https://arabic.sputniknews.com/20220609/خبيرعسكري--من-يتحكم-في-مصير-أوكرانيا-اليوم-هو-الرئيس-الأمريكي-1063320203.html

خبير عسكري: من يتحكم في مصير أوكرانيا اليوم هو الرئيس الأمريكي

خبير عسكري: من يتحكم في مصير أوكرانيا اليوم هو الرئيس الأمريكي

نناقش في حلقة "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": تعزيزات أوروبية إضافية لأوكرانيا، مناورات عسكرية للناتو ببحر البلطيق ورسائل محددة الاتجاه، تدريب جوي روسي... 09.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-09T09:20+0000

2022-06-09T09:20+0000

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راديو

شؤون عسكرية

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خبيرعسكري :"الذي يتحكم في مصير أوكرانيا اليوم هو الرئيس الأمريكي" خبيرعسكري :"الذي يتحكم في مصير أوكرانيا اليوم هو الرئيس الأمريكي"

تستمر المساعدات والتعزيزات العسكرية الأوروبية لأوكرانيا ويستمر مسلسل التسليح الغربي لها تماشيا مع استمرار العملية العسكرية الروسية الخاصة، فيما كشف مصدر حكومي إسباني أن مدريد ستزوِّد كييف بصواريخ مضادة للطائرات، فيما أشار المصدر أن إسبانيا ستقدم أيضا التدريب الضروري للجيش الأوكراني على كيفية استخدام الدبابات، والمرحلة الثانية من التدريب ستكون في مدريد.أما المملكة المتحدة، فهي أيضا تكثف إمداداتها العسكرية باتجاه كييف وهذه المرة من خلال توريدها للأخيرة أنظمة صاروخية متعددة الإطلاق يمكنها ضرب أهداف على بعد 80 كيلومترا في خطوة جاءت بالتنسيق مع واشنطن ردا على استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانياعن هذا الموضوع قال الخبيرالعسكري، اللواء الدكتور سمير فرج، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "شؤون عسكرية":خبير عسكري: مناورات البلطيق موجهة إلى روسيا وقبلها الصينبدأ حلف شمال الاطلسي (الناتو) تدريبات بحرية ضخمة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في بحر البلطيق، ولمدة أسبوعين تقريبا بمشاركة أكثر من 7000 بحار وطيار ومشاة البحرية من 16 دولة بما في ذلك فنلندا والسويد.عن رسائل هذه التدريبات قال الخبير العسكري والاستراتيجي، الدكتور أحمد الشريفي، لـ"شؤون عسكرية":التفاصيل في الملف الصوتي...

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2022

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شيماء ثامر https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg

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