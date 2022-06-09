https://arabic.sputniknews.com/20220609/حساب-المواطن-يودع-دعم-يونيو-للمستفدين-18-مليار-ريال-سعودي-1063351703.html
حساب المواطن يودع "دعم يونيو" للمستفدين... 1.8 مليار ريال سعودي
حساب المواطن يودع "دعم يونيو" للمستفدين... 1.8 مليار ريال سعودي
أعلن برنامج حساب المواطن في السعودية، اليوم الخميس، إيداع دعم شهر يونيو/ حزيران، للمستفدين الذي بلغ عددهم 10.2 مليون شخص. 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T16:48+0000
2022-06-09T16:48+0000
2022-06-09T16:48+0000
أخبار السعودية اليوم
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وقال حساب المواطن، إنه تم إيداع 1.8 مليار ريال مخصص دعم يونيو، للمستفيدين الذي اكتملت طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الخامسة والخمسين 10.2 مليون مستفيد وتابع، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.وأضاف الحساب أن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة، بلغ 17 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 120 مليار ريال، منها مليار و45 مليون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.وصرح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن، عبد الله الهاجري، بأن 76 في المئة من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1067 ريالا.وأوضح أن عدد أرباب الأسر المستفدين، وصل إلى أكثر من 1.9 مليون رب أسرة، بنسبة 94 في المئة، فيما بلغ عدد التابعين 8.1 مليون مستفيد، ووصل عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 120 ألف مستفيد، بنسبة 6 في المئة من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.
https://arabic.sputniknews.com/20220210/السعودية-حساب-المواطن-يعلن-إيداع-دعم-شهر-فبراير-1058297048.html
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أخبار السعودية اليوم
حساب المواطن يودع "دعم يونيو" للمستفدين... 1.8 مليار ريال سعودي
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أعلن برنامج حساب المواطن في السعودية، اليوم الخميس، إيداع دعم شهر يونيو/ حزيران، للمستفدين الذي بلغ عددهم 10.2 مليون شخص.
وقال حساب المواطن، إنه تم إيداع 1.8 مليار ريال مخصص دعم يونيو، للمستفيدين الذي اكتملت طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الخامسة والخمسين 10.2 مليون مستفيد وتابع، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.
وأضاف الحساب أن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة، بلغ 17 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 120 مليار ريال، منها مليار و45 مليون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.
وصرح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن
، عبد الله الهاجري، بأن 76 في المئة من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1067 ريالا.
وأوضح أن عدد أرباب الأسر المستفدين، وصل إلى أكثر من 1.9 مليون رب أسرة، بنسبة 94 في المئة، فيما بلغ عدد التابعين 8.1 مليون مستفيد، ووصل عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 120 ألف مستفيد، بنسبة 6 في المئة من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.