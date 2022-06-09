https://arabic.sputniknews.com/20220609/روسيا-ستتواجد-عسكريا-في-أكبر-دول-أمريكا-الوسطى--1063330795.html

روسيا ستتواجد عسكريا في أكبر دول أمريكا الوسطى

روسيا ستتواجد عسكريا في أكبر دول أمريكا الوسطى

سمح رئيس نيكاراغوا، دانيال أورتيجا، بنشر القوات الروسية، بما فيها السفن والطائرات العسكرية التابعة للجيش الروسي، في بلاده لأغراض إنسانية، بدءا من النصف الثاني... 09.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-09T11:39+0000

2022-06-09T11:39+0000

2022-06-09T11:57+0000

رصد عسكري

العالم

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وجاء في المرسوم الصادر عن رئيس البلاد وأكبر دول أمريكا الوسطى، إنه يحق للقوات المسلحة الروسية "المشاركة في التدريبات والمبادلات في عمليات المساعدة الإنسانية ومهام البحث والإنقاذ في حالات الطوارئ أو الكوارث الطبيعية".وأشارت الوثيقة التي وافق عليها رئيس نيكاراغوا إلى أنه يُسمح بدخول السفن العسكرية والطائرات الأجنبية لأغراض إنسانية.ويشير المرسوم أيضا إلى أن الجيش الروسي سيكون قادرا على المشاركة في التدريبات الإنسانية، والبحث عن الأشخاص وإنقاذهم في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية، وكذلك في التدريبات لمكافحة الجريمة في البحر في مياه نيكاراغوا.وأشار البيان إلى أن هذا السماح يسكون ساري المفعول بدءا من النصف الثاني من هذا العام 2022.وبدوها، أكدت موسكو أن تواجد قوات أجنبية في نيكاراغوا هو أمر روتيني ومؤقت لعدد من البلدان، وجاء في بيان الخارجية الروسية:وعلى الرغم من أن أهداف المرسوم إنسانية بحته وبعيدة عن السياسة، إلا أن الخبر أخذ أبعادا أخرى لدى رواد وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ربط البعض بين الأزمة في أوكرانيا ودعم حلف "الناتو" لها، وبين صدور المرسوم.

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رصد عسكري, العالم