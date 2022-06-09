https://arabic.sputniknews.com/20220609/دعوة-للاتحاد-الأوروبي-بالتخلي-عن-اتخاذ-القرار-بالإجماع-في-السياسة-الخارجية-وقضايا-الأمن-1063309703.html
دعوة للاتحاد الأوروبي بالتخلي عن اتخاذ القرار بالإجماع في السياسة الخارجية وقضايا الأمن
دعوة للاتحاد الأوروبي بالتخلي عن اتخاذ القرار بالإجماع في السياسة الخارجية وقضايا الأمن
دعا أعضاء البرلمان الأوروبي في الجلسة العامة في ستراسبورغ، الاتحاد الأوروبي إلى التخلي عن اتخاذ القرار بالإجماع في السياسة الخارجية وقضايا الأمن، والاكتفاء... 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T03:15+0000
2022-06-09T03:15+0000
2022-06-09T03:15+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
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بروكسل - سبوتنيك. وقال بيان للبرلمان الأوروبي: "كانت الموافقة على الحزمة السادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا تأكيدا آخر على أنه من الضروري مراجعة عملية صنع القرار في مجلس الاتحاد الأوروبي".وأضاف البيان: "نحن بحاجة إلى الإرادة السياسية لاتخاذ قرارات السياسة الخارجية من خلال تصويت الأغلبية المؤهلة. هذا من شأنه أن يزيد من فعالية السياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي".ويتطلب التصويت على قضايا العقوبات قرارا بالإجماع من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الاتحاد الأوروبي
دعوة للاتحاد الأوروبي بالتخلي عن اتخاذ القرار بالإجماع في السياسة الخارجية وقضايا الأمن
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دعا أعضاء البرلمان الأوروبي في الجلسة العامة في ستراسبورغ، الاتحاد الأوروبي إلى التخلي عن اتخاذ القرار بالإجماع في السياسة الخارجية وقضايا الأمن، والاكتفاء بأغلبية الأصوات، من أجل تسريع الاتفاق على مسائل مثل فرض العقوبات على دول ثالثة.
بروكسل - سبوتنيك
. وقال بيان للبرلمان الأوروبي: "كانت الموافقة على الحزمة السادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا تأكيدا آخر على أنه من الضروري مراجعة عملية صنع القرار في مجلس الاتحاد الأوروبي".
وأضاف البيان: "نحن بحاجة إلى الإرادة السياسية لاتخاذ قرارات السياسة الخارجية من خلال تصويت الأغلبية المؤهلة. هذا من شأنه أن يزيد من فعالية السياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي".
ويتطلب التصويت على قضايا العقوبات قرارا بالإجماع
من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.