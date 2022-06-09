https://arabic.sputniknews.com/20220609/رئيس-منظمة-الطاقة-الذرية-الإيرانية-أكثر-من-150-من-منتجانتا-النووية-تتمتع-بالمواصفات-الوطنیة-1063341173.html

رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: أكثر من 150 من منتجانتا النووية تتمتع بالمواصفات الوطنیة

رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: أكثر من 150 من منتجانتا النووية تتمتع بالمواصفات الوطنیة

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية في إيران، محمد إسلامي، أن أكثر من 150 من منتجاتنا النوویة الإيرانية، تتمتع بالمواصفات القیاسیة الوطنیة. 09.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-09T14:26+0000

2022-06-09T14:26+0000

2022-06-09T14:26+0000

إيران

أخبار إيران

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وقال إسلامي، خلال مشارکته المؤتمر الأول للإنتاج المعرفي والنظام البيئي عن إجراءات المنظمة في المجال المعرفي، إنه تقرر أن يحصل نفس الحجم والكمية من منتجاتنا علی هذه المواصفات القیاسیة.وأضاف إسلامي، أن "منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ستساعد القطاع الخاص كثيرًا في هذا المجال"، وفقال لوكالة الأنباء "إرنا".وتابع: "على سبيل المثال، وفرنا الأرضية للشركات الناشئة والمبتكرة لتقدیم مقترحاتهم ونظریاتهم العلمیة، مع افتتاح مجمع ليزر بورت بحضور مساعد رئيس الجمهورية الإسلامية الأيرانية للشؤون العلمية والتكنولوجية سورنا ستاري، في الأسبوع الماضي".ولفت إلى أنه تم إنشاء مركز "رسا"، لنفسح المجال أمام الشركات الناشئة والشباب "وأولئك الذين وصلوا إلى تقنية أو یتمتعون بفکرة أو نظرية علمية، لاستخدام إمكانيات هذا المركز بهدف تطوير المعرفة والتكنولوجيا".وأوضح أن المنظمة تعمل على توسيع القدرات في هذا المسار بالمنظمة في جميع المجالات، "لأن العلوم والتكنولوجيا النووية لها نطاق واسع جدًا ومن خلالها يمكننا التأثير في جميع المجالات كالمياه والبيئة والتربة والهواء والزراعة والغذاء والصناعة".

https://arabic.sputniknews.com/20220609/بينيت-قرار-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-أثبت-تمادي-إيران-في-ممارسة-ألاعيبها-واستمرارها-في-الإخفاء-1063326722.html

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