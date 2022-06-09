https://arabic.sputniknews.com/20220609/خبير-لن-تقدم-تركيا-على-أي-تحرك-عسكري-في-سوريا-دون-موافقة-روسيا--1063336356.html
خبير: لن تقدم تركيا على أي تحرك عسكري في سوريا دون موافقة روسيا
خبير: لن تقدم تركيا على أي تحرك عسكري في سوريا دون موافقة روسيا
تتناول حلقة اليوم من البرنامج، ما أعلنت عنه سلطات لوغانسك، أن قوات كييف تستخدم سياسة الأرض المحروقة في دونباس، بحرقها للغابات وتدمير المناطق السكنية أثناء... 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T13:07+0000
2022-06-09T13:07+0000
2022-06-09T13:22+0000
راديو
حول العالم
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خبير: لن تقدم تركيا على أي تحرك عسكري في سوريا دون موافقة روسيا
خبير: لن تقدم تركيا على أي تحرك عسكري في سوريا دون موافقة روسيا
لوغانسك: قوات كييف تستخدم سياسة الأرض المحروقة في دونباسيقول الخبيرفي الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية الدكتور بيار عازار، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:ويشير عازار إلى أن البعد الاقتصادي للموضوع يتمثل في محاولة حرمان روسيا، من استعاضة العقوبات الهائلة جدا والمفروضة على كل القطاعات من الجانب الغربي والولايات المتحدة، ولكن هذا لن يحصل أبدا".الجيش التركي ينتظر الأوامر للتحرك نحو سوريامن جهة أخرى، قالت وسائل إعلام تركية إن القوات المسلحة التركية والفصائل السورية الموالية لأنقرة أكملت الإجراءات التحضيرية وتنتظر أمر أنقرة لبدء عملية جديدة عبر الحدود في شمال سوريا.يقول الباحث في العلاقات الدولية محمود علوش في حديث لبرنامجنا بهذا الشأن:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
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عماد الطفيلي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
راديو, حول العالم, аудио
خبير: لن تقدم تركيا على أي تحرك عسكري في سوريا دون موافقة روسيا
13:07 GMT 09.06.2022 (تم التحديث: 13:22 GMT 09.06.2022) تابعنا عبر
تتناول حلقة اليوم من البرنامج، ما أعلنت عنه سلطات لوغانسك، أن قوات كييف تستخدم سياسة الأرض المحروقة في دونباس، بحرقها للغابات وتدمير المناطق السكنية أثناء انسحابها، وكذلك ما قالته وسائل إعلام تركية، إن القوات المسلحة التركية أكملت الإجراءات التحضيرية وتنتظر أمر أنقرة لبدء عملية جديدة عبر الحدود في شمال سوريا.
لوغانسك: قوات كييف تستخدم سياسة الأرض المحروقة في دونباس
يقول الخبيرفي الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية الدكتور بيار عازار، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:
" من الطبيعي عندما تتيقن أي دولة، بأنها لم تعد تستطيع أن تسيطر على الأرض، فإنها في نهاية المطاف، تقوم بمثل هذه الأعمال الانتقامية غير الإنسانية، كما يحصل اليوم مع أوكرانيا، فهي تخسر مساحة كبيرة من مساحتها، وإقليم دونباس على شفير تحريره كاملا وقرب انضمامه لروسيا، وهذا أمر طبيعي".
ويشير عازار إلى أن البعد الاقتصادي للموضوع يتمثل في محاولة حرمان روسيا، من استعاضة العقوبات الهائلة جدا والمفروضة على كل القطاعات من الجانب الغربي والولايات المتحدة، ولكن هذا لن يحصل أبدا".
الجيش التركي ينتظر الأوامر للتحرك نحو سوريا
من جهة أخرى، قالت وسائل إعلام تركية إن القوات المسلحة التركية والفصائل السورية الموالية لأنقرة أكملت الإجراءات التحضيرية وتنتظر أمر أنقرة لبدء عملية جديدة عبر الحدود في شمال سوريا.
يقول الباحث في العلاقات الدولية محمود علوش في حديث لبرنامجنا بهذا الشأن:
" بتقديري لن تقدم تركيا على التحرك العسكري في حال لم تحظ بموافقة روسية على الأقل،لأن هذا الأمر من شأنه أن يكون له تداعيات على علاقات البلدين وعلى التفاهمات الجارية بينهما فيما يتعلق بالمسألة السورية، تركيا مهتمة بشكل كبير في إبرام تفاهم أو ما يشبه صفقة فيما يتعلق بالتحرك التركي في سوريا".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..