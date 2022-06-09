https://arabic.sputniknews.com/20220609/علماء-يبتكرون-جلدا-بشريا-حيا-قريبا-لن-نميز-الروبوتات-عن-الإنسان-فيديو--1063359898.html
علماء يبتكرون "جلدا بشريا حيا".. قريبا لن نميز الروبوتات عن الإنسان... فيديو
علماء يبتكرون "جلدا بشريا حيا".. قريبا لن نميز الروبوتات عن الإنسان... فيديو
أكدت مجلات علمية وبحثية، أن العلماء هم الآن أقرب من أي وقت مضى، لإنشاء "روبوت حي" أي تبدو عليه علامات الحياة الحقيقية، بعد ابتكار ما أطلق عليه اسم "الجلد... 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T20:51+0000
2022-06-09T20:51+0000
2022-06-09T20:51+0000
نادي الفيديو
علوم
مجتمع
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وأشارت المصادر العلمية، إلى أن الجلد المبتكر، هو بالفعل من الخلايا البشرية، وهو مضاد للماء، بل يستطيع معالجة الجراح التي يتعرض لها أيضا.ونجح الباحثون في طلاء إصبع روبوت يعمل بثلاثة مفاصل كنموذج أولي لهذا الجلد المزروع في المختبر، بسحب " sciencealert".أثبتت المحاولات السابقة لتطعيم الجلد على الأسطح الروبوتية أنها صعبة جدا، لذلك مهندس الأنسجة بجامعة طوكيو ميتشيو كاواي وزملاؤه ابتكروا أسلوبا يسمح للجلد بتشكيل نفسه على الجهاز، أي أن روبوتات المستقبل سيتم تطعيم وبناء الجلد الحي عليها بعد انتهاء صناعتها، الأمر الذي قد يجعلها تبدو كالبشر.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, علوم, مجتمع
علماء يبتكرون "جلدا بشريا حيا".. قريبا لن نميز الروبوتات عن الإنسان... فيديو
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أكدت مجلات علمية وبحثية، أن العلماء هم الآن أقرب من أي وقت مضى، لإنشاء "روبوت حي" أي تبدو عليه علامات الحياة الحقيقية، بعد ابتكار ما أطلق عليه اسم "الجلد البشري الحي"، الأمر الذي قد يجعل الروبوتات تبدو شبيهة بالبشر.
وأشارت المصادر العلمية، إلى أن الجلد المبتكر، هو بالفعل من الخلايا البشرية، وهو مضاد للماء، بل يستطيع معالجة الجراح التي يتعرض لها أيضا.
"أعتقد أن الجلد الحي هو الحل النهائي لمنح الروبوتات مظهر ولمسة الكائنات الحية لأنها بالضبط نفس المادة التي تغطي أجسام الحيوانات".
شوجي تاكيوتشي
مهندس الأنسجة بجامعة طوكيو
ونجح الباحثون في طلاء إصبع روبوت يعمل بثلاثة مفاصل كنموذج أولي لهذا الجلد المزروع في المختبر، بسحب " sciencealert"
.
"يبدو الإصبع" وهو يتعرق قليلا في الوسط المستنبت.. ونظرا لأن الإصبع يتم تشغيله بواسطة محرك كهربائي، فمن المثير للاهتمام أيضًا سماع أصوات نقر المحرك في انسجام مع إصبع يشبه الإصبع الحقيقي".
شوجي تاكيوتشي
مهندس الأنسجة بجامعة طوكيو
أثبتت المحاولات السابقة لتطعيم الجلد على الأسطح الروبوتية أنها صعبة جدا، لذلك مهندس الأنسجة بجامعة طوكيو ميتشيو كاواي وزملاؤه ابتكروا أسلوبا يسمح للجلد بتشكيل نفسه على الجهاز، أي أن روبوتات المستقبل سيتم تطعيم وبناء الجلد الحي عليها بعد انتهاء صناعتها، الأمر الذي قد يجعلها تبدو كالبشر.