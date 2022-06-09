https://arabic.sputniknews.com/20220609/فلسطين-تعلن-عن-تسليم-نتائج-التحقيق-في-جريمة-اغتيال-شيرين-أبو-عاقلة-إلى-المحكمة-الجنائية-الدولية-1063330972.html
فلسطين تعلن عن تسليم نتائج التحقيق في جريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة إلى المحكمة الجنائية الدولية
فلسطين تعلن عن تسليم نتائج التحقيق في جريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة إلى المحكمة الجنائية الدولية
أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، رسميا، تسليم نتائج تحقيقات جريمة اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة إلى المحكمة الجنائية الدولية. 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T11:39+0000
2022-06-09T11:39+0000
2022-06-09T11:39+0000
شيرين أبو عاقلة
أخبار فلسطين اليوم
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وقال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إنه دعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لزيارة الأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى أن خان "طلب منا تفاصيل التحقيق في اغتيال شيرين أبو عاقلة".وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت، الشهر الماضي، مقتل المراسلة والصحفية، شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين.من جانبها، أدانت الرئاسة الفلسطينية جريمة قتل مراسلة قناة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي، محمّلة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة.فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن "السلطة الفلسطينية ترفض عرضا لإجراء تحقيق مشترك في مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.
https://arabic.sputniknews.com/20220531/الأمم-المتحدة-تطلق-اسم-شيرين-أبو-عاقلة-على-أحد-برامجها-للتدريب-1062940567.html
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شيرين أبو عاقلة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
فلسطين تعلن عن تسليم نتائج التحقيق في جريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة إلى المحكمة الجنائية الدولية
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أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، رسميا، تسليم نتائج تحقيقات جريمة اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إنه دعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لزيارة الأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى أن خان "طلب منا تفاصيل التحقيق في اغتيال شيرين أبو عاقلة".
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت، الشهر الماضي، مقتل المراسلة والصحفية، شيرين أبو عاقلة
، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين.
من جانبها، أدانت الرئاسة الفلسطينية
جريمة قتل مراسلة قناة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي، محمّلة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة.
فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن "السلطة الفلسطينية ترفض عرضا لإجراء تحقيق مشترك
في مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.