https://arabic.sputniknews.com/20220609/خبيرعسكري--من-يتحكم-في-مصير-أوكرانيا-اليوم-هو-الرئيس-الأمريكي-1063320203.html
خبير عسكري: من يتحكم في مصير أوكرانيا اليوم هو الرئيس الأمريكي
خبير عسكري: من يتحكم في مصير أوكرانيا اليوم هو الرئيس الأمريكي
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": تعزيزات أوروبية إضافية لأوكرانيا، مناورات عسكرية للناتو ببحر البلطيق ورسائل محددة الاتجاه، تدريب جوي روسي... 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T09:20+0000
2022-06-09T09:20+0000
2022-06-09T09:28+0000
راديو
شؤون عسكرية
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خبيرعسكري :"الذي يتحكم في مصير أوكرانيا اليوم هو الرئيس الأمريكي"
خبيرعسكري :"الذي يتحكم في مصير أوكرانيا اليوم هو الرئيس الأمريكي"
تستمر المساعدات والتعزيزات العسكرية الأوروبية لأوكرانيا ويستمر مسلسل التسليح الغربي لها تماشيا مع استمرار العملية العسكرية الروسية الخاصة، فيما كشف مصدر حكومي إسباني أن مدريد ستزوِّد كييف بصواريخ مضادة للطائرات، فيما أشار المصدر أن إسبانيا ستقدم أيضا التدريب الضروري للجيش الأوكراني على كيفية استخدام الدبابات، والمرحلة الثانية من التدريب ستكون في مدريد.أما المملكة المتحدة، فهي أيضا تكثف إمداداتها العسكرية باتجاه كييف وهذه المرة من خلال توريدها للأخيرة أنظمة صاروخية متعددة الإطلاق يمكنها ضرب أهداف على بعد 80 كيلومترا في خطوة جاءت بالتنسيق مع واشنطن ردا على استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانياعن هذا الموضوع قال الخبيرالعسكري، اللواء الدكتور سمير فرج، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "شؤون عسكرية":خبير عسكري: مناورات البلطيق موجهة إلى روسيا وقبلها الصينبدأ حلف شمال الاطلسي (الناتو) تدريبات بحرية ضخمة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في بحر البلطيق، ولمدة أسبوعين تقريبا بمشاركة أكثر من 7000 بحار وطيار ومشاة البحرية من 16 دولة بما في ذلك فنلندا والسويد.عن رسائل هذه التدريبات قال الخبير العسكري والاستراتيجي، الدكتور أحمد الشريفي، لـ"شؤون عسكرية":التفاصيل في الملف الصوتي...
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شيماء ثامر
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شيماء ثامر
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
راديو, شؤون عسكرية, аудио
خبير عسكري: من يتحكم في مصير أوكرانيا اليوم هو الرئيس الأمريكي
09:20 GMT 09.06.2022 (تم التحديث: 09:28 GMT 09.06.2022) تابعنا عبر
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": تعزيزات أوروبية إضافية لأوكرانيا، مناورات عسكرية للناتو ببحر البلطيق ورسائل محددة الاتجاه، تدريب جوي روسي سوري فوق الأجواء السورية.
تستمر المساعدات والتعزيزات العسكرية الأوروبية لأوكرانيا ويستمر مسلسل التسليح الغربي لها تماشيا مع استمرار العملية العسكرية الروسية الخاصة، فيما كشف مصدر حكومي إسباني أن مدريد ستزوِّد كييف بصواريخ مضادة للطائرات، فيما أشار المصدر أن إسبانيا ستقدم أيضا التدريب الضروري للجيش الأوكراني على كيفية استخدام الدبابات، والمرحلة الثانية من التدريب ستكون في مدريد.
أما المملكة المتحدة، فهي أيضا تكثف إمداداتها العسكرية باتجاه كييف وهذه المرة من خلال توريدها للأخيرة أنظمة صاروخية متعددة الإطلاق يمكنها ضرب أهداف على بعد 80 كيلومترا في خطوة جاءت بالتنسيق مع واشنطن ردا على استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
عن هذا الموضوع قال الخبيرالعسكري، اللواء الدكتور سمير فرج، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "شؤون عسكرية
":
إن "المساعدات العسكرية الأوروبية لأوكرانيا هدفها الأساسي هو إطالة زمن الحرب، خاصة وأن أمريكا قررت واشترطت على أوكرانيا بالَّا تكون هذه الأسلحة موجهة للعمق الروسي، ومن جانب أخر الأسلحة التي يتم إرسالها هي محدودة التأثير وهذا يشير إلى رغبة الناتو والولايات المتحدة في إطالة أمد الحرب".
خبير عسكري: مناورات البلطيق موجهة إلى روسيا وقبلها الصين
بدأ حلف شمال الاطلسي (الناتو) تدريبات بحرية ضخمة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في بحر البلطيق، ولمدة أسبوعين تقريبا بمشاركة أكثر من 7000 بحار وطيار ومشاة البحرية من 16 دولة بما في ذلك فنلندا والسويد.
عن رسائل هذه التدريبات قال الخبير العسكري والاستراتيجي، الدكتور أحمد الشريفي، لـ"شؤون عسكرية
":
إن "مناورات (الناتو) في بحر البلطيق هي رسائل واضحة وموجهة لروسيا والتي يتصور الناتو أنها ستحاول التوسّع لتضم دولا أخرى وهو بهذا التفكير مخطئ لأن موسكو لا تحتاج إلى ذلك كونها تؤثر وبشكل كبير على الأمن القومي والاقتصاد الأوروبي من منطلق أهميتها الاقتصادية وخاصة في ملف الغاز، ولكن رسائل هذه التدريبات تأتي بالدرجة الأولى عناوينها نحو الصين وخاصة أن للولايات المتحدة الأمريكية مخاوف حقيقية من أن تتقدم بكين وبشكل فعلي نحو تايوان".
التفاصيل في الملف الصوتي...