https://arabic.sputniknews.com/20220609/خبير-لا-يمكن-التعويل-على-المفاوضات-لأن-كييف-تسعى-للحصول-على-مزيد-من-الأسلحة-1063333867.html

خبير: لا يمكن التعويل على المفاوضات لأن كييف تسعى للحصول على مزيد من الأسلحة

خبير: لا يمكن التعويل على المفاوضات لأن كييف تسعى للحصول على مزيد من الأسلحة

قال المحلل السياسي، بسام البني، إنه سيتم استئناف المفاوضات عاجلا أم آجلا، لكنه أكد أنه لا يمكن التعويل كثيرا على هذه المفاوضات بسبب التصريحات الأوكرانية حول... 09.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-09T12:18+0000

2022-06-09T12:18+0000

2022-06-09T12:18+0000

أخبار أوكرانيا

أخبار روسيا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/08/1063255453_0:184:2942:1839_1920x0_80_0_0_8315d324a1883a41b43adaf6ba2f2055.jpg

وأضاف أن الموقف الأمريكي والبريطاني والبولندي رافض لأي اتفاقية سلام بين روسيا وأوكرانيا، لافتا إلى إن حكومة كييف لا تملك من أمرها شيئا فهي وضعت بلادها كقاعدة متقدمة للتحرش بروسيا ومعتمدة كليا على الدعم الغرب.وأعرب عن اعتقاده بأن العملية العسكرية الخاصة ستستمر حتى تحقق كل أهدافها بما فيها نزع السلاح وضمان حيادية أوكرانيا.وأوضح البني أن نداءات كييف لتسلم الأسلحة ما زالت مستمرة، إلا أن الغرب لا يتجاوب معها كما كان يتجاوب في البداية.وأشار إلى أن الغرب بدأ يفهم أن الأسلحة قد تقع في السوق السوداء وقد تهدد أوروبا نفسها أو تذهب إلى مناطق نزاع أخرى من العالم، كما بين أن الغرب يهدف الآن لاستنزاف روسيا إلا أن ما يحدث هو العكس، حيث بدأ الغرب يصرخ نتيجة العقوبات التي فرضها على روسيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220603/مسؤول-أممي-يجب-إنجاز-المفاوضات-بشأن-استئناف-صادرات-الحبوب-من-أوكرانيا-في-أقرب-وقت-ممكن-1063044991.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم