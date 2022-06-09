https://arabic.sputniknews.com/20220609/طهران-تعلن-إلغاء-حكما-قضائيا-في-اليونان-كان-يسمح-لأمريكا-بمصادرة-جزء-من-شحنات-النفط-الإيرانية-1063315787.html
طهران تعلن إلغاء حكما قضائيا في اليونان كان يسمح لأمريكا بمصادرة جزء من شحنات النفط الإيرانية
طهران تعلن إلغاء حكما قضائيا في اليونان كان يسمح لأمريكا بمصادرة جزء من شحنات النفط الإيرانية
ألغت محكمة يونانية حكما قضائيا سابقا كان يسمح للولايات المتحدة الأمريكية بمصادرة جزء من شحنات النفط الإيرانية. 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T07:48+0000
2022-06-09T07:48+0000
2022-06-09T07:48+0000
اليونان
أخبار إيران
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وأكدت السفارة الإيرانية في اليونان، عبر حسابها على تويتر، اليوم الخميس "خبر إلغاء محكمة الاستئناف اليونانية حكم المحكمة البدائية القاضي بمصادرة النفط الإيراني".وقالت السفارة الإيرانية، "إن شحنة النفط سوف تعاد بأكملها إلى إيران"، مؤكدة أن "حماية حقوق الشعب الإيراني هو خطنا الأحمر".وصادرت الولايات المتحدة الأمريكية، الشهر الماضي، شحنة نفط إيرانية قبالة جزيرة إيفيا اليونانية. ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة، قولها إنه "تم نقل شحنة النفط الإيراني المحتجزة إلى ناقلة أخرى ستبحر إلى الولايات المتحدة"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.كما احتجزت إيران ناقلتين مملوكتين لليونان ونكست علميهما، وذلك ردا على احتجاز اليونان في وقت سابق سفينة ترفع العلم الإيراني ومصادرة حمولتها بأمر من المحكمة وبالتنسيق مع الحكومة الأمريكية، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الإيرانية.وأكدت وزارة الخارجية اليونانية استيلاء إيران على سفينتين ترفعان العلم اليوناني في الخليج، واصفة تحرك طهران بـ"العمل الإرهابي".واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير السويسري في طهران بصفة سويسرا راعية للمصالح الأمريكية في إيران، لإبلاغه احتجاجها على حجز واشنطن سفينة نفط إيرانية احتُجزت من قبل اليونان قبل أيام.وأفادت الخارجية الإيرانية، بأنها استدعت السفير القائم بالأعمال اليوناني في طهران، بعد احتجاز سلطات بلاده سفينة شحن تحمل العلم الإيراني في المياه اليونانية بطلب من واشنطن، وسعي أثينا لتسليم النفط الذي على متن السفينة للولايات المتحدة الأمريكية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اليونان, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
طهران تعلن إلغاء حكما قضائيا في اليونان كان يسمح لأمريكا بمصادرة جزء من شحنات النفط الإيرانية
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ألغت محكمة يونانية حكما قضائيا سابقا كان يسمح للولايات المتحدة الأمريكية بمصادرة جزء من شحنات النفط الإيرانية.
وأكدت السفارة الإيرانية في اليونان، عبر حسابها على تويتر، اليوم الخميس "خبر إلغاء محكمة الاستئناف اليونانية حكم المحكمة البدائية القاضي بمصادرة النفط الإيراني".
وقالت السفارة الإيرانية، "إن شحنة النفط سوف تعاد بأكملها إلى إيران"، مؤكدة أن "حماية حقوق الشعب الإيراني هو خطنا الأحمر".
وصادرت الولايات المتحدة الأمريكية، الشهر الماضي، شحنة نفط إيرانية قبالة جزيرة إيفيا اليونانية
. ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة، قولها إنه "تم نقل شحنة النفط الإيراني المحتجزة إلى ناقلة أخرى ستبحر إلى الولايات المتحدة"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
كما احتجزت إيران ناقلتين مملوكتين لليونان
ونكست علميهما، وذلك ردا على احتجاز اليونان في وقت سابق سفينة ترفع العلم الإيراني ومصادرة حمولتها بأمر من المحكمة وبالتنسيق مع الحكومة الأمريكية، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الإيرانية.
وأكدت وزارة الخارجية اليونانية استيلاء إيران على سفينتين ترفعان العلم اليوناني
في الخليج، واصفة تحرك طهران بـ"العمل الإرهابي".
واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير السويسري
في طهران بصفة سويسرا راعية للمصالح الأمريكية في إيران، لإبلاغه احتجاجها على حجز واشنطن سفينة نفط إيرانية احتُجزت من قبل اليونان قبل أيام.
وأفادت الخارجية الإيرانية، بأنها استدعت السفير القائم بالأعمال اليوناني في طهران، بعد احتجاز سلطات بلاده سفينة شحن تحمل العلم الإيراني في المياه اليونانية بطلب من واشنطن، وسعي أثينا لتسليم النفط الذي على متن السفينة للولايات المتحدة الأمريكية.