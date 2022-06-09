صلاح يزين غلاف "فرانس فوتبول" ويطلب الاعتراف بأنه "الأفضل" في العالم
© AFP 2022 / BEN STANSALLاللاعب المصري محمد صلاح يتوج مع ليفربول ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم
© AFP 2022 / BEN STANSALL
وضعت مجلة "فرانس فوتبول" العالمية صورة النجم المصري محمد صلاح على غلاف عددها الجديد، مع تعليق مثير له.
وكشفت مجلة "فرانس فوتبول" المسؤولة عن منح جائزة الكرة الذهبية كل عام، أنها أجرت حوارا مع محمد صلاح، لعدد يونيو/حزيران 2022 الذي سيصدر السبت المقبل.
ونشر رئيس تحرير المجلة باسكال فيريه عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، غلاف العدد المقبل الذي تصدره صلاح.
🚨 A retrouver samedi dans @francefootball: l’interview de @MoSalah qui raconte ses frustrations et évoque aussi sa préparation, la visualisation, la méditation… Mais aussi: les fistons de Pelé, Jpp ou Battiston + Bini + les scouts agents secrets + Van Basten + Laval pic.twitter.com/0of3IxWbvY— Pascal Ferré (@Pasferre) June 9, 2022
وبجانب الصورة التي احتلت الغلاف بالكامل، كتبت مقولة لصلاح خلال المقابلة المرتقبة: "أريد أن يتم الاعتراف بي كأفضل لاعب في العالم".
ووفقا لرئيس تحرير المجلة، تحدث صلاح خلال المقابلة عن إحباطاته هذا العام، وكذلك استعداده وخططه للفترة المقبلة.
ويأمل محمد صلاح بالفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم، حيث استطاع أن يجد لنفسه وسط الكبار في أوروبا خلال موسم 2021-2022.
وتوج نجم منتخب مصر مع فريقه الإنجليزي بكأسي الاتحاد والرابطة، بينما ضاع لقبا الدوري الممتاز "البريميرليغ" ودوري أبطال أوروبا في اللحظات الأخيرة من الموسم المنقضي 2021-2022.
5 يونيو, 13:45 GMT
وفاز صلاح بعدة جوائز هذا الموسم منها هداف الدوري الإنجليزي مناصفة مع سون هيونغ مين، لاعب توتنهام، وكذلك جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من رابطة نقاد كرة القدم، كما نال جائزة أفضل لاعب في ليفربول.
أما على المستوى الدولي، فقد أخفق صلاح في التأهل مع منتخب مصر لمونديال 2022، كما خسر لقب كأس الأمم الأفريقية في المباراة النهائية ضد السنغال.
أما على المستوى الدولي، فقد أخفق صلاح في التأهل مع منتخب مصر لمونديال 2022، كما خسر لقب كأس الأمم الأفريقية في المباراة النهائية ضد السنغال.