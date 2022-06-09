https://arabic.sputniknews.com/20220609/لجنة-التحقيق-بشأن-الهجوم-على-الكابيتول-في-واشنطن-تعرض-أولى-نتائجها-1063326346.html

لجنة التحقيق بشأن الهجوم على "الكابيتول" في واشنطن تعرض أولى نتائجها

لجنة التحقيق بشأن الهجوم على "الكابيتول" في واشنطن تعرض أولى نتائجها

عرضت لجنة التحقيق الأمريكية بشأن الهجوم على مبنى "الكابيتول" في واشنطن أولى نتائجها، اليوم الخميس. 09.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-09T10:13+0000

2022-06-09T10:13+0000

2022-06-09T10:13+0000

ترامب

واشنطن

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/12/1047831813_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_70923f42343cc33b675a972ae8865036.jpg

وذكرت قناة "فرانس 24"، صباح اليوم الخميس، أن لجنة مؤلفة من أعضاء في الكونغرس الأمريكي تجري منذ عام تحقيقا بشأن مسؤولية الرئيس السابق دونالد ترامب، في الهجوم على مبنى "الكابيتول" في العاصمة، واشنطن، في 6 يناير/كانون الثاني 2021.وأكدت القناة أن اللجنة مؤلفة من 9 أعضاء من الكونغرس بهدف تحديد المسؤولين عن الهجوم على مبنى الكابيتول في واشنطن، ودور الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في أعمال الشغب التي جرت، في السادس من يناير 2021.وأوضحت أن أعمال الشغب أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 144 ضابط شرطة، حيث وجدت اللجنة أن هناك حالة من التعمد في إثارة الشغب في مبنى الكابيتول، ومحاولة للاستعراض المبهرج، كما أنه بعد الإعلان عن خسارة ترامب للانتخابات الرئاسية قد طعن في نتائج الانتخابات، داعيا أنصاره إلى التظاهر في العاصمة واشنطن في السادس من يناير 2021.وأضافت القناة أن عمل اللجنة يأتي بهدف عدم الوصول إلى ما تم التوصل إليه من قبل في مبنى الكابيتول، حيث يتابع الرئيس جو بايدن بنفسه نتائج التحقيق في اقتحام هذا المبنى بنفسه.وأشارت اللجنة إلى أنه اطلعت على أكثر من مئة ألف وثيقة، من بينها رسائل إلكترونية ورسائل نصية وصور رسمية من البيت الأبيض، في وقت وجهت مئة استدعاء للإدلاء بشهادات.

https://arabic.sputniknews.com/20220521/لجنة-التحقيق-في-أحداث-اقتحام-الكونغرس-تجتمع-مع-المحامي-السابق-لترامب-1062500277.html

واشنطن

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ترامب, واشنطن, أخبار العالم الآن