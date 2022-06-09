https://arabic.sputniknews.com/20220609/خبير-لن-تقدم-تركيا-على-أي-تحرك-عسكري-في-سوريا-دون-موافقة-روسيا--1063336356.html

خبير: لن تقدم تركيا على أي تحرك عسكري في سوريا دون موافقة روسيا

خبير: لن تقدم تركيا على أي تحرك عسكري في سوريا دون موافقة روسيا

تتناول حلقة اليوم من البرنامج، ما أعلنت عنه سلطات لوغانسك، أن قوات كييف تستخدم سياسة الأرض المحروقة في دونباس، بحرقها للغابات وتدمير المناطق السكنية أثناء... 09.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-09T13:07+0000

2022-06-09T13:07+0000

2022-06-09T13:22+0000

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خبير: لن تقدم تركيا على أي تحرك عسكري في سوريا دون موافقة روسيا خبير: لن تقدم تركيا على أي تحرك عسكري في سوريا دون موافقة روسيا

لوغانسك: قوات كييف تستخدم سياسة الأرض المحروقة في دونباسيقول الخبيرفي الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية الدكتور بيار عازار، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:ويشير عازار إلى أن البعد الاقتصادي للموضوع يتمثل في محاولة حرمان روسيا، من استعاضة العقوبات الهائلة جدا والمفروضة على كل القطاعات من الجانب الغربي والولايات المتحدة، ولكن هذا لن يحصل أبدا".الجيش التركي ينتظر الأوامر للتحرك نحو سوريامن جهة أخرى، قالت وسائل إعلام تركية إن القوات المسلحة التركية والفصائل السورية الموالية لأنقرة أكملت الإجراءات التحضيرية وتنتظر أمر أنقرة لبدء عملية جديدة عبر الحدود في شمال سوريا.يقول الباحث في العلاقات الدولية محمود علوش في حديث لبرنامجنا بهذا الشأن:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..

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