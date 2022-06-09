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https://arabic.sputniknews.com/20220609/قرار-كوري-جنوبي-بشأن-السعودية-1063326857.html
قرار كوري جنوبي بشأن السعودية
قرار كوري جنوبي بشأن السعودية
أعلنت كوريا الجنوبية فرض رسوم على المذيبات الصناعية السعودية، بهدف مكافحة الإغراق، وذلك بعدما أعلنت إحدى الشركات الكورية تضررها من استيراد هذه المنتجات بأسعار... 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T10:42+0000
2022-06-09T10:42+0000
اقتصاد
أخبار السعودية اليوم
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وقالت هيئة مراقبة التجارة الكورية الجنوبية إنها اتخذت قرارا بفرض رسوم مكافحة إغراق على مذيب صناعي من المملكة العربية السعودية بنسبة تتجاوز 43 في المئة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" اليوم الخميس.ولفتت الوكالة إلى أن فرض الرسوم سيستمر خلال السنوات الخمس المقبلة لتقليل حجم الضرر الذي لحق بهذه الصناعة في كوريا الجنوبية.يذكر أن شركة "لوتيه" المتخصصة في صناعة الكيماويات تقدمت بشكوى إلى الحكومة الكورية مفادها أن استيراد مذيب صناعي من السعودية هو "بوتيل جليكول الأثير" تسبب لها في أضرار اقتصادية وهو ما ثبت صحته لاحقا إثر تحقيق حكومي.ويتم تصدير هذا المنتجب من السعودية بواسطة شركتي "أرامكو" و"داو" للكيماويات.
https://arabic.sputniknews.com/20200122/وكالة-أرامكو-تبيع-شحنة-غاز-مسال-إلى-إس-أويل-الكورية-الجنوبية-1044140334.html
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اقتصاد, أخبار السعودية اليوم

قرار كوري جنوبي بشأن السعودية

10:42 GMT 09.06.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINEشركة أرامكو السعودية
شركة أرامكو السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINE
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أعلنت كوريا الجنوبية فرض رسوم على المذيبات الصناعية السعودية، بهدف مكافحة الإغراق، وذلك بعدما أعلنت إحدى الشركات الكورية تضررها من استيراد هذه المنتجات بأسعار رخيصة.
وقالت هيئة مراقبة التجارة الكورية الجنوبية إنها اتخذت قرارا بفرض رسوم مكافحة إغراق على مذيب صناعي من المملكة العربية السعودية بنسبة تتجاوز 43 في المئة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" اليوم الخميس.
منشأة نفط أرامكو السعودية في بقيق، 12 أكتوبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2020
وكالة: أرامكو تبيع شحنة غاز مسال إلى إس-أويل الكورية الجنوبية
22 يناير 2020, 08:41 GMT
ولفتت الوكالة إلى أن فرض الرسوم سيستمر خلال السنوات الخمس المقبلة لتقليل حجم الضرر الذي لحق بهذه الصناعة في كوريا الجنوبية.
يذكر أن شركة "لوتيه" المتخصصة في صناعة الكيماويات تقدمت بشكوى إلى الحكومة الكورية مفادها أن استيراد مذيب صناعي من السعودية هو "بوتيل جليكول الأثير" تسبب لها في أضرار اقتصادية وهو ما ثبت صحته لاحقا إثر تحقيق حكومي.
ويتم تصدير هذا المنتجب من السعودية بواسطة شركتي "أرامكو" و"داو" للكيماويات.
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