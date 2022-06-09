https://arabic.sputniknews.com/20220609/على-خطى-أمريكا-بولندا-تبني-جدارا-حدوديا-على-الحدود-مع-بيلاروسيا-1063321940.html
على خطى أمريكا... بولندا تبني جدارا حدوديا على الحدود مع بيلاروسيا
على خطى أمريكا... بولندا تبني جدارا حدوديا على الحدود مع بيلاروسيا
بدأت بولندا في إقامة جدار حدودي في نهاية شهر يناير/ كانون الثاني. يبلغ ارتفاع الجدار 5.5 متر، ومن المخطط أن يصل طوله النهائي إلى 187 كيلومترًا. حسب المتوقع، من... 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T11:21+0000
2022-06-09T11:21+0000
2022-06-09T11:21+0000
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بولندا
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يُذكر أن بولندا قامت بالفعل ببناء 120 كيلومترًا من الجدار الحدودي على الحدود مع بيلاروسيا.اقرأ أيضا - يناولونهم المؤثرات العقلية.. السلطات الأمنية اللاتفية متهمة بتحريض مهاجرين على خرق حرمة الحدود
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على خطى أمريكا... بولندا تبني جدارا حدوديا على الحدود مع بيلاروسيا تابعنا عبر
بدأت بولندا في إقامة جدار حدودي في نهاية شهر يناير/ كانون الثاني. يبلغ ارتفاع الجدار 5.5 متر، ومن المخطط أن يصل طوله النهائي إلى 187 كيلومترًا. حسب المتوقع، من شأن هذا الجدار الحدودي أن يصبح عقبة أمام تدفق اللاجئين إلى دول الاتحاد الأوروبي. يتم بناء الجدار على أراضي بيلوفيجسكايا بوشيا (أو غابة بياوفيجا)، مما يتسبب بالفعل في غضب دعاة حماية البيئة.
© AFP 2022 / Wojtek Radwanski سيارة شرطة تقوم بدوريات على طول الجدار الحدودي عند الحدود البولندية البيلاروسية بالقرب من قرية تولتش، في مقاطعة سوكولكا، محافظة بودلاسكي، في شمال شرق بولندا في 8 يونيو 2022
سيارة شرطة تقوم بدوريات على طول الجدار الحدودي عند الحدود البولندية البيلاروسية بالقرب من قرية تولتش، في مقاطعة سوكولكا، محافظة بودلاسكي، في شمال شرق بولندا في 8 يونيو 2022
© AFP 2022 / Wojtek Radwanski
الرائدة كاتارزينا زدانوفيتش، المتحدثة باسم حرس الحدود في منطقة بودلاسكي الشرقية، تقف أمام الحدود البولندية البيلاروسية المغلقة في كوزنيكا، مقاطعة سوكولكا، محافظة بودلاسكي، شمال شرق بولندا 8 يونيو 2022
الرائدة كاتارزينا زدانوفيتش، المتحدثة باسم حرس الحدود في منطقة بودلاسكي الشرقية، تقف أمام الحدود البولندية البيلاروسية المغلقة في كوزنيكا، مقاطعة سوكولكا، محافظة بودلاسكي، شمال شرق بولندا 8 يونيو 2022
© AFP 2022 / Wojtek Radwanski يسير طائر اللقلق في حقل أمام الجدار الحدودي على الحدود البولندية البيلاروسية بالقرب من قرية تولتش، في مقاطعة سوكولكا، محافظة بودلاسكي، في شمال شرق بولندا في 8 يونيو 2022
يسير طائر اللقلق في حقل أمام الجدار الحدودي على الحدود البولندية البيلاروسية بالقرب من قرية تولتش، في مقاطعة سوكولكا، محافظة بودلاسكي، في شمال شرق بولندا في 8 يونيو 2022
