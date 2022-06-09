عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220609/كيربي-يكشف-المعنى-الذي-قصده-بايدن-بتحويل-السعودية-لدولة-منبوذة-1063342994.html
كيربي يكشف المعنى الذي قصده بايدن بتحويل السعودية لدولة "منبوذة"
كيربي يكشف المعنى الذي قصده بايدن بتحويل السعودية لدولة "منبوذة"
كشف جون كيربي، المتحدث السابق باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، المعنى الذي قصده الرئيس الأمريكي جو بايدن بوصف السعودية بأنها "منبوذة". 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T14:37+0000
2022-06-09T14:37+0000
أخبار السعودية اليوم
جو بايدن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101776/06/1017760603_0:0:3254:1830_1920x0_80_0_0_d1dc063051a3e9438c9967e9368b4cfd.jpg
جاء هذا في تصريحات أدلى بها المتحدث السابق باسم وزارة الدفاع خلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن" يوم الأربعاء.وقال كيربي إن بايدن "كان يرد طبعا على مقتل جمال خاشقجي.. وهي عملية قتل قامت بها هذه الإدارة في الواقع لتطبيق إجراءات المساءلة للمملكة العربية السعودية.. لكن السعودية شريك مهم. والرئيس يؤمن بذلك".وأكد أن بايدن يعتقد كذلك أنه من المهم بالنسبة له أن يكون مستعدا وقادرا على مقابلة الزعماء في أنحاء العالم، بصرف النظر عن هويتهم، ومن يمثلون.وأضاف كيربي أن: "السعوديين هم مفتاح في جميع أنحاء المنطقة، وبصراحة تامة، في جميع أنحاء العالم".وقبل أيام ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن بايدن يعتزم زيارة السعودية في نهاية الشهر الجاري حيث سيلتقي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الأمر الذي نظر إليه على أنه تراجع عن تعهده بجعل المملكة "منبوذة".وكان الرئيس جو بايدن قد تعهد خلال حملته الرئاسية بمعاملة القادة السعوديين على أنهم "منبوذون" بعد العلاقة الجيدة للمملكة مع سلفه دونالد ترامب.
https://arabic.sputniknews.com/20220608/جو-بايدن-يتراجع-عن-موقفه-من-السعودية-والبيت-الأبيض-يصفها-بـالشريك-الاستراتيجي-1063295099.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101776/06/1017760603_430:0:3161:2048_1920x0_80_0_0_dc50ec4af0c488bc24e7ae22f70b4fd6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السعودية اليوم, جو بايدن

كيربي يكشف المعنى الذي قصده بايدن بتحويل السعودية لدولة "منبوذة"

14:37 GMT 09.06.2022
© AFP 2022 / Mandel Nganجون كيربي
جون كيربي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2022
© AFP 2022 / Mandel Ngan
تابعنا عبرTelegram
كشف جون كيربي، المتحدث السابق باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، المعنى الذي قصده الرئيس الأمريكي جو بايدن بوصف السعودية بأنها "منبوذة".
جاء هذا في تصريحات أدلى بها المتحدث السابق باسم وزارة الدفاع خلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن" يوم الأربعاء.
حادثة إطلاق النار في مدرسة أوفالدي في ولاية تكساس، الولايات المتحدة 24 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2022
جو بايدن يتراجع عن موقفه من السعودية... والبيت الأبيض يصفها بـ"الشريك الاستراتيجي"
أمس, 15:32 GMT
وقال كيربي إن بايدن "كان يرد طبعا على مقتل جمال خاشقجي.. وهي عملية قتل قامت بها هذه الإدارة في الواقع لتطبيق إجراءات المساءلة للمملكة العربية السعودية.. لكن السعودية شريك مهم. والرئيس يؤمن بذلك".
وأكد أن بايدن يعتقد كذلك أنه من المهم بالنسبة له أن يكون مستعدا وقادرا على مقابلة الزعماء في أنحاء العالم، بصرف النظر عن هويتهم، ومن يمثلون.
وأضاف كيربي أن: "السعوديين هم مفتاح في جميع أنحاء المنطقة، وبصراحة تامة، في جميع أنحاء العالم".
وقبل أيام ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن بايدن يعتزم زيارة السعودية في نهاية الشهر الجاري حيث سيلتقي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الأمر الذي نظر إليه على أنه تراجع عن تعهده بجعل المملكة "منبوذة".
وكان الرئيس جو بايدن قد تعهد خلال حملته الرئاسية بمعاملة القادة السعوديين على أنهم "منبوذون" بعد العلاقة الجيدة للمملكة مع سلفه دونالد ترامب.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Автобус с буквой Z на дороге в Херсонской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала