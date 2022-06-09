https://arabic.sputniknews.com/20220609/شركة-طيران-روسية-تستعد-لإدخال-طائرة-سوبرجيت-100-إلى-الخدمة-1063311399.html
شركة طيران روسية تستعد لإدخال طائرة "سوبرجيت 100" إلى الخدمة
شركة طيران روسية تستعد لإدخال طائرة "سوبرجيت 100" إلى الخدمة
كشف وزير التنمية لمنطقة الشرق الأقصى في روسيا، أليكسي تشيكونكوف، أن طائرة "سوخوي سوبرجيت 100" ستدخل الخدمة ضمن شركة "أفرورا" هذا العام. 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T06:40+0000
2022-06-09T06:40+0000
2022-06-09T06:40+0000
روسيا
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وقال تشيكونكوف لوكالة "سبوتنيك": "لقد ناقشت هذه المسألة مع رئيس "أفرورا" وكل شيء يتم القيام به جيد ومستمر والرحلات الجوية يبلغ عددها هذا العام نحو 36".وأضاف قائلا: "يجب إدخال الطائرات العملاقة الحديثة إلى الأسطول الجوي في المستقبل".أعلنت وزارة الصناعة والتجارة، صباح اليوم الأربعاء، أنه سيتم إنتاج نحو 40 طائرة من "طراز سوخوي سوبرجيت 100" (بمحركات روسية) سنويًا في روسيا خلال السنوات المقبلة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
شركة طيران روسية تستعد لإدخال طائرة "سوبرجيت 100" إلى الخدمة
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كشف وزير التنمية لمنطقة الشرق الأقصى في روسيا، أليكسي تشيكونكوف، أن طائرة "سوخوي سوبرجيت 100" ستدخل الخدمة ضمن شركة "أفرورا" هذا العام.
وقال تشيكونكوف لوكالة "سبوتنيك": "لقد ناقشت هذه المسألة مع رئيس "أفرورا" وكل شيء يتم القيام به جيد ومستمر والرحلات الجوية يبلغ عددها هذا العام نحو 36".
وأضاف قائلا: "يجب إدخال الطائرات العملاقة الحديثة إلى الأسطول الجوي في المستقبل".
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة
، صباح اليوم الأربعاء، أنه سيتم إنتاج نحو 40 طائرة من "طراز سوخوي سوبرجيت 100" (بمحركات روسية) سنويًا في روسيا خلال السنوات المقبلة.