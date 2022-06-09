https://arabic.sputniknews.com/20220609/حسن-نصر-الله-إرسال-إسرائيل-سفينة-استخراج-وتخزين-للغاز-إلى-حقل-كاريش-اعتداء-على-لبنان-1063355234.html

نصر الله: إرسال إسرائيل سفينة استخراج وتخزين للغاز إلى حقل "كاريش" اعتداء على لبنان

نصر الله: إرسال إسرائيل سفينة استخراج وتخزين للغاز إلى حقل "كاريش" اعتداء على لبنان

وصف الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، إرسال إسرائيل سفينة لاستخراج وتخزين الغاز من حقل "كاريش"، بـ"الاعتداء على لبنان". 09.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-09T18:13+0000

2022-06-09T18:13+0000

2022-06-09T18:41+0000

لبنان

إسرائيل

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وقال نصر الله، في كلمة متلفزة، اليوم الخميس إن "إرسال إسرائيل سفينة لاستخراج وتخزين الغاز من حقل كاريش اعتداء على لبنان".وأضاف أن "ملف الحدود البحرية يجب أن يتحول لقضية وطنية كبرى لتأمين ثروة هائلة ملك للشعب اللبناني".وتابع "هناك محاولات أمريكية إسرائيلية لسلخ مساحة كبيرة من الحدود البحرية اللبنانية ومنع بيروت من التنقيب والاستخراج منها".وأكد أن المقاومة اللبنانية قادرة على منع إسرائيل من استخراج النفط والغاز من حقل كاريش الواقع في منطقة الحدود البحرية المتنازع عليها بين البلدين.وأردف "ذهاب العدو لخيار الحرب ستكون تداعياته وجودية، مشيرًا إلى هناك مطالبات شعبية للمقاومة اللبنانية بالتدخل لردع إسرائيل.وفي وقت سابق، حذر الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إسرائيل من أي "عمل عدواني" في المياه المتنازع عليها، حيث تأمل الدولتان في تطوير موارد الطاقة البحرية، وأثارت هذه التصريحات المخاوف من تصعيد عنيف حول السفينة.وقال "حزب الله"، إنه سيتحرك إذا اتهمت الحكومة اللبنانية إسرائيل رسميا بانتهاك الحقوق البحرية.وقال نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، الشيخ نعيم قاسم "عندما تقول الدولة اللبنانية بأن الإسرائيلي يعتدي على مياهنا ويعتدي على نفطنا، نحن حاضرون أن نقوم بمساهمتنا في الضغط والردع واستخدام الوسائل المناسبة بما فيها القوة من أجل منع إسرائيل من أن تعتدي على مياهنا ونفطنا".وأضاف "المسألة الآن تتطلب قرارا حاسما ورأيا حاسما من الدولة اللبنانية، هل هذه الباخرة تعمل في منطقة متنازع عليها أم لا؟ هل حسمت الدولة اللبنانية مسألة الحدود وخط التفاوض أم لا ؟".

https://arabic.sputniknews.com/20220606/حزب-الله-ينتظر-إشارة-من-الدولة-لاستخدام-القوة-إذا-انتهكت-إسرائيل-حقوق-لبنان-البحرية-1063187363.html

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