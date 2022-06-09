https://arabic.sputniknews.com/20220609/خبير-يحدد-متى-تعلن-كييف-الاستسلام-1063326034.html
خبير يحدد متى تعلن كييف الاستسلام
خبير يحدد متى تعلن كييف الاستسلام
يتوقع يوري كنوتوف، وهو خبير عسكري روسي معروف، أن ترفع كييف، العاصمة الأوكرانية، الراية البيضاء معلنة الاستسلام في أقرب وقت. 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T10:10+0000
2022-06-09T10:10+0000
2022-06-09T10:10+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وقد خطط نظام كييف (نظام الحكم في أوكرانيا) لإزالة جمهوريتين شعبيتين مستقلتين عن السلطة الأوكرانية في منطقة دونباس من الوجود وإبادة السكان فيهما، ولكن روسيا التي يعيش الكثير من رعاياها في المنطقة خلطت الأوراق عندما بدأت وحدات من القوات الروسية عمليتها الهادفة إلى تحرير دونباس.وقال الخبير في مقابلة مع القناة الخامسة في التلفزيون الروسي إنه يتوقع أن تعلن كييف هزيمتها في أقرب وقت.وستضطر كييف إلى رفع الراية البيضاء تحت ضغط عوامل عدة من أهمها تغير موقف المجتمع الأوروبي.ولقد سعى الغرب إلى تدعيم نظام كييف بفرض المزيد من العقوبات على روسيا، ولكن الظاهر أن العقوبات ارتدت إلى نحور مبدعيها حتى أن بعض الدول الغربية الرئيسية بدأت تتحدث عن ضرورة إجراء مفاوضات السلام وإنهاء الصراع الأوكراني.ولاحظ الخبير أن سياسيي كييف بدؤوا يتحدثون بحذر عن احتمال الاعتراف بالهزيمة بعد شهر إلى شهر ونصف.وأشار الخبير إلى أن الغرب بصدد الإحجام عن إطلاق تهديداته وهو ما يجب أن يدفع كييف إلى الإقرار بهزيمتها.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
خبير يحدد متى تعلن كييف الاستسلام
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يتوقع يوري كنوتوف، وهو خبير عسكري روسي معروف، أن ترفع كييف، العاصمة الأوكرانية، الراية البيضاء معلنة الاستسلام في أقرب وقت.
وقد خطط نظام كييف (نظام الحكم في أوكرانيا) لإزالة جمهوريتين شعبيتين مستقلتين عن السلطة الأوكرانية في منطقة دونباس من الوجود وإبادة السكان فيهما، ولكن روسيا التي يعيش الكثير من رعاياها في المنطقة خلطت الأوراق عندما بدأت وحدات من القوات الروسية عمليتها الهادفة إلى تحرير دونباس.
وقال
الخبير في مقابلة مع القناة الخامسة في التلفزيون الروسي إنه يتوقع أن تعلن كييف هزيمتها في أقرب وقت.
وستضطر كييف إلى رفع الراية البيضاء تحت ضغط عوامل عدة من أهمها تغير موقف المجتمع الأوروبي.
ولقد سعى الغرب إلى تدعيم نظام كييف بفرض المزيد من العقوبات على روسيا، ولكن الظاهر أن العقوبات ارتدت إلى نحور مبدعيها حتى أن بعض الدول الغربية الرئيسية بدأت تتحدث عن ضرورة إجراء مفاوضات السلام وإنهاء الصراع الأوكراني.
ولاحظ الخبير أن سياسيي كييف بدؤوا يتحدثون بحذر عن احتمال الاعتراف بالهزيمة بعد شهر إلى شهر ونصف.
وأشار الخبير إلى أن الغرب بصدد الإحجام عن إطلاق تهديداته وهو ما يجب أن يدفع كييف إلى الإقرار بهزيمتها.