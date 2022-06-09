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https://arabic.sputniknews.com/20220609/روساتوم-تستعرض-منتجاتها-في-مجال-الطب-النووي-في-معرض-القاهرة-1063328629.html
روساتوم تستعرض منتجاتها في مجال الطب النووي في معرض القاهرة
روساتوم تستعرض منتجاتها في مجال الطب النووي في معرض القاهرة
قدمت روساتوم في إطار المعرض الإفريقي الأول "Africa Health ExCon 2022" -الذي أقيم في الفترة ما بين 5 إلى 7 يونيو 2022 في القاهرة بمصر- مجموعة من منتجاتها في... 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T11:01+0000
2022-06-09T11:01+0000
العالم العربي
روسيا
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جمع المعرض مندوبين ومشاركين من أكثر من 100 دولة. شاركت روساتوم في أعمال المعرض في إطار جناح يسلط الضوء على منتجاتها في مجال الطب النووي. تدخل روساتوم حاليا ضمن قائمة أكبر خمسة مورّدين لمنتجات النظائر المشعة المستخدمة في تشخيص وعلاج السرطان وأمراض القلب وأمراض الجهاز العصبي وغيرها.على هامش المعرض، أقامت شركة "روساتوم هيلث كير" (روساتوم للرعاية الصحية) شراكة مع "Pharco Pharmaceuticals"، شركة أدوية مصرية رائدة.تنص مذكرة التفاهم الموقعة على إطار عمل لمواصلة تطوير التعاون وتنفيذ المشاريع المشتركة في المنطقة.
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العالم العربي, روسيا

روساتوم تستعرض منتجاتها في مجال الطب النووي في معرض القاهرة

11:01 GMT 09.06.2022
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روساتوم الطاقة النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2022
© Sputnik . Natalia Seliverstova
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قدمت روساتوم في إطار المعرض الإفريقي الأول "Africa Health ExCon 2022" -الذي أقيم في الفترة ما بين 5 إلى 7 يونيو 2022 في القاهرة بمصر- مجموعة من منتجاتها في مجال الطب النووي.
جمع المعرض مندوبين ومشاركين من أكثر من 100 دولة. شاركت روساتوم في أعمال المعرض في إطار جناح يسلط الضوء على منتجاتها في مجال الطب النووي. تدخل روساتوم حاليا ضمن قائمة أكبر خمسة مورّدين لمنتجات النظائر المشعة المستخدمة في تشخيص وعلاج السرطان وأمراض القلب وأمراض الجهاز العصبي وغيرها.
على هامش المعرض، أقامت شركة "روساتوم هيلث كير" (روساتوم للرعاية الصحية) شراكة مع "Pharco Pharmaceuticals"، شركة أدوية مصرية رائدة.
تنص مذكرة التفاهم الموقعة على إطار عمل لمواصلة تطوير التعاون وتنفيذ المشاريع المشتركة في المنطقة.
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