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دخول محطة تحويل الرستن الكهربائية الخدمة في سوريا
دخول محطة تحويل الرستن الكهربائية الخدمة في سوريا
استطاعت وحدات الصيانة التابعة لوزارة الكهرباء في سوريا إعادة محطة تحويل الرستن الكهربائية إلى العمل، في ظل أزمة طاقة تشهدها البلاد. 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T12:55+0000
2022-06-09T12:55+0000
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وأنهت وزارة الكهرباء السورية، اليوم الخميس، عمليات إعادة تأهيل محطة تحويل الرستن الكهربائية الواقعة في ريف حمص وسط البلاد.ووضعت فرق العمل التابعة للوزارة محطة تحويل الرستن (20/66) ك. ف، الأمر الذي قد يساهم في الحد من أزمة الكهرباء في البلاد.وبحسب وكالة أنباء "سانا" السورية، فقد "وضعت وزارة الكهرباء السورية محطة تحويل الرستن بريف حمص الشمالي بالخدمة بعد إعادة تأهيلها بشكل كامل بتكلفة 3 مليارات ليرة سورية".وتشهد سوريا أزمة كهرباء على خلفية نقص المورد النفطية الناتجة عن سرقة النفط السوري من قبل القوات الأمريكية المتمركزة حول حقول النفط شمالي شرقي البلاد، بالتزامن مع حصار اقتصادي جائر تنفذه الدول الغربية ضد دمشق.
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العالم العربي, اقتصاد

دخول محطة تحويل الرستن الكهربائية الخدمة في سوريا

12:55 GMT 09.06.2022
© Sputnik . Karim tebiإعادة تأهيل محطة كهرباء سورية ضخمة دمرها "داعش" والجيش الأمريكي بالتناوب
إعادة تأهيل محطة كهرباء سورية ضخمة دمرها داعش والجيش الأمريكي بالتناوب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2022
© Sputnik . Karim tebi
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استطاعت وحدات الصيانة التابعة لوزارة الكهرباء في سوريا إعادة محطة تحويل الرستن الكهربائية إلى العمل، في ظل أزمة طاقة تشهدها البلاد.
وأنهت وزارة الكهرباء السورية، اليوم الخميس، عمليات إعادة تأهيل محطة تحويل الرستن الكهربائية الواقعة في ريف حمص وسط البلاد.
ووضعت فرق العمل التابعة للوزارة محطة تحويل الرستن (20/66) ك. ف، الأمر الذي قد يساهم في الحد من أزمة الكهرباء في البلاد.
وبحسب وكالة أنباء "سانا" السورية، فقد "وضعت وزارة الكهرباء السورية محطة تحويل الرستن بريف حمص الشمالي بالخدمة بعد إعادة تأهيلها بشكل كامل بتكلفة 3 مليارات ليرة سورية".
وتشهد سوريا أزمة كهرباء على خلفية نقص المورد النفطية الناتجة عن سرقة النفط السوري من قبل القوات الأمريكية المتمركزة حول حقول النفط شمالي شرقي البلاد، بالتزامن مع حصار اقتصادي جائر تنفذه الدول الغربية ضد دمشق.
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