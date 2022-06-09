https://arabic.sputniknews.com/20220609/تويتر-تمتثل-لطلبات-إيلون-ماسك-بشأن-الحسابات-المزيفة-بعد-تهديده-بإلغاء-الصفقة-1063312793.html

"تويتر" تمتثل لطلبات إيلون ماسك بشأن "الحسابات المزيفة" بعد تهديده بإلغاء الصفقة

"تويتر" تمتثل لطلبات إيلون ماسك بشأن "الحسابات المزيفة" بعد تهديده بإلغاء الصفقة

امتثلت شركة "تويتر" لمطالب الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "تيسلا"، التي تتضمن تسليمه معلومات عن الحسابات المزيفة. 09.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-09T07:23+0000

2022-06-09T07:23+0000

2022-06-09T07:23+0000

منوعات

إيلون ماسك

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وجاء ذلك بعدما هدد ماسك بالانسحاب من الصفقة التي أبرمها لشراء موقع "تويتر" بقيمة 44 مليار دولار، حسبما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، اليوم الخميس.وتقول صحيفة "واشنطن بوست" إن الملياردير الأمريكي سيحصل على بيانات محدثة عن التدوينات التي يتم نشرها يوميا على موقع "تويتر" ويشمل ذلك نحو 500 مليون تغريدة.وتتضمن البيانات التي سيحصل عليها ماسك الوقت الفعلي لنشر التدوينات والأجهزة المستخدمة في نشرها وبيانات عن الحسابات الخاصة بأصحابها، مشيرة إلى أن بعض الشركات تدفع مقابلا ماديا للحصول على تلك المعلومات.يذكر أن إيلون ماسك يهدد بإلغاء صفقته للاستحواذ على "تويتر" بصورة قانونية إذا لم يتمكن من الحصول على ما يريده من معلومات يومية.وبينما تقول شركة "تويتر" إن عدد الحسابات المزيفة لديها لا يتجاوز 5 في المئة من إجمالي المستخدمين، فإن إيلون ماسك يقول إنها أكبر بكثير.ويحذر الفريق القانوني لماسك من أن أي عرقلة أو معوقات يواجهها الملياردير الأمريكي في الحصول على المعلومات الخاصة بالشركة والمستخدمين ستكون بمثابة خرق جوهري لبنود الصفقة بصورة تسمح بإلغائها.يذكر أن الحسابات المزيفة التي تحدث عنها ماسك هي حسابات "روبوتية" لا تتبع أي إنسان وهي مصممة للرد الآلي على الرسائل أو إرسال رسائل أو المشاركة في نقاشات سياسية بردود معينة للتأثير على باقي المستخدمين في اتجاهات سياسية معينة.ومثلت هذه الحسابات نقطة خلافية بين إيلون ماسك وشركة "تويتر" خاصة فيما يتعلق بالعائد المالي الخاص بها وعلاقته بدخل الشركة.

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منوعات, إيلون ماسك