https://arabic.sputniknews.com/20220609/لبنان-توقيف-سوري-يعمل-لمصلحة-أبو-سلة-1063325936.html
لبنان.. توقيف سوري يعمل لصالح "أبو سلة"
لبنان.. توقيف سوري يعمل لصالح "أبو سلة"
أوقفت وحدة من الجيش اللبناني، مواطنا سوريا يلقب باسم بعلبك السوري (ا.ب)، وذلك بسبب محاولته دخول الأراضي السورية بطريقة غير شرعية. 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T10:07+0000
2022-06-09T10:07+0000
2022-06-09T10:08+0000
العالم العربي
لبنان
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وبحسب الموقع الرسمي لقناة "LBCI"، فقد وجهت أيضا إلى "بعلبك" الذي تم إيقافه في منطقة معربون، تهم بقيامه بالاتجار بالمخدرات لمصلحة المطلوب (ع.ز) الملقب بـ "أبو سلة" والمتورط في إطلاق النار على العسكريين بتاريخ 3 يونيو/حزيران، حيث سلم مباشرة إلى القضاء المختص ليبدأ التحقيق معه.وكان الجيش اللبناني قد أطلق منذ أيام عمليات عسكرية في منطقة الشراونة في البقاع، بحثاً عن "أبو سلة" ومطلقي النار على الجيش، حيث أكدت قيادة الجيش عبر حسابها على تويتر: "يواصل الجيش في منطقة الشراونة عمليات دهم منازل المطلوبين والمتورطين في إطلاق النار على العسكريين بتاريخ 3 حزيران"، وفقا لموقع "المدن".ويعرف أبو سلة، من الزعيترية في المتن، بأنه الرقم الأول في تجارة وتصنيع المخدرات في كل لبنان، وأطلق عليه هذا الاسم لأنه اعتاد وضع المخدرات في سلة وإنزالها من الشرفة ليستلم "الزبون" بضاعته ويضع ثمنها داخل تلك السلة، بحسب القناة.
https://arabic.sputniknews.com/20220608/لبنان-ننتظر-موافقة-واشنطن-وتمويل-البنك-الدولي-لتنفيذ-اتفاقيات-تزويدنا-بالكهرباء-عبر-سوريا-1063290486.html
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العالم العربي, لبنان
لبنان.. توقيف سوري يعمل لصالح "أبو سلة"
10:07 GMT 09.06.2022 (تم التحديث: 10:08 GMT 09.06.2022) تابعنا عبر
أوقفت وحدة من الجيش اللبناني، مواطنا سوريا يلقب باسم بعلبك السوري (ا.ب)، وذلك بسبب محاولته دخول الأراضي السورية بطريقة غير شرعية.
وبحسب الموقع الرسمي لقناة "LBCI
"، فقد وجهت أيضا إلى "بعلبك" الذي تم إيقافه في منطقة معربون، تهم بقيامه بالاتجار بالمخدرات لمصلحة المطلوب (ع.ز) الملقب بـ "أبو سلة" والمتورط في إطلاق النار على العسكريين بتاريخ 3 يونيو/حزيران، حيث سلم مباشرة إلى القضاء المختص ليبدأ التحقيق معه.
وكان الجيش اللبناني قد أطلق منذ أيام عمليات عسكرية في منطقة الشراونة في البقاع، بحثاً عن "أبو سلة" ومطلقي النار على الجيش، حيث أكدت قيادة الجيش عبر حسابها على تويتر: "يواصل الجيش في منطقة الشراونة عمليات دهم منازل المطلوبين والمتورطين في إطلاق النار على العسكريين بتاريخ 3 حزيران"، وفقا لموقع "المدن
".
ويعرف أبو سلة، من الزعيترية في المتن، بأنه الرقم الأول في تجارة وتصنيع المخدرات في كل لبنان، وأطلق عليه هذا الاسم لأنه اعتاد وضع المخدرات في سلة وإنزالها من الشرفة ليستلم "الزبون" بضاعته ويضع ثمنها داخل تلك السلة، بحسب القناة.