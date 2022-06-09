https://arabic.sputniknews.com/20220609/على-خطى-أمريكا-بولندا-تبني-جدارا-حدوديا-على-الحدود-مع-بيلاروسيا-1063321940.html

على خطى أمريكا... بولندا تبني جدارا حدوديا على الحدود مع بيلاروسيا

على خطى أمريكا... بولندا تبني جدارا حدوديا على الحدود مع بيلاروسيا

بدأت بولندا في إقامة جدار حدودي في نهاية شهر يناير/ كانون الثاني. يبلغ ارتفاع الجدار 5.5 متر، ومن المخطط أن يصل طوله النهائي إلى 187 كيلومترًا. حسب المتوقع، من... 09.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-09T11:21+0000

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يُذكر أن بولندا قامت بالفعل ببناء 120 كيلومترًا من الجدار الحدودي على الحدود مع بيلاروسيا.اقرأ أيضا - يناولونهم المؤثرات العقلية.. السلطات الأمنية اللاتفية متهمة بتحريض مهاجرين على خرق حرمة الحدود

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