، حمل وزير الخارجية الإيراني
حسين أمير عبد اللهيان "المتبنين للقرار المعادي لإيران في مجلس الحكام بالوكالة الدولية للطاقة الذرية المسؤولية عن كل تداعيات تهديداتهم".
من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يكشف الوجه الحقيقي لإيران.
وذكر بينيت في تغريدة بحسابه الرسمي على "تويتر"، مساء أمس الأربعاء، أن قرار الوكالة الدولية الذي يدين إيران لعدم تقديمها ما يفسر وجود آثار لليورانيوم
في ثلاثة مواقع لم يعلن عنها قد كشف الوجه الحقيقي لإيران.