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https://arabic.sputniknews.com/20220609/رسميا-الترجي-التونسي-يعلن-عن-مدربه-الجديد-1063352055.html
رسميا... الترجي التونسي يعلن عن مدربه الجديد
رسميا... الترجي التونسي يعلن عن مدربه الجديد
أعلن نادي الترجي التونسي، اليوم الخميس، عن تعاقده مع مدير فني جديد لقيادة الفريق لمدة موسمين. 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T16:48+0000
2022-06-09T16:48+0000
رياضة
أخبار تونس اليوم
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وقال نادي الترجي في بيان، إنه تعاقد مع المدير الفني التونسي نبيل معلول حتى يونيو/حزيران 2024.وأوضح البيان أنه تم توقيع العقود، ظهر اليوم، بين رئيس النادي ونبيل معلول.وكانت إدارة الترجي قد أقالت المدير الفني السابق راضي الجعايدي بعد خروج الفريق من بطولة كأس تونس على يد فريق هلال مساكن.يذكر أن معلول كان قد تولى تدريب الترجي في الفترة من 2010 إلى 2012 وقاد فيها الفريق للفوز بثلاثية تاريخية الكأس والدوري ولقب دوري أبطال أفريقيا في 2011.
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رياضة, أخبار تونس اليوم

رسميا... الترجي التونسي يعلن عن مدربه الجديد

16:48 GMT 09.06.2022
© AFP 2022 / FETHI BELAIDالترجي
الترجي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2022
© AFP 2022 / FETHI BELAID
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أعلن نادي الترجي التونسي، اليوم الخميس، عن تعاقده مع مدير فني جديد لقيادة الفريق لمدة موسمين.
وقال نادي الترجي في بيان، إنه تعاقد مع المدير الفني التونسي نبيل معلول حتى يونيو/حزيران 2024.
وأوضح البيان أنه تم توقيع العقود، ظهر اليوم، بين رئيس النادي ونبيل معلول.
وكانت إدارة الترجي قد أقالت المدير الفني السابق راضي الجعايدي بعد خروج الفريق من بطولة كأس تونس على يد فريق هلال مساكن.
يذكر أن معلول كان قد تولى تدريب الترجي في الفترة من 2010 إلى 2012 وقاد فيها الفريق للفوز بثلاثية تاريخية الكأس والدوري ولقب دوري أبطال أفريقيا في 2011.
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