https://arabic.sputniknews.com/20220609/حملة-تضامن-مع-دكتورة-قانون-أردنية-تشتكي-من-عدم-التوظيف-لكونها-كفيفة--1063351252.html
حملة تضامن مع دكتورة قانون أردنية تشتكي من عدم التوظيف لكونها كفيفة
حملة تضامن مع دكتورة قانون أردنية تشتكي من عدم التوظيف لكونها كفيفة
أثارت قصة دكتورة القانون الأردنية الكفيفة تقى المجالي، تعاطفا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد رفض المجلس القضائي الأردني تعيينها. 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T16:39+0000
2022-06-09T16:39+0000
2022-06-09T16:39+0000
كفيف
أخبار الأردن
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وقالت تقى المجالي إنها تقدمت بطلب توظيف إلى ديوان الخدمة المدنية بعد نجاحها في شهادتي البكالوريوس والماجستير من جامعة مؤتة بتخصص القانون، إلا أن الطلب قوبل بالرفض، بحسب موقع "العربية نت".وأضافت المجالي وهي محامية وناشطة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أنها توجهت كذلك للمعهد القضائي للمشاركة في مسابقة، إلا أنها قوبلت بالرفض.وتعاطفا مع قصتها أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وسم "الإنصاف لتقى المجالي" والذي تصدر منصات التواصل الاجتماعي، في محاولة منهم لتوصيل قضيتها لأصحاب القرار.وطالب رواد الحملة بإجراء امتحان لتقى كمثيلاتها ممن تقدموا للتنافس على وظيفة في مجال القضاء.وفي تعليقه على القضية، أكد الأمين العام للمجلس القضائي الأردني القاضي وليد كناكريه حرص المجلس على تكافؤ الفرص دون تمييز.وشدد على ضرورة احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم واندماجهم في مناحي الحياة المختلفة.وأوضح أن لجنة المسابقة بالمعهد القضائي نظرت طلب تقى من كافة الجوانب لكنها وجدت أن الشروط التي تتطلبها المادة (10) من نظام المعهد القضائي فيمن يقبل بالمعهد غير متوفرة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
كفيف, أخبار الأردن
حملة تضامن مع دكتورة قانون أردنية تشتكي من عدم التوظيف لكونها كفيفة
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أثارت قصة دكتورة القانون الأردنية الكفيفة تقى المجالي، تعاطفا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد رفض المجلس القضائي الأردني تعيينها.
وقالت تقى المجالي إنها تقدمت بطلب توظيف إلى ديوان الخدمة المدنية بعد نجاحها في شهادتي البكالوريوس والماجستير من جامعة مؤتة بتخصص القانون، إلا أن الطلب قوبل بالرفض، بحسب موقع "العربية نت"
.
31 أكتوبر 2021, 14:54 GMT
وأضافت المجالي وهي محامية وناشطة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أنها توجهت كذلك للمعهد القضائي للمشاركة في مسابقة، إلا أنها قوبلت بالرفض.
وتعاطفا مع قصتها أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وسم "الإنصاف لتقى المجالي" والذي تصدر منصات التواصل الاجتماعي، في محاولة منهم لتوصيل قضيتها لأصحاب القرار.
وطالب رواد الحملة بإجراء امتحان لتقى كمثيلاتها ممن تقدموا للتنافس على وظيفة في مجال القضاء.
وفي تعليقه على القضية، أكد الأمين العام للمجلس القضائي الأردني القاضي وليد كناكريه حرص المجلس على تكافؤ الفرص دون تمييز.
وشدد على ضرورة احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
وتعزيز مشاركتهم واندماجهم في مناحي الحياة المختلفة.
وأوضح أن لجنة المسابقة بالمعهد القضائي نظرت طلب تقى من كافة الجوانب لكنها وجدت أن الشروط التي تتطلبها المادة (10) من نظام المعهد القضائي فيمن يقبل بالمعهد غير متوفرة.