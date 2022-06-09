https://arabic.sputniknews.com/20220609/صحيفة-تركيا-تبدأ-بمد-الأنابيب-لاستخراج-الغاز-الطبيعي-من-حقل-صقاريا-في-البحر-الأسود-1063312063.html
صحيفة: تركيا تبدأ بمد الأنابيب لاستخراج الغاز الطبيعي من حقل صقاريا في البحر الأسود
صحيفة: تركيا تبدأ بمد الأنابيب لاستخراج الغاز الطبيعي من حقل صقاريا في البحر الأسود
كشفت صحيفة تركية، اليوم الخميس، أن تركيا بدأت بمد أنابيب خط الغاز في منطقة البحر الأسود، وذلك بهدف بدء استخراج الغاز الطبيعي من حقل صقاريا. 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T07:05+0000
2022-06-09T07:05+0000
2022-06-09T07:06+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101979/09/1019790951_0:131:2499:1537_1920x0_80_0_0_701c145f4f7e88be86f0ab52a04bcf27.jpg
وذكرت صحيفة "يني شفق"، نقلا عن مصادر خاصة، أن "خط الغاز الذي تعتزم أنقرة مده يبلغ طوله نحو 170 كيلومترا ويصل عمقه إلى كيلومترين".وأضافت المصادر أن إطلاق المشروع يبدأ غدا الجمعة 10 يونيو/ حزيران، حيث من المقرر الانتهاء من العمل في غضون خمسة أشهر.وتابعت المصادر أن تنفيذ مد الأنابيب سيتم بواسطة سفينتين خاصتين هما "Kastoro-10" و"Kastrone" وصلتا الأسبوع الماضي إلى ميناء فيلهوس على البحر الأسود.ومن المخطط إنتاج حوالي 10 ملايين متر مكعب من الغاز يوميًا من الحقل أي نحو 3.5 - 4 مليارات سنويًا.كما تتوقع السلطات التركية أنه بحلول 2027-2028 يجب أن يكون الحجم اليومي لإنتاج الغاز 40 مليون متر مكعب مع نمو سنوي بنحو 15 مليار متر مكعب.في وقت سابق، أعلنت السلطات التركية اكتشاف الغاز في البحر الأسود باحتياطيات متوقعة تبلغ 540 مليار متر مكعب في عام 2020.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101979/09/1019790951_139:0:2360:1666_1920x0_80_0_0_38e1e9267c38e2040be2be7b295af222.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
صحيفة: تركيا تبدأ بمد الأنابيب لاستخراج الغاز الطبيعي من حقل صقاريا في البحر الأسود
07:05 GMT 09.06.2022 (تم التحديث: 07:06 GMT 09.06.2022) تابعنا عبر
كشفت صحيفة تركية، اليوم الخميس، أن تركيا بدأت بمد أنابيب خط الغاز في منطقة البحر الأسود، وذلك بهدف بدء استخراج الغاز الطبيعي من حقل صقاريا.
وذكرت صحيفة "يني شفق"
، نقلا عن مصادر خاصة، أن "خط الغاز الذي تعتزم أنقرة مده يبلغ طوله نحو 170 كيلومترا ويصل عمقه إلى كيلومترين".
وأضافت المصادر أن إطلاق المشروع يبدأ غدا الجمعة 10 يونيو/ حزيران، حيث من المقرر الانتهاء من العمل في غضون خمسة أشهر.
وتابعت المصادر أن تنفيذ مد الأنابيب سيتم بواسطة سفينتين خاصتين هما "Kastoro-10" و"Kastrone" وصلتا الأسبوع الماضي إلى ميناء فيلهوس على البحر الأسود.
ومن المخطط إنتاج حوالي 10 ملايين متر مكعب من الغاز يوميًا من الحقل أي نحو 3.5 - 4 مليارات سنويًا.
كما تتوقع السلطات التركية
أنه بحلول 2027-2028 يجب أن يكون الحجم اليومي لإنتاج الغاز 40 مليون متر مكعب مع نمو سنوي بنحو 15 مليار متر مكعب.
في وقت سابق، أعلنت السلطات التركية اكتشاف الغاز في البحر الأسود باحتياطيات متوقعة تبلغ 540 مليار متر مكعب في عام 2020.