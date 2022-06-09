https://arabic.sputniknews.com/20220609/كيربي-يكشف-المعنى-الذي-قصده-بايدن-بتحويل-السعودية-لدولة-منبوذة-1063342994.html

كيربي يكشف المعنى الذي قصده بايدن بتحويل السعودية لدولة "منبوذة"

كيربي يكشف المعنى الذي قصده بايدن بتحويل السعودية لدولة "منبوذة"

كشف جون كيربي، المتحدث السابق باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، المعنى الذي قصده الرئيس الأمريكي جو بايدن بوصف السعودية بأنها "منبوذة". 09.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-09T14:37+0000

2022-06-09T14:37+0000

2022-06-09T14:37+0000

أخبار السعودية اليوم

جو بايدن

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جاء هذا في تصريحات أدلى بها المتحدث السابق باسم وزارة الدفاع خلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن" يوم الأربعاء.وقال كيربي إن بايدن "كان يرد طبعا على مقتل جمال خاشقجي.. وهي عملية قتل قامت بها هذه الإدارة في الواقع لتطبيق إجراءات المساءلة للمملكة العربية السعودية.. لكن السعودية شريك مهم. والرئيس يؤمن بذلك".وأكد أن بايدن يعتقد كذلك أنه من المهم بالنسبة له أن يكون مستعدا وقادرا على مقابلة الزعماء في أنحاء العالم، بصرف النظر عن هويتهم، ومن يمثلون.وأضاف كيربي أن: "السعوديين هم مفتاح في جميع أنحاء المنطقة، وبصراحة تامة، في جميع أنحاء العالم".وقبل أيام ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن بايدن يعتزم زيارة السعودية في نهاية الشهر الجاري حيث سيلتقي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الأمر الذي نظر إليه على أنه تراجع عن تعهده بجعل المملكة "منبوذة".وكان الرئيس جو بايدن قد تعهد خلال حملته الرئاسية بمعاملة القادة السعوديين على أنهم "منبوذون" بعد العلاقة الجيدة للمملكة مع سلفه دونالد ترامب.

https://arabic.sputniknews.com/20220608/جو-بايدن-يتراجع-عن-موقفه-من-السعودية-والبيت-الأبيض-يصفها-بـالشريك-الاستراتيجي-1063295099.html

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أخبار السعودية اليوم, جو بايدن