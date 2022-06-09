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خامنئي يوجه رسالة إلى السعودية: مكة للناس كلها ويجب عدم تكرار "فجائع الماضي"
خامنئي يوجه رسالة إلى السعودية: مكة للناس كلها ويجب عدم تكرار "فجائع الماضي"
طالب المرشد الإيراني علي خامنئي "السعودية بأن توفر الأمن لكل زوار العالم الإسلامي وأمن الزوار الإيرانيين"، مؤكدا أنها ملتزمة بذلك. 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T09:51+0000
2022-06-09T09:51+0000
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وذكر خامنئي، عبر حسابه على "تويتر": "ثمة مسؤوليات ثقيلة على عاتق الدولة المستضيفة للحج، مكة ليست لهم، مكة للناس كلهم"، مضيفا: "السعودية ملتزمة بالحفاظ على هذا الأمن وألا تدعوا لفجائع الماضي أن تتكرر".وتابع: "في النهاية هناك دولة لديها الحاكمية وتدير الأمور هنالك لذا عليها أن تتصرف لمصلحة العالم الإسلامي لا مصلحتها الخاصة".وكان خامنئي اعتبر فتح باب الحج أمام الحجاج الإيرانيين وغيرهم "بشارة كبرى" بعد تعطيله لمدة عامين. وقال، خلال استقباله المسؤولين والمعنيين بشؤون الحج في البلاد: "الله تبارك وتعالى فتح باب الحج بوجه الحجاج الإيرانيين وسائر الأخوة في الدول الإسلامية، حيث أن هذه الدعوة الإلهية هي التي فتحت الباب أمامكم وترسم لكم الطريق".وأضاف: "هذا اللطف شملكم من الله لاشتياقكم والحجاج الآخرين، واسأل الله تعالى أن يكون حجكم هذا جيدا، وتعودوا إلى أوطانكم بالسلامة والأمن واستجابة الدعاء، مزودين بالفضل الإلهي إن شاء الله"، حسبما نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية.وقال إن المشكلة القائمة في العالم حاليا، ولا تخص المسلمين، هي عدم التعايش السلمي بين الناس الذين يؤذون الآخرين ويظلمونهم ويتفوهون بكلام سيء ضد إخوانهم أو يضيقون عليهم المكان، موضحا أن الحج يعلم التعايش ويدعو الناس إلى التعايش.
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أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم

خامنئي يوجه رسالة إلى السعودية: مكة للناس كلها ويجب عدم تكرار "فجائع الماضي"

09:51 GMT 09.06.2022
© AFP 2022 / -المرشد الإعلى للثورة الإيرانية آيه الله علي خامنئي
المرشد الإعلى للثورة الإيرانية آيه الله علي خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2022
© AFP 2022 / -
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طالب المرشد الإيراني علي خامنئي "السعودية بأن توفر الأمن لكل زوار العالم الإسلامي وأمن الزوار الإيرانيين"، مؤكدا أنها ملتزمة بذلك.
وذكر خامنئي، عبر حسابه على "تويتر": "ثمة مسؤوليات ثقيلة على عاتق الدولة المستضيفة للحج، مكة ليست لهم، مكة للناس كلهم"، مضيفا: "السعودية ملتزمة بالحفاظ على هذا الأمن وألا تدعوا لفجائع الماضي أن تتكرر".
وتابع: "في النهاية هناك دولة لديها الحاكمية وتدير الأمور هنالك لذا عليها أن تتصرف لمصلحة العالم الإسلامي لا مصلحتها الخاصة".
وكان خامنئي اعتبر فتح باب الحج أمام الحجاج الإيرانيين وغيرهم "بشارة كبرى" بعد تعطيله لمدة عامين. وقال، خلال استقباله المسؤولين والمعنيين بشؤون الحج في البلاد: "الله تبارك وتعالى فتح باب الحج بوجه الحجاج الإيرانيين وسائر الأخوة في الدول الإسلامية، حيث أن هذه الدعوة الإلهية هي التي فتحت الباب أمامكم وترسم لكم الطريق".
وأضاف: "هذا اللطف شملكم من الله لاشتياقكم والحجاج الآخرين، واسأل الله تعالى أن يكون حجكم هذا جيدا، وتعودوا إلى أوطانكم بالسلامة والأمن واستجابة الدعاء، مزودين بالفضل الإلهي إن شاء الله"، حسبما نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية.
وقال إن المشكلة القائمة في العالم حاليا، ولا تخص المسلمين، هي عدم التعايش السلمي بين الناس الذين يؤذون الآخرين ويظلمونهم ويتفوهون بكلام سيء ضد إخوانهم أو يضيقون عليهم المكان، موضحا أن الحج يعلم التعايش ويدعو الناس إلى التعايش.
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