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https://arabic.sputniknews.com/20220609/على-خطى-أمريكا-بولندا-تبني-جدارا-حدوديا-على-الحدود-مع-بيلاروسيا-1063321940.html
على خطى أمريكا... بولندا تبني جدارا حدوديا على الحدود مع بيلاروسيا
على خطى أمريكا... بولندا تبني جدارا حدوديا على الحدود مع بيلاروسيا
بدأت بولندا في إقامة جدار حدودي في نهاية شهر يناير/ كانون الثاني. يبلغ ارتفاع الجدار 5.5 متر، ومن المخطط أن يصل طوله النهائي إلى 187 كيلومترًا. حسب المتوقع، من... 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T11:21+0000
2022-06-09T11:21+0000
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يُذكر أن بولندا قامت بالفعل ببناء 120 كيلومترًا من الجدار الحدودي على الحدود مع بيلاروسيا.اقرأ أيضا - يناولونهم المؤثرات العقلية.. السلطات الأمنية اللاتفية متهمة بتحريض مهاجرين على خرق حرمة الحدود
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фото, صور, وسائط متعددة, بولندا, أخبار بيلاروسيا اليوم

على خطى أمريكا... بولندا تبني جدارا حدوديا على الحدود مع بيلاروسيا

11:21 GMT 09.06.2022
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بدأت بولندا في إقامة جدار حدودي في نهاية شهر يناير/ كانون الثاني. يبلغ ارتفاع الجدار 5.5 متر، ومن المخطط أن يصل طوله النهائي إلى 187 كيلومترًا. حسب المتوقع، من شأن هذا الجدار الحدودي أن يصبح عقبة أمام تدفق اللاجئين إلى دول الاتحاد الأوروبي. يتم بناء الجدار على أراضي بيلوفيجسكايا بوشيا (أو غابة بياوفيجا)، مما يتسبب بالفعل في غضب دعاة حماية البيئة.
© AFP 2022 / Wojtek Radwanskiسيارة شرطة تقوم بدوريات على طول الجدار الحدودي عند الحدود البولندية البيلاروسية بالقرب من قرية تولتش، في مقاطعة سوكولكا، محافظة بودلاسكي، في شمال شرق بولندا في 8 يونيو 2022
سيارة شرطة تقوم بدوريات على طول الجدار الحدودي عند الحدود البولندية البيلاروسية بالقرب من قرية تولتش، في مقاطعة سوكولكا، محافظة بودلاسكي، في شمال شرق بولندا في 8 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Wojtek Radwanski
سيارة شرطة تقوم بدوريات على طول الجدار الحدودي عند الحدود البولندية البيلاروسية بالقرب من قرية تولتش، في مقاطعة سوكولكا، محافظة بودلاسكي، في شمال شرق بولندا في 8 يونيو 2022
© AFP 2022 / Wojtek Radwanski

الرائدة كاتارزينا زدانوفيتش، المتحدثة باسم حرس الحدود في منطقة بودلاسكي الشرقية، تقف أمام الحدود البولندية البيلاروسية المغلقة في كوزنيكا، مقاطعة سوكولكا، محافظة بودلاسكي، شمال شرق بولندا 8 يونيو 2022

الرائدة كاتارزينا زدانوفيتش، المتحدثة باسم حرس الحدود في منطقة بودلاسكي الشرقية، تقف أمام الحدود البولندية البيلاروسية المغلقة في كوزنيكا، مقاطعة سوكولكا، محافظة بودلاسكي، شمال شرق بولندا 8 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي
2/10
© AFP 2022 / Wojtek Radwanski

الرائدة كاتارزينا زدانوفيتش، المتحدثة باسم حرس الحدود في منطقة بودلاسكي الشرقية، تقف أمام الحدود البولندية البيلاروسية المغلقة في كوزنيكا، مقاطعة سوكولكا، محافظة بودلاسكي، شمال شرق بولندا 8 يونيو 2022

© AFP 2022 / Wojtek Radwanskiيسير طائر اللقلق في حقل أمام الجدار الحدودي على الحدود البولندية البيلاروسية بالقرب من قرية تولتش، في مقاطعة سوكولكا، محافظة بودلاسكي، في شمال شرق بولندا في 8 يونيو 2022
يسير طائر اللقلق في حقل أمام الجدار الحدودي على الحدود البولندية البيلاروسية بالقرب من قرية تولتش، في مقاطعة سوكولكا، محافظة بودلاسكي، في شمال شرق بولندا في 8 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي
3/10
© AFP 2022 / Wojtek Radwanski
يسير طائر اللقلق في حقل أمام الجدار الحدودي على الحدود البولندية البيلاروسية بالقرب من قرية تولتش، في مقاطعة سوكولكا، محافظة بودلاسكي، في شمال شرق بولندا في 8 يونيو 2022
© AFP 2022 / Wojtek Radwanski

ضابط من حرس الحدود في سيارته بجوار الجدار الحدودي على الحدود البولندية البيلاروسية بالقرب من قرية تولتش، في مقاطعة سوكولكا، محافظة بودلاسكي، في شمال شرق بولندا 8 يونيو 2022

ضابط من حرس الحدود في سيارته بجوار الجدار الحدودي على الحدود البولندية البيلاروسية بالقرب من قرية تولتش، في مقاطعة سوكولكا، محافظة بودلاسكي، في شمال شرق بولندا 8 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي
4/10
© AFP 2022 / Wojtek Radwanski

ضابط من حرس الحدود في سيارته بجوار الجدار الحدودي على الحدود البولندية البيلاروسية بالقرب من قرية تولتش، في مقاطعة سوكولكا، محافظة بودلاسكي، في شمال شرق بولندا 8 يونيو 2022

