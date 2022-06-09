عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220609/فلسطين-تعلن-عن-تسليم-نتائج-التحقيق-في-جريمة-اغتيال-شيرين-أبو-عاقلة-إلى-المحكمة-الجنائية-الدولية-1063330972.html
فلسطين تعلن عن تسليم نتائج التحقيق في جريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة إلى المحكمة الجنائية الدولية
فلسطين تعلن عن تسليم نتائج التحقيق في جريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة إلى المحكمة الجنائية الدولية
أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، رسميا، تسليم نتائج تحقيقات جريمة اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة إلى المحكمة الجنائية الدولية. 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T11:39+0000
2022-06-09T11:39+0000
شيرين أبو عاقلة
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1b/1062788392_0:0:2220:1250_1920x0_80_0_0_8bb1aad85a23de0871a6c509aa9edaf5.jpg
وقال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إنه دعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لزيارة الأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى أن خان "طلب منا تفاصيل التحقيق في اغتيال ​شيرين أبو عاقلة".وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت، الشهر الماضي، مقتل المراسلة والصحفية، شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين.من جانبها، أدانت الرئاسة الفلسطينية جريمة قتل مراسلة قناة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي، محمّلة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة.فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن "السلطة الفلسطينية ترفض عرضا لإجراء تحقيق مشترك في مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.
https://arabic.sputniknews.com/20220531/الأمم-المتحدة-تطلق-اسم-شيرين-أبو-عاقلة-على-أحد-برامجها-للتدريب-1062940567.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1b/1062788392_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_76d5ea8bb87cbfd7bf32c7eef45719ca.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
شيرين أبو عاقلة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم

فلسطين تعلن عن تسليم نتائج التحقيق في جريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة إلى المحكمة الجنائية الدولية

11:39 GMT 09.06.2022
© AFP 2022 / -الصحفية والمراسلة الفلسطينية، شيرين أبو عاقلة
الصحفية والمراسلة الفلسطينية، شيرين أبو عاقلة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2022
© AFP 2022 / -
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، رسميا، تسليم نتائج تحقيقات جريمة اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إنه دعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لزيارة الأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى أن خان "طلب منا تفاصيل التحقيق في اغتيال ​شيرين أبو عاقلة".
فنانون فلسطينيون يرسمون جدارية، في مدينة غزة 12 مايو/أيار2022، تكريما للصحفية المخضرمة لقناة الجزيرة، الفلسطينية شيرين أبو عاقلة. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2022
الأمم المتحدة تطلق اسم "شيرين أبو عاقلة" على أحد برامجها للتدريب
31 مايو, 18:59 GMT
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت، الشهر الماضي، مقتل المراسلة والصحفية، شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين.
من جانبها، أدانت الرئاسة الفلسطينية جريمة قتل مراسلة قناة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي، محمّلة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة.
فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن "السلطة الفلسطينية ترفض عرضا لإجراء تحقيق مشترك في مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.
شيرين أبو عاقلة... رصاصة في الجبهة - سبوتنيك عربي
شيرين أبو عاقلة... رصاصة في الجبهة
مشاهدة
11 مايو, 10:41 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Автобус с буквой Z на дороге в Херсонской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала