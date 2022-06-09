https://arabic.sputniknews.com/20220609/زيلينسكي-يفرض-عقوبات-شخصية-على-الرئيس-الروسي-وقيادات-أخرى-في-الحكومة-والدولة-1063352771.html
زيلينسكي يفرض عقوبات شخصية على الرئيس الروسي وقيادات أخرى في الحكومة والدولة
زيلينسكي يفرض عقوبات شخصية على الرئيس الروسي وقيادات أخرى في الحكومة والدولة
وقع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، مرسومًا يفرض بمقتضاه عقوبات شخصية على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T16:58+0000
2022-06-09T16:58+0000
2022-06-09T16:58+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
فلاديمير زيلينسكي
فلاديمير بوتين
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في نص المرسوم، المنشور على موقع مكتب الرئيس: "تفعيل قرار مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني بتاريخ 9 حزيران/يونيو 2022 "بشأن تطبيق التدابير الشخصية الاقتصادية الخاصة وغيرها من التدابير التقييدية (العقوبات)".مرفق بقائمة بأولئك، الذين تفرض عليهم العقوبات، وتحت الرقم الأول الرئيس الروسي.ووقع زيلينسكي، مرسومًا يفرض بمقتضاه عقوبات شخصية على رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، والمتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف.وبالإضافة إلى ميشوستين وبيسكوف، فإن جميع النواب ورئيس الحكومة مدرجون في القائمة.ووقع زيلينسكي، مرسومًا يفرض بمقتضاه عقوبات شخصية على وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ووزير الدفاع سيرغي شويغو، ووزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسوف.وتفرض العقوبات من تاريخ نشر الوثيقة إلى أجل غير مسمى، وتنص على "وقف التبادلات الثقافية والتعاون العلمي والاتصالات التربوية والرياضية والبرامج الترفيهية مع الدول الأجنبية والكيانات القانونية الأجنبية". ومن بين العقوبات- تجميد الأصول، وتقييد العمليات التجارية بما فيها حظر عمليات التصدير والاستيراد، ومنع سحب رأس المال إلى خارج أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220609/زيلينسكي-يوقع-مرسوما-يفرض-بمقتضاه-عقوبات-على-236-جامعة-روسية-1063351823.html
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العالم, فلاديمير زيلينسكي, فلاديمير بوتين, روسيا
زيلينسكي يفرض عقوبات شخصية على الرئيس الروسي وقيادات أخرى في الحكومة والدولة
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وقع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، مرسومًا يفرض بمقتضاه عقوبات شخصية على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في نص المرسوم، المنشور على موقع مكتب الرئيس: "تفعيل قرار مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني بتاريخ 9 حزيران/يونيو 2022 "بشأن تطبيق التدابير الشخصية الاقتصادية الخاصة وغيرها من التدابير التقييدية (العقوبات)".
مرفق بقائمة بأولئك، الذين تفرض عليهم العقوبات
، وتحت الرقم الأول الرئيس الروسي.
ووقع زيلينسكي، مرسومًا يفرض بمقتضاه عقوبات شخصية على رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، والمتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف.
وبالإضافة إلى ميشوستين وبيسكوف، فإن جميع النواب ورئيس الحكومة مدرجون في القائمة.
ووقع زيلينسكي، مرسومًا يفرض بمقتضاه عقوبات شخصية على وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ووزير الدفاع سيرغي شويغو، ووزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسوف.
وتفرض العقوبات
من تاريخ نشر الوثيقة إلى أجل غير مسمى، وتنص على "وقف التبادلات الثقافية والتعاون العلمي والاتصالات التربوية والرياضية والبرامج الترفيهية مع الدول الأجنبية والكيانات القانونية الأجنبية". ومن بين العقوبات- تجميد الأصول، وتقييد العمليات التجارية بما فيها حظر عمليات التصدير والاستيراد، ومنع سحب رأس المال إلى خارج أوكرانيا.