© AFP 2022 / Wojtek Radwanskiانعكاس الجدار الحدودي في بركة مياه على الحدود البولندية البيلاروسية بالقرب من قرية تولتش، في مقاطعة سوكولكا، محافظة بودلاسكي، في شمال شرق بولندا، 8 يونيو 2022
انعكاس الجدار الحدودي في بركة مياه على الحدود البولندية البيلاروسية بالقرب من قرية تولتش، في مقاطعة سوكولكا، محافظة بودلاسكي، في شمال شرق بولندا، 8 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Wojtek Radwanski
انعكاس الجدار الحدودي في بركة مياه على الحدود البولندية البيلاروسية بالقرب من قرية تولتش، في مقاطعة سوكولكا، محافظة بودلاسكي، في شمال شرق بولندا، 8 يونيو 2022
© AFP 2022 / Wojtek Radwanskiمنظر جوي يُظهر الجدار الحدودي عند الحدود البولندية البيلاروسية بالقرب من قرية تولتش، في مقاطعة سوكولكا، محافظة بودلاسكي، في شمال شرق بولندا في 8 يونيو 2022
منظر جوي يُظهر الجدار الحدودي عند الحدود البولندية البيلاروسية بالقرب من قرية تولتش، في مقاطعة سوكولكا، محافظة بودلاسكي، في شمال شرق بولندا في 8 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي
6/10
© AFP 2022 / Wojtek Radwanski
منظر جوي يُظهر الجدار الحدودي عند الحدود البولندية البيلاروسية بالقرب من قرية تولتش، في مقاطعة سوكولكا، محافظة بودلاسكي، في شمال شرق بولندا في 8 يونيو 2022
© AFP 2022 / Wojtek Radwanskiعمال يقومون ببناء جدار حدودي على طول الحدود البولندية البيلاروسية بالقرب من المعبر الحدودي المغلق في كوزنيكا، مقاطعة سوكولكا، محافظة بودلاسكي، في شمال شرق بولندا في 8 يونيو 2022
عمال يقومون ببناء جدار حدودي على طول الحدود البولندية البيلاروسية بالقرب من المعبر الحدودي المغلق في كوزنيكا، مقاطعة سوكولكا، محافظة بودلاسكي، في شمال شرق بولندا في 8 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Wojtek Radwanski
عمال يقومون ببناء جدار حدودي على طول الحدود البولندية البيلاروسية بالقرب من المعبر الحدودي المغلق في كوزنيكا، مقاطعة سوكولكا، محافظة بودلاسكي، في شمال شرق بولندا في 8 يونيو 2022
© AFP 2022 / Wojtek Radwanskiشوهدت أعمدة تعليم الخط الحدودي عند المعبر الحدودي المغلق بين بولندا وبيلاروسيا في كوزنيكا، مقاطعة سوكولكا، محافظة بودلاسكي، في شمال شرق بولندا في 8 يونيو 2022
شوهدت أعمدة تعليم الخط الحدودي عند المعبر الحدودي المغلق بين بولندا وبيلاروسيا في كوزنيكا، مقاطعة سوكولكا، محافظة بودلاسكي، في شمال شرق بولندا في 8 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Wojtek Radwanski
شوهدت أعمدة تعليم الخط الحدودي عند المعبر الحدودي المغلق بين بولندا وبيلاروسيا في كوزنيكا، مقاطعة سوكولكا، محافظة بودلاسكي، في شمال شرق بولندا في 8 يونيو 2022
© AFP 2022 / Wojtek Radwanski

دورية حرس الحدود على "كواد" على طول الجدار الحدودي عند الحدود البولندية البيلاروسية بالقرب من قرية تولتش، في مقاطعة سوكولكا، محافظة بودلاسكي، في شمال شرق بولندا في 8 يونيو 2022

دورية حرس الحدود على &quot;كواد&quot; على طول الجدار الحدودي عند الحدود البولندية البيلاروسية بالقرب من قرية تولتش، في مقاطعة سوكولكا، محافظة بودلاسكي، في شمال شرق بولندا في 8 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي
9/10
© AFP 2022 / Wojtek Radwanski

دورية حرس الحدود على "كواد" على طول الجدار الحدودي عند الحدود البولندية البيلاروسية بالقرب من قرية تولتش، في مقاطعة سوكولكا، محافظة بودلاسكي، في شمال شرق بولندا في 8 يونيو 2022

© AFP 2022 / Wojtek Radwanskiأمام الجدار الحدودي على الحدود البولندية البيلاروسية بالقرب من قرية تولتش، في مقاطعة سوكولكا، محافظة بودلاسكي، في شمال شرق بولندا 8 يونيو 2022
أمام الجدار الحدودي على الحدود البولندية البيلاروسية بالقرب من قرية تولتش، في مقاطعة سوكولكا، محافظة بودلاسكي، في شمال شرق بولندا 8 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي
10/10
© AFP 2022 / Wojtek Radwanski
أمام الجدار الحدودي على الحدود البولندية البيلاروسية بالقرب من قرية تولتش، في مقاطعة سوكولكا، محافظة بودلاسكي، في شمال شرق بولندا 8 يونيو 2022
يُذكر أن بولندا قامت بالفعل ببناء 120 كيلومترًا من الجدار الحدودي على الحدود مع بيلاروسيا.
اقرأ أيضا - يناولونهم المؤثرات العقلية.. السلطات الأمنية اللاتفية متهمة بتحريض مهاجرين على خرق حرمة الحدود
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