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https://arabic.sputniknews.com/20220609/خبير-لا-يمكن-التعويل-على-المفاوضات-لأن-كييف-تسعى-للحصول-على-مزيد-من-الأسلحة-1063333867.html
خبير: لا يمكن التعويل على المفاوضات لأن كييف تسعى للحصول على مزيد من الأسلحة
خبير: لا يمكن التعويل على المفاوضات لأن كييف تسعى للحصول على مزيد من الأسلحة
قال المحلل السياسي، بسام البني، إنه سيتم استئناف المفاوضات عاجلا أم آجلا، لكنه أكد أنه لا يمكن التعويل كثيرا على هذه المفاوضات بسبب التصريحات الأوكرانية حول... 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T12:18+0000
2022-06-09T12:18+0000
أخبار أوكرانيا
أخبار روسيا اليوم
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وأضاف أن الموقف الأمريكي والبريطاني والبولندي رافض لأي اتفاقية سلام بين روسيا وأوكرانيا، لافتا إلى إن حكومة كييف لا تملك من أمرها شيئا فهي وضعت بلادها كقاعدة متقدمة للتحرش بروسيا ومعتمدة كليا على الدعم الغرب.وأعرب عن اعتقاده بأن العملية العسكرية الخاصة ستستمر حتى تحقق كل أهدافها بما فيها نزع السلاح وضمان حيادية أوكرانيا.وأوضح البني أن نداءات كييف لتسلم الأسلحة ما زالت مستمرة، إلا أن الغرب لا يتجاوب معها كما كان يتجاوب في البداية.وأشار إلى أن الغرب بدأ يفهم أن الأسلحة قد تقع في السوق السوداء وقد تهدد أوروبا نفسها أو تذهب إلى مناطق نزاع أخرى من العالم، كما بين أن الغرب يهدف الآن لاستنزاف روسيا إلا أن ما يحدث هو العكس، حيث بدأ الغرب يصرخ نتيجة العقوبات التي فرضها على روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220603/مسؤول-أممي-يجب-إنجاز-المفاوضات-بشأن-استئناف-صادرات-الحبوب-من-أوكرانيا-في-أقرب-وقت-ممكن-1063044991.html
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أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم

خبير: لا يمكن التعويل على المفاوضات لأن كييف تسعى للحصول على مزيد من الأسلحة

12:18 GMT 09.06.2022
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مدينة روبيجنويه تعود إلى الحياة السلمية بعد تحريرها من القوميين المتطرفين، جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2022
© Sputnik . Maxim Zakharov
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قال المحلل السياسي، بسام البني، إنه سيتم استئناف المفاوضات عاجلا أم آجلا، لكنه أكد أنه لا يمكن التعويل كثيرا على هذه المفاوضات بسبب التصريحات الأوكرانية حول الرغبة في الحصول على أسلحة مضادة للسفن.
وأضاف أن الموقف الأمريكي والبريطاني والبولندي رافض لأي اتفاقية سلام بين روسيا وأوكرانيا، لافتا إلى إن حكومة كييف لا تملك من أمرها شيئا فهي وضعت بلادها كقاعدة متقدمة للتحرش بروسيا ومعتمدة كليا على الدعم الغرب.
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3 يونيو, 14:46 GMT
وأعرب عن اعتقاده بأن العملية العسكرية الخاصة ستستمر حتى تحقق كل أهدافها بما فيها نزع السلاح وضمان حيادية أوكرانيا.
وأوضح البني أن نداءات كييف لتسلم الأسلحة ما زالت مستمرة، إلا أن الغرب لا يتجاوب معها كما كان يتجاوب في البداية.
وأشار إلى أن الغرب بدأ يفهم أن الأسلحة قد تقع في السوق السوداء وقد تهدد أوروبا نفسها أو تذهب إلى مناطق نزاع أخرى من العالم، كما بين أن الغرب يهدف الآن لاستنزاف روسيا إلا أن ما يحدث هو العكس، حيث بدأ الغرب يصرخ نتيجة العقوبات التي فرضها على روسيا.
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