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كوريا الجنوبية… "هيونداي" تواجه أزمة في إنتاج السيارات بسبب إضراب سائقي الشاحنات
كوريا الجنوبية… "هيونداي" تواجه أزمة في إنتاج السيارات بسبب إضراب سائقي الشاحنات
تواجه شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية "هيونداي" مشاكل في قدرتها الإنتاجية، التي تأثرت بسبب إضراب سائقي الشاحنات. 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T09:58+0000
2022-06-09T09:58+0000
اقتصاد
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وقالت الشركة، اليوم الخميس، إن إضراب سائقي الشاحنات المستمر منذ الثلاثاء الماضي، يؤثر على قدرتها الإنتاجية التي تعاني من آثار نقص الرقائق الإلكترونية على مستوى العالم، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.وأوضحت الشركة أن الإضراب يؤثر على القدرة الإنتاجية لمصانعها الرئيسية في داخل كوريا الجنوبية.ويشارك في إضراب سائق الشاحنات نحو 6 آلاف و500 فرد من أصل 22 ألف سائق في مجموعة تضامن سائقي الشاحنات.ويطالب هؤلاء بتمديد نظام أسعار الشحن لضمان حصولهم على أجورهم الأساسية وسط ارتفاع أسعار الديزل.ولفتت الوكالة إلى أن سائقي شاحنات البضائع الذين يشاركون في الإضراب يرفضون تسليم قطع الغيار إلى مصانع "هيونداي" منذ أمس الأربعاء، بصورة أثرت على قدرتها الإنتاجية.يذكر أن الشركة تمتلك 7 مصانع في كوريا الجنوبية و11 مصنعا في الخارج.
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اقتصاد, أخبار العالم الآن

كوريا الجنوبية… "هيونداي" تواجه أزمة في إنتاج السيارات بسبب إضراب سائقي الشاحنات

09:58 GMT 09.06.2022
© AP Photo / Ahn Young-joonهيونداي سانتا في
هيونداي سانتا في - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2022
© AP Photo / Ahn Young-joon
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تواجه شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية "هيونداي" مشاكل في قدرتها الإنتاجية، التي تأثرت بسبب إضراب سائقي الشاحنات.
وقالت الشركة، اليوم الخميس، إن إضراب سائقي الشاحنات المستمر منذ الثلاثاء الماضي، يؤثر على قدرتها الإنتاجية التي تعاني من آثار نقص الرقائق الإلكترونية على مستوى العالم، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.
وأوضحت الشركة أن الإضراب يؤثر على القدرة الإنتاجية لمصانعها الرئيسية في داخل كوريا الجنوبية.
ويشارك في إضراب سائق الشاحنات نحو 6 آلاف و500 فرد من أصل 22 ألف سائق في مجموعة تضامن سائقي الشاحنات.
ويطالب هؤلاء بتمديد نظام أسعار الشحن لضمان حصولهم على أجورهم الأساسية وسط ارتفاع أسعار الديزل.
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‏"بي إم دبليو" الألمانية تشحن بعض سياراتها دون ميزات بسبب النقص المستمر في الرقائق
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ولفتت الوكالة إلى أن سائقي شاحنات البضائع الذين يشاركون في الإضراب يرفضون تسليم قطع الغيار إلى مصانع "هيونداي" منذ أمس الأربعاء، بصورة أثرت على قدرتها الإنتاجية.
يذكر أن الشركة تمتلك 7 مصانع في كوريا الجنوبية و11 مصنعا في الخارج.
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