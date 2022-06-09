https://arabic.sputniknews.com/20220609/خبير-روسيا-تنبأ-بنهاية-العولمة-والانتقال-إلى-التعددية-القطبية-1063342537.html

خبير: روسيا تنبأت بنهاية العولمة والانتقال إلى التعددية القطبية

خبير: روسيا تنبأت بنهاية العولمة والانتقال إلى التعددية القطبية

قال الممثل الخاص بشؤون التنمية الرقمية للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، إن "العالم سيشهد نهاية العولمة والانتقال إلى التعددية القطبية، مما يتيح الفرصة لروسيا... 09.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-09T14:31+0000

2022-06-09T14:31+0000

2022-06-09T14:59+0000

كاريكاتير

وسائط متعددة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/09/1063342140_38:0:1243:678_1920x0_80_0_0_bdd91d123cff4f6c84eb0b955853c2a0.jpg

وجاء في مقال دميتري بيسكوف في جريدة "أر بي كاي" الروسية، أن السيناريو الأرجح لتحولات العالم هو الانتقال من العولمة إلى تعدد الأقطاب، في إشارة إلى نهاية نظام الأمن العالمي الذي يعود تاريخ إنشائه إلى القرن العشرين"، وشدد على "ضرورة إعادة تشغيل الأسواق التقنية وإضفاء الطابع المحلي على صناعة السلع الأساسية، وتأميم المعايير التقنية".وتابع قائلا: إنه "لا يزال يتعين على روسيا أن تحقق السيادة التقنية في السنوات العشر المقبلة، وذلك في إطار مساعيها لإضفاء الطابع الإقليمي على القطاعين الخاص والعام، مؤكدا أن الولايات المتحدة والصين ستحذوان حذو روسيا في المستقبل المنظور".مع ذلك، فإن السيادة الإدراكية ستهدف إلى ضمان الأمن، توليد الطاقة، الاستقلال الغذائي وتوفير السلع الضرورية، بالإضافة إلى شبكات النقل، إنتاج المعلومات، والحصول على وسائل الإنتاج.هذا وكان رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين قال: "إن رد فعل موسكو على العقوبات المفروضة على البلاد سيكون تحسين مستوى المعيشة، تهيئة البيئة الإدارية المريحة لرجال الأعمال، بما في ذلك تحقيق استقلال الصناعة والتقنية والسيادة التقنية"

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

كاريكاتير, وسائط متعددة