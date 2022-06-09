https://arabic.sputniknews.com/20220609/رئيس-الوزراء-الإسرائيلي-يصل-الإمارات-في-زيارة-غير-معلنة-ويلتقي-محمد-بن-زايد-1063323904.html

رئيس الوزراء الإسرائيلي يصل الإمارات في زيارة غير معلنة ويلتقي محمد بن زايد

رئيس الوزراء الإسرائيلي يصل الإمارات في زيارة غير معلنة ويلتقي محمد بن زايد

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الخميس، إلى الإمارات تلبية لدعوة رئيسها الشيخ محمد بن زايد. 09.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-09T09:43+0000

2022-06-09T09:43+0000

2022-06-09T09:43+0000

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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

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وقالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، في بيان لها، إن بينيت "وصل قبل قليل إلى الإمارات تلبية لدعوة رئيسها سمو الشيخ محمد بن زايد وتم استقباله في المطار من قبل وزير الخارجية سمو الشيخ عبد الله بن زايد".وأضاف البيان أن "رئيس الوزراء سيلتقي لاحقا سمو الشيخ محمد بن زايد وجهًا لوجه في قصره وسيعقد مع سموه لقاء عمل موسع بحضور أفراد فريقيهما، وسيناقشان سلسلة من القضايا الإقليمية.وتابع: "يشكل هذا اللقاء ثالث لقاء يجمعهما خلال الأشهر الأخيرة، بعد أن كانا قد التقيا في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي في أبو ظبي ثم في شهر مارس/ آذار في مصر".وقال بينيت قبل مغادرته إسرائيل، "أتجه الآن إلى الإمارات حيث سأعبر أمام عائلتها الملكية عن خالص تعازينا في وفاة الرئيس المرحوم الشيخ خليفة بن زايد الذي ساهم في شق الطريق المؤدي إلى الشراكة الإسرائيلية الإماراتية وهي تلك الشراكة التي نقوم بتعزيزها اليوم".وأضاف: "سألتقي الرئيس الشيخ محمد بن زايد، الذي هو عبارة عن شخصية صاحبة رؤيا، وقائد شجاع. لنضيف اليوم طبقة أخرى إلى العلاقة المميزة التي تحاك بين كلتا الدولتين في سبيل تحقيق النمو والأمن لكلا الشعبين".وأعلنت إسرائيل، الشهر الماضي، عن "توقيع اتفاقية تجارة حرّة مع الإمارات". ونقلت وكالة "رويترز" عن السفير الإسرائيلي لدى الإمارات أمير حايك، قوله إن "إسرائيل والإمارات وقعتا اتفاقية للتجارة الحرة، في خطوة تهدف إلى تعزيز التجارة بين البلدين".وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، فإن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع إسرائيل، تهدف إلى تحفيز التجارة البينية؛ وصولاً إلى 10 مليارات دولار سنوياً، خلال 5 أعوام.وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، في وقت سابق، بتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع دولة الإمارات، لتصبح أول اتفاقية تجارية بين إسرائيل ودولة عربية.ووقعت إسرائيل والإمارات، في سبتمبر/أيلول 2020، اتفاق سلام برعاية أمريكية، ثم ما لبث البلدان أن وقعا على العديد من الاتفاقات بما في ذلك في مجال التجارة والاستثمار والطيران والصحة وغيرها.

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