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https://arabic.sputniknews.com/20220609/لمرة-جديدة-بايدن-يتعثر-على-سلم-الطائرة-الرئاسية-فيديو-1063342272.html
لمرة جديدة... بايدن يتعثر على سلم الطائرة الرئاسية... فيديو
لمرة جديدة... بايدن يتعثر على سلم الطائرة الرئاسية... فيديو
تعثر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لمرة جديدة أثناء صعوده سلم الطائرة الرئاسية، وذلك قبل توجهه إلى ‏ولاية كاليفورنيا الأمريكية.‏ 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T14:27+0000
2022-06-09T14:28+0000
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وتعثر بايدن (79 عاما) أمس الأربعاء، لفترة وجيزة، ووضع يده لأسفل لاستعادة توازنه وهو يشق طريقه صعودا إلى الطائرة.وتعد الواقعة هي الأحدث في سلسلة من انزلاقات بايدن على سلم الطائرة، وكانت آخر مرة الشهر الماضي خلال طريقه إلى ولاية إلينوي الأمريكية.وجاء سقوط بايدن قبل ساعات من تسجيله مقابلة تلفزيونية مع مقدم البرامج الكوميدي، جيمي كيمل، على شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، على الرغم من حقيقة أنه لم يقدم لمراسل صحفي مقابلة رسمية منذ حوالي 4 أشهر.ومن الملاحظ أن لحظة تعثر جو بايدن الجديدة على سلم الطائرة الرئاسية لم يلاحظها العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن اللقطات لم يتم نشرها على الفور من قبل منافذ التلفزيون الأمريكية، مثل "C-SPAN"، التي لديها وصول إلى تفاصيل خاصة بالرئاسة، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.وقبل تعثره بقليل، ألقى الرئيس الأمريكي بيانا ردا على الانتخابات التمهيدية، التي جرت مساء الثلاثاء الماضي.
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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

لمرة جديدة... بايدن يتعثر على سلم الطائرة الرئاسية... فيديو

14:27 GMT 09.06.2022 (تم التحديث: 14:28 GMT 09.06.2022)
© AFP 2022 / ERIC BARADATالرئيس الأمريكي، جو بايدن، يسقط على سلم الطائرة، 19 مارس/ آذار 2021
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يسقط على سلم الطائرة، 19 مارس/ آذار 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يسقط على سلم الطائرة، 19 مارس/ آذار 2021
© AFP 2022 / ERIC BARADAT
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تعثر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لمرة جديدة أثناء صعوده سلم الطائرة الرئاسية، وذلك قبل توجهه إلى ‏ولاية كاليفورنيا الأمريكية.‏
وتعثر بايدن (79 عاما) أمس الأربعاء، لفترة وجيزة، ووضع يده لأسفل لاستعادة توازنه وهو يشق طريقه صعودا إلى الطائرة.
وتعد الواقعة هي الأحدث في سلسلة من انزلاقات بايدن على سلم الطائرة، وكانت آخر مرة الشهر الماضي خلال طريقه إلى ولاية إلينوي الأمريكية.
وجاء سقوط بايدن قبل ساعات من تسجيله مقابلة تلفزيونية مع مقدم البرامج الكوميدي، جيمي كيمل، على شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، على الرغم من حقيقة أنه لم يقدم لمراسل صحفي مقابلة رسمية منذ حوالي 4 أشهر.
ومن الملاحظ أن لحظة تعثر جو بايدن الجديدة على سلم الطائرة الرئاسية لم يلاحظها العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن اللقطات لم يتم نشرها على الفور من قبل منافذ التلفزيون الأمريكية، مثل "C-SPAN"، التي لديها وصول إلى تفاصيل خاصة بالرئاسة، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.
وقبل تعثره بقليل، ألقى الرئيس الأمريكي بيانا ردا على الانتخابات التمهيدية، التي جرت مساء الثلاثاء الماضي.
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