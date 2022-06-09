https://arabic.sputniknews.com/20220609/دخول-محطة-تحويل-الرستن-الكهربائية-الخدمة-في-سوريا------1063335781.html
دخول محطة تحويل الرستن الكهربائية الخدمة في سوريا
دخول محطة تحويل الرستن الكهربائية الخدمة في سوريا
استطاعت وحدات الصيانة التابعة لوزارة الكهرباء في سوريا إعادة محطة تحويل الرستن الكهربائية إلى العمل، في ظل أزمة طاقة تشهدها البلاد. 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T12:55+0000
2022-06-09T12:55+0000
2022-06-09T12:55+0000
العالم العربي
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0c/1049824629_0:185:2048:1337_1920x0_80_0_0_8751bf5cafc02becff31365be585ac44.jpg
وأنهت وزارة الكهرباء السورية، اليوم الخميس، عمليات إعادة تأهيل محطة تحويل الرستن الكهربائية الواقعة في ريف حمص وسط البلاد.ووضعت فرق العمل التابعة للوزارة محطة تحويل الرستن (20/66) ك. ف، الأمر الذي قد يساهم في الحد من أزمة الكهرباء في البلاد.وبحسب وكالة أنباء "سانا" السورية، فقد "وضعت وزارة الكهرباء السورية محطة تحويل الرستن بريف حمص الشمالي بالخدمة بعد إعادة تأهيلها بشكل كامل بتكلفة 3 مليارات ليرة سورية".وتشهد سوريا أزمة كهرباء على خلفية نقص المورد النفطية الناتجة عن سرقة النفط السوري من قبل القوات الأمريكية المتمركزة حول حقول النفط شمالي شرقي البلاد، بالتزامن مع حصار اقتصادي جائر تنفذه الدول الغربية ضد دمشق.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0c/1049824629_0:0:1820:1365_1920x0_80_0_0_cc8fd63f6e6fbd170ba030be91c29d9d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, اقتصاد
دخول محطة تحويل الرستن الكهربائية الخدمة في سوريا
تابعنا عبر
استطاعت وحدات الصيانة التابعة لوزارة الكهرباء في سوريا إعادة محطة تحويل الرستن الكهربائية إلى العمل، في ظل أزمة طاقة تشهدها البلاد.
وأنهت وزارة الكهرباء السورية، اليوم الخميس، عمليات إعادة تأهيل محطة تحويل الرستن الكهربائية الواقعة في ريف حمص وسط البلاد.
ووضعت فرق العمل التابعة للوزارة محطة تحويل الرستن (20/66) ك. ف، الأمر الذي قد يساهم في الحد من أزمة الكهرباء في البلاد.
وبحسب وكالة أنباء "سانا"
السورية، فقد "وضعت وزارة الكهرباء السورية محطة تحويل الرستن بريف حمص الشمالي بالخدمة بعد إعادة تأهيلها بشكل كامل بتكلفة 3 مليارات ليرة سورية".
وتشهد سوريا أزمة كهرباء على خلفية نقص المورد النفطية الناتجة عن سرقة النفط السوري من قبل القوات الأمريكية المتمركزة حول حقول النفط شمالي شرقي البلاد، بالتزامن مع حصار اقتصادي جائر تنفذه الدول الغربية ضد دمشق.