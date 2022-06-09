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سوريا وبيلاروس تجريان مباحثات لتعزيز العلاقات بين البلدين
سوريا وبيلاروس تجريان مباحثات لتعزيز العلاقات بين البلدين
أجرى السفير السوري في بيلاروسيا محمد العمراني اليوم الخميس مباحثات جديدة مع مدير عام المركز الوطني للتسويق ودراسة الأسعار التابع لوزارة الخارجية البيلاروسية... 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T13:15+0000
2022-06-09T13:15+0000
العالم العربي
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وعرض العمراني، خلال اللقاء الجهود التي تبذلها السفارة لتعزيز العلاقات الاقتصادية السورية البيلاروسية، لتحقيق هذا الهدف بما في ذلك إقامة علاقات تجارية واستثمارية بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".وأضافت الوكالة: "أشار العمراني في هذا الصدد إلى مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في دمشق عام 2019 بين المركز والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية في القطر والتي تشكل إطاراً مناسباً لتعزيز التعاون بين الجانبين".وتابعت: "بدوره قدم باريسيفيتش عرضاً مفصلاً حول الأنشطة والأعمال التي يقوم بها المركز بدعم مباشر من وزارة الخارجية البيلاروسية، لدعم وتطوير النشاط الاقتصادي الخارجي لبيلاروس وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين بيلاروس والدول الأجنبية بما فيها سورية مؤكداً الرغبة والاستعداد للتنسيق مع السفارة والجانب السوري للقيام بأنشطة ومعارض ومنتديات".
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العالم العربي

سوريا وبيلاروس تجريان مباحثات لتعزيز العلاقات بين البلدين

13:15 GMT 09.06.2022
© Sputnik . Mohammad Damourمدينة دمشق
مدينة دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2022
© Sputnik . Mohammad Damour
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أجرى السفير السوري في بيلاروسيا محمد العمراني اليوم الخميس مباحثات جديدة مع مدير عام المركز الوطني للتسويق ودراسة الأسعار التابع لوزارة الخارجية البيلاروسية نيكولاي باريسيفيتش، لتعزيز العلاقات بين البلدين.
وعرض العمراني، خلال اللقاء الجهود التي تبذلها السفارة لتعزيز العلاقات الاقتصادية السورية البيلاروسية، لتحقيق هذا الهدف بما في ذلك إقامة علاقات تجارية واستثمارية بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
وأضافت الوكالة: "أشار العمراني في هذا الصدد إلى مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في دمشق عام 2019 بين المركز والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية في القطر والتي تشكل إطاراً مناسباً لتعزيز التعاون بين الجانبين".
وتابعت: "بدوره قدم باريسيفيتش عرضاً مفصلاً حول الأنشطة والأعمال التي يقوم بها المركز بدعم مباشر من وزارة الخارجية البيلاروسية، لدعم وتطوير النشاط الاقتصادي الخارجي لبيلاروس وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين بيلاروس والدول الأجنبية بما فيها سورية مؤكداً الرغبة والاستعداد للتنسيق مع السفارة والجانب السوري للقيام بأنشطة ومعارض ومنتديات".
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