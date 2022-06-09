https://arabic.sputniknews.com/20220609/عصابات-إجرامية-تقتل-32-شخصا-وتدمر-عشرات-المنازل-في-شمال-غرب-نيجيريا-1063357689.html
عصابات إجرامية تقتل 32 شخصا وتدمر عشرات المنازل في شمال غرب نيجيريا
عصابات إجرامية تقتل 32 شخصا وتدمر عشرات المنازل في شمال غرب نيجيريا
قالت السلطات المحلية، اليوم الخميس، إن مسلحين قتلوا 32 شخصا ودمروا عشرات المنازل في الهجمات الأخيرة في ولاية كادونا المضطربة شمال غربي نيجيريا. 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T19:48+0000
2022-06-09T19:48+0000
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العالم
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شنت عصابات إجرامية مدججة بالسلاح تعرف باسم "قطاع الطرق" في شمال غرب ووسط نيجيريا غارات على القرى لاختطاف أو قتل السكان لسنوات، لكنها أصبحت أكثر جرأة أخيرا، بحسب وكالة "فرانس برس".في الأشهر الأخيرة، هاجموا قطار ركاب بين العاصمة أبوجا ومدينة كادونا وخطفوا العشرات وقتلوا أكثر من 100 من القرويين وقتلوا عشرات من أعضاء الجماعات الأهلية.وقال مفوض أمن الدولة صمويل أروان في بيان يوم الأحد، إن "قطاع الطرق هاجموا قرى دوجون نوما وأونجوان ساركي وأونجوان مايكوري في منطقة حكومة كاجورو المحلية".وأضاف أنهم، "اقتحموا المنطقة بأعداد كبيرة على دراجات نارية، وشرعوا في هدم العديد من المنازل، حيث هاجموا وقتلوا السكان المحليين".وهاجم المسلحون الموقعين الأولين وقتلوا 31 مواطنا، وتوجهوا بعد ذلك إلى أونجوان مايكوري حيث قتلوا شخصا وأحرقوا بعض المنازل، فيما أرسلت القوات الأمنية مروحية اشتبكت مع قطاع الطرق قبل وصول القوات البرية، بحسب المسؤول.
https://arabic.sputniknews.com/20220607/مقتل-38-شخصا-في-هجوم-بالمتفجرات-على-كنيسة-بنيجيريا-1063245303.html
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العالم
عصابات إجرامية تقتل 32 شخصا وتدمر عشرات المنازل في شمال غرب نيجيريا
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قالت السلطات المحلية، اليوم الخميس، إن مسلحين قتلوا 32 شخصا ودمروا عشرات المنازل في الهجمات الأخيرة في ولاية كادونا المضطربة شمال غربي نيجيريا.
شنت عصابات إجرامية مدججة بالسلاح تعرف باسم "قطاع الطرق" في شمال غرب ووسط نيجيريا غارات على القرى لاختطاف أو قتل السكان لسنوات، لكنها أصبحت أكثر جرأة أخيرا
، بحسب وكالة "فرانس برس".
في الأشهر الأخيرة، هاجموا قطار ركاب بين العاصمة أبوجا ومدينة كادونا وخطفوا العشرات وقتلوا أكثر من 100 من القرويين وقتلوا عشرات من أعضاء الجماعات الأهلية.
وقال مفوض أمن الدولة صمويل أروان في بيان يوم الأحد، إن "قطاع الطرق هاجموا قرى دوجون نوما وأونجوان ساركي وأونجوان مايكوري في منطقة حكومة كاجورو المحلية".
وأضاف أنهم، "اقتحموا المنطقة بأعداد كبيرة على دراجات نارية، وشرعوا في هدم العديد من المنازل، حيث هاجموا وقتلوا السكان المحليين".
وهاجم المسلحون الموقعين الأولين وقتلوا 31 مواطنا
، وتوجهوا بعد ذلك إلى أونجوان مايكوري حيث قتلوا شخصا وأحرقوا بعض المنازل، فيما أرسلت القوات الأمنية مروحية اشتبكت مع قطاع الطرق قبل وصول القوات البرية، بحسب المسؤول.