© AFP 2022 / Wojtek Radwanski
ضابط من حرس الحدود في سيارته بجوار الجدار الحدودي على الحدود البولندية البيلاروسية بالقرب من قرية تولتش، في مقاطعة سوكولكا، محافظة بودلاسكي، في شمال شرق بولندا 8 يونيو 2022
ضابط من حرس الحدود في سيارته بجوار الجدار الحدودي على الحدود البولندية البيلاروسية بالقرب من قرية تولتش، في مقاطعة سوكولكا، محافظة بودلاسكي، في شمال شرق بولندا 8 يونيو 2022
© AFP 2022 / Wojtek Radwanski انعكاس الجدار الحدودي في بركة مياه على الحدود البولندية البيلاروسية بالقرب من قرية تولتش، في مقاطعة سوكولكا، محافظة بودلاسكي، في شمال شرق بولندا، 8 يونيو 2022
انعكاس الجدار الحدودي في بركة مياه على الحدود البولندية البيلاروسية بالقرب من قرية تولتش، في مقاطعة سوكولكا، محافظة بودلاسكي، في شمال شرق بولندا، 8 يونيو 2022
© AFP 2022 / Wojtek Radwanski منظر جوي يُظهر الجدار الحدودي عند الحدود البولندية البيلاروسية بالقرب من قرية تولتش، في مقاطعة سوكولكا، محافظة بودلاسكي، في شمال شرق بولندا في 8 يونيو 2022
منظر جوي يُظهر الجدار الحدودي عند الحدود البولندية البيلاروسية بالقرب من قرية تولتش، في مقاطعة سوكولكا، محافظة بودلاسكي، في شمال شرق بولندا في 8 يونيو 2022
© AFP 2022 / Wojtek Radwanski عمال يقومون ببناء جدار حدودي على طول الحدود البولندية البيلاروسية بالقرب من المعبر الحدودي المغلق في كوزنيكا، مقاطعة سوكولكا، محافظة بودلاسكي، في شمال شرق بولندا في 8 يونيو 2022
عمال يقومون ببناء جدار حدودي على طول الحدود البولندية البيلاروسية بالقرب من المعبر الحدودي المغلق في كوزنيكا، مقاطعة سوكولكا، محافظة بودلاسكي، في شمال شرق بولندا في 8 يونيو 2022
© AFP 2022 / Wojtek Radwanski شوهدت أعمدة تعليم الخط الحدودي عند المعبر الحدودي المغلق بين بولندا وبيلاروسيا في كوزنيكا، مقاطعة سوكولكا، محافظة بودلاسكي، في شمال شرق بولندا في 8 يونيو 2022
شوهدت أعمدة تعليم الخط الحدودي عند المعبر الحدودي المغلق بين بولندا وبيلاروسيا في كوزنيكا، مقاطعة سوكولكا، محافظة بودلاسكي، في شمال شرق بولندا في 8 يونيو 2022
© AFP 2022 / Wojtek Radwanski
دورية حرس الحدود على "كواد" على طول الجدار الحدودي عند الحدود البولندية البيلاروسية بالقرب من قرية تولتش، في مقاطعة سوكولكا، محافظة بودلاسكي، في شمال شرق بولندا في 8 يونيو 2022
دورية حرس الحدود على "كواد" على طول الجدار الحدودي عند الحدود البولندية البيلاروسية بالقرب من قرية تولتش، في مقاطعة سوكولكا، محافظة بودلاسكي، في شمال شرق بولندا في 8 يونيو 2022
© AFP 2022 / Wojtek Radwanski أمام الجدار الحدودي على الحدود البولندية البيلاروسية بالقرب من قرية تولتش، في مقاطعة سوكولكا، محافظة بودلاسكي، في شمال شرق بولندا 8 يونيو 2022
أمام الجدار الحدودي على الحدود البولندية البيلاروسية بالقرب من قرية تولتش، في مقاطعة سوكولكا، محافظة بودلاسكي، في شمال شرق بولندا 8 يونيو 2022
يُذكر أن بولندا قامت بالفعل ببناء 120 كيلومترًا من
الجدار الحدودي على الحدود مع بيلاروسيا.