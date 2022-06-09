https://arabic.sputniknews.com/20220609/كازاخستان-الاجتماع-القادم-حول-سوريا-في-إطار-عملية-أستانا-يعقد-في-15-16-يونيو--1063311568.html
كازاخستان: الاجتماع القادم لصيغة "أستانا" بشأن سوريا يعقد في 15-16 يونيو
كازاخستان: الاجتماع القادم لصيغة "أستانا" بشأن سوريا يعقد في 15-16 يونيو
أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية، اليوم الخميس، أن الاجتماع الدولي الثامن عشر حول سوريا في إطار عملية أستانا، سيعقد في مدينة نور سلطان في الفترة من 15 إلى 16... 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T06:42+0000
2022-06-09T06:42+0000
2022-06-09T06:48+0000
العالم العربي
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وجاء في بيان الخارجية الكازاخية: "في الخامس عشر- السادس عشر من شهر حزيران/يونيو 2022 في نورسلطان في إطار صيغة أستانا سيُعقد اللقاء الدولي الثامن عشر رفيع المستوى حول سوريا".وقالت مصادر دبلوماسية لوكالة سبوتنيك: "من المنتظر أن تتم مناقشة الحل السياسي في سوريا، والمساعي لإرساء قواعد الاستقرار الدائم في البلاد، والحفاظ على وقف إطلاق النار".وأضافت المصادر: "كما سيتم خلال المحادثات بحث مكافحة الإرهاب، والمساعدات الإنسانية، وعودة المهاجرين إلى ديارهم".وبدأت محادثات أستانا عام 2017 برعاية الدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران من أجل إيجاد حل للوضع في سوريا.وكانت الجولة الـ17 من هذه المباحثات قد عقدت في العاصمة الكازاخية نور سلطان، في 22 من كانون الأول/ديسمبر الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220506/اجتماع-روسي-سوري-في-موسكو-لمناقشة-الوضع-في-سوريا-واجتماعات-أستانا-1061910103.html
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العالم العربي
كازاخستان: الاجتماع القادم لصيغة "أستانا" بشأن سوريا يعقد في 15-16 يونيو
06:42 GMT 09.06.2022 (تم التحديث: 06:48 GMT 09.06.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية، اليوم الخميس، أن الاجتماع الدولي الثامن عشر حول سوريا في إطار عملية أستانا، سيعقد في مدينة نور سلطان في الفترة من 15 إلى 16 يونيو 2022.
وجاء في بيان الخارجية الكازاخية
: "في الخامس عشر- السادس عشر من شهر حزيران/يونيو 2022 في نورسلطان في إطار صيغة أستانا سيُعقد اللقاء الدولي الثامن عشر رفيع المستوى حول سوريا".
وقالت مصادر دبلوماسية لوكالة سبوتنيك: "من المنتظر أن تتم مناقشة الحل السياسي في سوريا، والمساعي لإرساء قواعد الاستقرار الدائم في البلاد، والحفاظ على وقف إطلاق النار".
وأضافت المصادر: "كما سيتم خلال المحادثات بحث مكافحة الإرهاب، والمساعدات الإنسانية، وعودة المهاجرين إلى ديارهم".
وبدأت محادثات أستانا عام 2017 برعاية الدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران من أجل إيجاد حل للوضع في سوريا.
وكانت الجولة الـ17 من هذه المباحثات قد عقدت في العاصمة الكازاخية نور سلطان، في 22 من كانون الأول/ديسمبر الماضي.