https://arabic.sputniknews.com/20220609/لمياء-السلاواسي-أول-مغربية-في-عضوية-اللجنة-التنفيذية-لغرفة-تجارة-مدريد-1063337331.html
لمياء السلاواسي.. أول مغربية في عضوية اللجنة التنفيذية لغرفة تجارة مدريد
لمياء السلاواسي.. أول مغربية في عضوية اللجنة التنفيذية لغرفة تجارة مدريد
أفادت وكالة أنباء مغربية، عن تعيين المغربية لمياء سلاواسي، مديرة مؤسسة "QUBE" مقرها مدريد، كأول امرأة عربية وأفريقية عضوة في اللجنة التنفيذية للغرفة التجارية... 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T13:28+0000
2022-06-09T13:28+0000
2022-06-09T13:28+0000
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وتم تعيين سلواسي يوم الاثنين في حفل حضره رئيس مجتمع مدريد المستقل، إيزابيل أيوسو، وعمدة مدريد، خوسيه لويس مارتينيز ألميدا، وفقا لوكالة المغرب العربي للأنباء.وكانت سيدة الأعمال المغريبة قد وصلت إلى إسبانيا في عام 2010، لتصبح مديرة مؤسسة "QUBE" في عام 2016، كما تشغل الرئيس التنفيذي لشركة "Tradeventures" المخصصة لعقارات المجمعات التكنولوجية للشركات المخصصة للبحث.وقالت سلاواسي: "أنا سعيدة للغاية لكوني أول سيدة أعمال مغربية وإفريقية تتولى هذا المنصب في إسبانيا، وهو مصدر فخر كبير لي ولبلدي"، مشيرة إلى أن هذا التعيين "يعزز أكثر وجود المرأة المغربية في المجال الاقتصادي والتجاري في بلد صديق ومجاور مثل إسبانيا".وأضافت: "من موقعي كعضو في الغرفة التجارية لمدريد، سأعمل بجدية على جلب آفاق جديدة لشركات مدريد للاستقرار أو الاستثمار في السوق المغربية وجذب الشركات المغربية لاستكشاف فرص الأعمال في مجتمع مدريد".وأكدت سلاواسي أن "الشركات المغربية وصلت إلى مستوى عالٍ من النضج والتنافسية"، ما يعزز دخول العديد من الشركات الإسبانية إلى المغرب، حيث المناخ المناسب للاستثمار الأجنبي. ونوهت سلاواسي في الوقت ذاته إلى أن "المغرب وإسبانيا لديهما إمكانات هائلة يجب أن يستغلها القطاع الخاص، ومن هنا تأتي الحاجة إلى مزيد من تعزيز علاقات التعاون وتبادل البعثات التجارية".
https://arabic.sputniknews.com/20220609/وكالة-المصارف-المغربية-تقرر-منع-عمليات-تحويل-الأموال-من-وإلى-إسبانيا-1063316249.html
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العالم العربي, المغرب العربي, إسبانيا
لمياء السلاواسي.. أول مغربية في عضوية اللجنة التنفيذية لغرفة تجارة مدريد
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أفادت وكالة أنباء مغربية، عن تعيين المغربية لمياء سلاواسي، مديرة مؤسسة "QUBE" مقرها مدريد، كأول امرأة عربية وأفريقية عضوة في اللجنة التنفيذية للغرفة التجارية لمدريد، لأول مرة في إسبانيا.
وتم تعيين سلواسي يوم الاثنين في حفل حضره رئيس مجتمع مدريد المستقل، إيزابيل أيوسو، وعمدة مدريد، خوسيه لويس مارتينيز ألميدا، وفقا لوكالة المغرب العربي للأنباء
.
وكانت سيدة الأعمال المغريبة قد وصلت إلى إسبانيا في عام 2010، لتصبح مديرة مؤسسة "QUBE" في عام 2016، كما تشغل الرئيس التنفيذي لشركة "Tradeventures" المخصصة لعقارات المجمعات التكنولوجية للشركات المخصصة للبحث.
وقالت سلاواسي: "أنا سعيدة للغاية لكوني أول سيدة أعمال مغربية وإفريقية تتولى هذا المنصب في إسبانيا، وهو مصدر فخر كبير لي ولبلدي"، مشيرة إلى أن هذا التعيين "يعزز أكثر وجود المرأة المغربية في المجال الاقتصادي والتجاري في بلد صديق ومجاور مثل إسبانيا".
وأضافت: "من موقعي كعضو في الغرفة التجارية لمدريد، سأعمل بجدية على جلب آفاق جديدة لشركات مدريد للاستقرار أو الاستثمار في السوق المغربية وجذب الشركات المغربية لاستكشاف فرص الأعمال في مجتمع مدريد".
وأكدت سلاواسي أن "الشركات المغربية وصلت إلى مستوى عالٍ من النضج والتنافسية"، ما يعزز دخول العديد من الشركات الإسبانية إلى المغرب، حيث المناخ المناسب للاستثمار الأجنبي.
ونوهت سلاواسي في الوقت ذاته إلى أن "المغرب وإسبانيا لديهما إمكانات هائلة يجب أن يستغلها القطاع الخاص، ومن هنا تأتي الحاجة إلى مزيد من تعزيز علاقات التعاون وتبادل البعثات التجارية".