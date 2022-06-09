https://arabic.sputniknews.com/20220609/زيلينسكي-يوقع-مرسوما-يفرض-بمقتضاه-عقوبات-على-236-جامعة-روسية-1063351823.html
زيلينسكي يوقع مرسوما يفرض بمقتضاه عقوبات على 236 جامعة روسية
زيلينسكي يوقع مرسوما يفرض بمقتضاه عقوبات على 236 جامعة روسية
وقع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الخمس، على مرسومًا يفرض بمقتضاه عقوبات على 236 جامعة روسية. 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T16:43+0000
2022-06-09T16:43+0000
2022-06-09T16:43+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
أخبار أوكرانيا
فلاديمير زيلينسكي
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. ويذكر أن نص المرسوم منشور على الموقع الإلكتروني لمكتب زيلينسكي. هناك 236 جامعة روسية في القائمة. وتفرض العقوبات، من تاريخ نشر الوثيقة إلى أجل غير مسمى وتنص على "وقف التبادلات الثقافية والتعاون العلمي والاتصالات التربوية والرياضية والبرامج الترفيهية مع الدول الأجنبية والكيانات القانونية الأجنبية".وتمارس الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، ضغوطا اقتصادية غير مسبوقة على روسيا، من أجل حملها على وقف العملية العسكرية الخاصة التي تقوم بها قواتها المسلحة في أوكرانيا، والتي انطلقت في 24 شباط/فبراير الماضي، إلا أن موسكو أكدت أكثر من مرة أن الجيش الروسي سينفذ جميع مهام العملية العسكرية والمتمثلة في حماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، والقضاء على التوجهات النازية التي ظهرت في أوكرانيا.
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العالم, أخبار أوكرانيا, فلاديمير زيلينسكي, روسيا
زيلينسكي يوقع مرسوما يفرض بمقتضاه عقوبات على 236 جامعة روسية
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وقع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الخمس، على مرسومًا يفرض بمقتضاه عقوبات على 236 جامعة روسية.