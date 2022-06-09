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https://arabic.sputniknews.com/20220609/لجنة-التحقيق-بشأن-الهجوم-على-الكابيتول-في-واشنطن-تعرض-أولى-نتائجها-1063326346.html
لجنة التحقيق بشأن الهجوم على "الكابيتول" في واشنطن تعرض أولى نتائجها
لجنة التحقيق بشأن الهجوم على "الكابيتول" في واشنطن تعرض أولى نتائجها
عرضت لجنة التحقيق الأمريكية بشأن الهجوم على مبنى "الكابيتول" في واشنطن أولى نتائجها، اليوم الخميس. 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T10:13+0000
2022-06-09T10:13+0000
ترامب
واشنطن
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وذكرت قناة "فرانس 24"، صباح اليوم الخميس، أن لجنة مؤلفة من أعضاء في الكونغرس الأمريكي تجري منذ عام تحقيقا بشأن مسؤولية الرئيس السابق دونالد ترامب، في الهجوم على مبنى "الكابيتول" في العاصمة، واشنطن، في 6 يناير/كانون الثاني 2021.وأكدت القناة أن اللجنة مؤلفة من 9 أعضاء من الكونغرس بهدف تحديد المسؤولين عن الهجوم على مبنى الكابيتول في واشنطن، ودور الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في أعمال الشغب التي جرت، في السادس من يناير 2021.وأوضحت أن أعمال الشغب أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 144 ضابط شرطة، حيث وجدت اللجنة أن هناك حالة من التعمد في إثارة الشغب في مبنى الكابيتول، ومحاولة للاستعراض المبهرج، كما أنه بعد الإعلان عن خسارة ترامب للانتخابات الرئاسية قد طعن في نتائج الانتخابات، داعيا أنصاره إلى التظاهر في العاصمة واشنطن في السادس من يناير 2021.وأضافت القناة أن عمل اللجنة يأتي بهدف عدم الوصول إلى ما تم التوصل إليه من قبل في مبنى الكابيتول، حيث يتابع الرئيس جو بايدن بنفسه نتائج التحقيق في اقتحام هذا المبنى بنفسه.وأشارت اللجنة إلى أنه اطلعت على أكثر من مئة ألف وثيقة، من بينها رسائل إلكترونية ورسائل نصية وصور رسمية من البيت الأبيض، في وقت وجهت مئة استدعاء للإدلاء بشهادات.
https://arabic.sputniknews.com/20220521/لجنة-التحقيق-في-أحداث-اقتحام-الكونغرس-تجتمع-مع-المحامي-السابق-لترامب-1062500277.html
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ترامب, واشنطن, أخبار العالم الآن

لجنة التحقيق بشأن الهجوم على "الكابيتول" في واشنطن تعرض أولى نتائجها

10:13 GMT 09.06.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhiteالتحضيرات لمراسم تنصيب الرئيس المنتخب الأمريكي جو بايدن رئيسا للبلاد، واشنطن، الولايات المتحدة 17 يناير 2020
التحضيرات لمراسم تنصيب الرئيس المنتخب الأمريكي جو بايدن رئيسا للبلاد، واشنطن، الولايات المتحدة 17 يناير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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عرضت لجنة التحقيق الأمريكية بشأن الهجوم على مبنى "الكابيتول" في واشنطن أولى نتائجها، اليوم الخميس.
وذكرت قناة "فرانس 24"، صباح اليوم الخميس، أن لجنة مؤلفة من أعضاء في الكونغرس الأمريكي تجري منذ عام تحقيقا بشأن مسؤولية الرئيس السابق دونالد ترامب، في الهجوم على مبنى "الكابيتول" في العاصمة، واشنطن، في 6 يناير/كانون الثاني 2021.
توافد قوات الحرس الوطني إلى مبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن، قبل مراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن رئيسا للبلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
لجنة التحقيق في أحداث اقتحام الكونغرس تجتمع مع المحامي السابق لترامب
21 مايو, 10:33 GMT
وأكدت القناة أن اللجنة مؤلفة من 9 أعضاء من الكونغرس بهدف تحديد المسؤولين عن الهجوم على مبنى الكابيتول في واشنطن، ودور الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في أعمال الشغب التي جرت، في السادس من يناير 2021.
وأوضحت أن أعمال الشغب أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 144 ضابط شرطة، حيث وجدت اللجنة أن هناك حالة من التعمد في إثارة الشغب في مبنى الكابيتول، ومحاولة للاستعراض المبهرج، كما أنه بعد الإعلان عن خسارة ترامب للانتخابات الرئاسية قد طعن في نتائج الانتخابات، داعيا أنصاره إلى التظاهر في العاصمة واشنطن في السادس من يناير 2021.
وأضافت القناة أن عمل اللجنة يأتي بهدف عدم الوصول إلى ما تم التوصل إليه من قبل في مبنى الكابيتول، حيث يتابع الرئيس جو بايدن بنفسه نتائج التحقيق في اقتحام هذا المبنى بنفسه.
وأشارت اللجنة إلى أنه اطلعت على أكثر من مئة ألف وثيقة، من بينها رسائل إلكترونية ورسائل نصية وصور رسمية من البيت الأبيض، في وقت وجهت مئة استدعاء للإدلاء بشهادات.
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