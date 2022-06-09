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صلاح يزين غلاف "فرانس فوتبول" ويطلب الاعتراف بأنه "الأفضل" في العالم
صلاح يزين غلاف "فرانس فوتبول" ويطلب الاعتراف بأنه "الأفضل" في العالم
وضعت مجلة "فرانس فوتبول" العالمية صورة النجم المصري محمد صلاح على غلاف عددها الجديد، مع تعليق مثير له. 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T15:44+0000
2022-06-09T15:44+0000
رياضة
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وكشفت مجلة "فرانس فوتبول" المسؤولة عن منح جائزة الكرة الذهبية كل عام، أنها أجرت حوارا مع محمد صلاح، لعدد يونيو/حزيران 2022 الذي سيصدر السبت المقبل.ونشر رئيس تحرير المجلة باسكال فيريه عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، غلاف العدد المقبل الذي تصدره صلاح.ووفقا لرئيس تحرير المجلة، تحدث صلاح خلال المقابلة عن إحباطاته هذا العام، وكذلك استعداده وخططه للفترة المقبلة.ويأمل محمد صلاح بالفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم، حيث استطاع أن يجد لنفسه وسط الكبار في أوروبا خلال موسم 2021-2022.وتوج نجم منتخب مصر مع فريقه الإنجليزي بكأسي الاتحاد والرابطة، بينما ضاع لقبا الدوري الممتاز "البريميرليغ" ودوري أبطال أوروبا في اللحظات الأخيرة من الموسم المنقضي 2021-2022.وفاز صلاح بعدة جوائز هذا الموسم منها هداف الدوري الإنجليزي مناصفة مع سون هيونغ مين، لاعب توتنهام، وكذلك جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من رابطة نقاد كرة القدم، كما نال جائزة أفضل لاعب في ليفربول. أما على المستوى الدولي، فقد أخفق صلاح في التأهل مع منتخب مصر لمونديال 2022، كما خسر لقب كأس الأمم الأفريقية في المباراة النهائية ضد السنغال.
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رياضة, ليفربول, منتخب مصر الوطني, أخبار الدوري الإنجليزي

صلاح يزين غلاف "فرانس فوتبول" ويطلب الاعتراف بأنه "الأفضل" في العالم

15:44 GMT 09.06.2022
© AFP 2022 / BEN STANSALLاللاعب المصري محمد صلاح يتوج مع ليفربول ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم
اللاعب المصري محمد صلاح يتوج مع ليفربول ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2022
© AFP 2022 / BEN STANSALL
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وضعت مجلة "فرانس فوتبول" العالمية صورة النجم المصري محمد صلاح على غلاف عددها الجديد، مع تعليق مثير له.
وكشفت مجلة "فرانس فوتبول" المسؤولة عن منح جائزة الكرة الذهبية كل عام، أنها أجرت حوارا مع محمد صلاح، لعدد يونيو/حزيران 2022 الذي سيصدر السبت المقبل.
ونشر رئيس تحرير المجلة باسكال فيريه عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، غلاف العدد المقبل الذي تصدره صلاح.
وبجانب الصورة التي احتلت الغلاف بالكامل، كتبت مقولة لصلاح خلال المقابلة المرتقبة: "أريد أن يتم الاعتراف بي كأفضل لاعب في العالم".
ووفقا لرئيس تحرير المجلة، تحدث صلاح خلال المقابلة عن إحباطاته هذا العام، وكذلك استعداده وخططه للفترة المقبلة.
ويأمل محمد صلاح بالفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم، حيث استطاع أن يجد لنفسه وسط الكبار في أوروبا خلال موسم 2021-2022.
وتوج نجم منتخب مصر مع فريقه الإنجليزي بكأسي الاتحاد والرابطة، بينما ضاع لقبا الدوري الممتاز "البريميرليغ" ودوري أبطال أوروبا في اللحظات الأخيرة من الموسم المنقضي 2021-2022.
محمد صلاح، مباراة ليفربول وريال مدريد، نهائي أبطال أوروبا 2022، فرنسا، 28 مايو/ آيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2022
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وفاز صلاح بعدة جوائز هذا الموسم منها هداف الدوري الإنجليزي مناصفة مع سون هيونغ مين، لاعب توتنهام، وكذلك جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من رابطة نقاد كرة القدم، كما نال جائزة أفضل لاعب في ليفربول.

أما على المستوى الدولي، فقد أخفق صلاح في التأهل مع منتخب مصر لمونديال 2022، كما خسر لقب كأس الأمم الأفريقية في المباراة النهائية ضد السنغال.
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