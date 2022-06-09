https://arabic.sputniknews.com/20220609/قناة-عبرية-تفاصيل-قرار-أمريكي-لتعاون-دفاعي-بين-إسرائيل-ودول-عربية-بينها-السعودية-1063349924.html
قناة عبرية: تفاصيل قرار أمريكي لتعاون دفاعي بين إسرائيل ودول عربية بينها السعودية
قناة عبرية: تفاصيل قرار أمريكي لتعاون دفاعي بين إسرائيل ودول عربية بينها السعودية
كشفت قناة عبرية النقاب، اليوم الخميس، عن مقترح أمريكي لتعاون دفاعي بين إسرائيل ودول عربية بينها السعودية والعراق. 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T16:22+0000
2022-06-09T16:22+0000
2022-06-09T16:23+0000
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وذكرت القناة العبرية الـ12، مساء اليوم الخميس، أن الإدارة الأمريكية بزعامة جو بايدن تريد الترويج لاتفاقية تعاون دفاعي بين إسرائيل وعدد من الدول العربية ضد التهديدات الإيرانية، تضم دول الخليج والعراق ومصر والأردن.وأوضحت القناة أن إسرائيل في طريقها إلى تحالف غير مسبوق مع دول عربية، على رأسها السعودية والعراق ومصر.وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أن مسودة الاقتراح سيتقدم بها عدد من أعضاء الحزبين الديمقراطي والجمهوري على الكونغرس الأمريكي، اليوم الخميس، تحقق بموجبها الولايات المتحدة الأمريكية التعاون المشترك بين إسرائيل ودول الخليج، إضافة إلى مصر والعراق والأردن.وأشارت القناة إلى أن الهدف من مسودة القرار، هو التعاون والتنسيق بين الإدارة الأمريكية وإسرائيل وهذه الدول العربية، رغم أن بعضه لا يرتبط بعلاقات سياسية مع تل أبيب، خاصة السعودية والعراق، لافتة إلى أن واشنطن ترى في هذه الخطوة أمر يشجع على المزيد من الإجراءات التي ستنتهي بالتطبيع بين إسرائيل وهذه الدول التي لا تقيم معها علاقات دبلوماسية.ويعتزم "البنتاغون" الأمريكي دفع استراتيجية أمنية ضد التهديدات الإيرانية، باعتبارها جزء من هذا الاتفاق الدفاعي الجديد، أو الحلف الجديد، حيث تعد وزارة الدفاع الأمريكية خطة دفاع كاملة في غضون 180 يوما ضد تلك التهديدات الإيرانية المستمرة.وأضافت القناة العبرية أنه بحسب المسودة الأمريكية الجديدة، فإن هذه المنظومة الدفاعية الأمريكية ستحمي السعودية وقطر ودول الخليج الأخرى بشكل أفضل فضلا عن إسرائيل.
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العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم, السعودية, مصر, قطر
قناة عبرية: تفاصيل قرار أمريكي لتعاون دفاعي بين إسرائيل ودول عربية بينها السعودية
16:22 GMT 09.06.2022 (تم التحديث: 16:23 GMT 09.06.2022) تابعنا عبر
كشفت قناة عبرية النقاب، اليوم الخميس، عن مقترح أمريكي لتعاون دفاعي بين إسرائيل ودول عربية بينها السعودية والعراق.
وذكرت القناة العبرية الـ12، مساء اليوم الخميس، أن الإدارة الأمريكية بزعامة جو بايدن تريد الترويج لاتفاقية تعاون دفاعي بين إسرائيل وعدد من الدول العربية ضد التهديدات الإيرانية، تضم دول الخليج والعراق ومصر والأردن.
وأوضحت القناة أن إسرائيل في طريقها إلى تحالف غير مسبوق مع دول عربية، على رأسها السعودية
والعراق ومصر.
وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أن مسودة الاقتراح سيتقدم بها عدد من أعضاء الحزبين الديمقراطي والجمهوري على الكونغرس الأمريكي، اليوم الخميس، تحقق بموجبها الولايات المتحدة الأمريكية التعاون المشترك بين إسرائيل ودول الخليج، إضافة إلى مصر والعراق والأردن.
وأشارت القناة إلى أن الهدف من مسودة القرار، هو التعاون والتنسيق بين الإدارة الأمريكية
وإسرائيل وهذه الدول العربية، رغم أن بعضه لا يرتبط بعلاقات سياسية مع تل أبيب، خاصة السعودية والعراق، لافتة إلى أن واشنطن ترى في هذه الخطوة أمر يشجع على المزيد من الإجراءات التي ستنتهي بالتطبيع بين إسرائيل وهذه الدول التي لا تقيم معها علاقات دبلوماسية.
ويعتزم "البنتاغون" الأمريكي دفع استراتيجية أمنية ضد التهديدات الإيرانية، باعتبارها جزء من هذا الاتفاق الدفاعي الجديد، أو الحلف الجديد، حيث تعد وزارة الدفاع الأمريكية خطة دفاع كاملة في غضون 180 يوما ضد تلك التهديدات الإيرانية المستمرة.
وأضافت القناة العبرية أنه بحسب المسودة الأمريكية الجديدة، فإن هذه المنظومة الدفاعية الأمريكية ستحمي السعودية وقطر ودول الخليج الأخرى بشكل أفضل فضلا عن إسرائيل.