https://arabic.sputniknews.com/20220609/ترامب-يصف-مسيرة-6-يناير-بأنها-أكبر-حركة-في-تاريخ-أمريكا--1063356726.html

ترامب يصف مسيرة 6 يناير بأنها "أكبر حركة في تاريخ أمريكا"

ترامب يصف مسيرة 6 يناير بأنها "أكبر حركة في تاريخ أمريكا"

دافع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الخميس، عن المسيرة التي قام بها أنصاره في 6 يناير/ ‏كانون الثاني 2021، وذلك قبل عقد أول جلسة استماع علنية... 09.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-09T19:13+0000

2022-06-09T19:13+0000

2022-06-09T19:13+0000

دونالد ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وتحولت مسيرة "أنقذوا أمريكا" في 6 يناير 2021 إلى أعمال شغب في مبنى الكابيتول، وأسفرت عن مقتل العديد من ضباط الشرطة.وأكد ترامب في منشور له على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث"، أن "6 يناير لم يكن مجرد احتجاج، بل كان يمثل أعظم حركة في تاريخ بلادنا لجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، وفقا لمجلة "نيوزويك" الأمريكية.وتابع ترامب، مشيرا إلى أن لجنة التحقيق في أحداث 6 يناير، "لم تقض دقيقة واحدة في دراسة سبب ذهاب الناس إلى العاصمة واشنطن بأعداد هائلة، وهو أمر أكبر بكثير مما ترغب وسائل الإعلام المزيفة في الحديث عنه، أو أن غير المختارين على استعداد حتى لذكره"، بحسب قوله.وأضاف الرئيس الأمريكي السابق في منشوره، اليوم الخميس، مكررا مزاعمه بأنه فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2020، وأنه كان هناك تزوير "هائل" لأعداد الناخبين.وتعقد جلسة التحقيق في أحداث 6 يناير 2021، مساء اليوم الخميس، عدد من جلسات الاستماع العامة بشأن الهجوم الذي وقع في العاصمة الأمريكية، وكذلك في الجهود الأوسع للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب لإلغاء نتائج الانتخابات.ووعد كبار الديمقراطيبن في لجنة التحقيق بالكشف عن معلومات مذهلة، فضلا عن فيديوهات لم يتم نشرها من قبل بشأن أحداث الشغب التي وقعت في ذلك اليوم داخل مبنى الكابيتول.

https://arabic.sputniknews.com/20220528/ترامب-يكذب-مساعدته-كلا-لم-تخبرني-بأني-خسرت-الانتخابات-الرئاسية-1062802849.html

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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم