https://arabic.sputniknews.com/20220609/ليبرمان-يرد-على-تصريحات-نصر-الله-سنمضي-دون-اعتبار-لأي-تهديدات-1063357985.html
ليبرمان يرد على تصريحات نصر الله: سنمضي دون اعتبار لأي تهديدات
ليبرمان يرد على تصريحات نصر الله: سنمضي دون اعتبار لأي تهديدات
علق وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان على تحذيرات الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، المتعلقة بإرسال إسرائيل سفينة لاستخراج وتخزين الغاز من... 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T20:10+0000
2022-06-09T20:10+0000
2022-06-09T20:10+0000
أخبار إسرائيل اليوم
حسن نصر الله
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وكتب ليبرمان في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" مساء اليوم الخميس: "إن أحدا لن يملي علينا ما إذا كنا سنستخرج الغاز من مياه إسرائيل أم لا".وأضاف ليبرمان أن إسرائيل، "دولة ذات سيادة، وستواصل اتخاذ القرارات وفقا لمصالحها فقط دون اعتبار للتهديدات".وكان الأمين العام لحزب الله قد حذر في كلمة بثتها قناة "المنار" مساء اليوم، من إرسال السفينة الإسرائيلية إلى حقل الغاز في المياه اللبنانية، معتبرا أن ذلك يشكل "اعتداء على لبنان".وأكد أن المقاومة اللبنانية قادرة على منع إسرائيل من استخراج النفط والغاز من حقل كاريش الواقع في منطقة الحدود البحرية المتنازع عليها بين البلدين.وأردف، "ذهاب العدو لخيار الحرب ستكون تداعياته وجودية، مشيرًا إلى هناك مطالبات شعبية للمقاومة اللبنانية بالتدخل لردع إسرائيل.وشدد على أن، "المقاومة لا تريد الحرب ولا تخشاها، لكنها لن تقف مكتوفة الأيدي وكل خياراتها مفتوحة وعلى الطاولة".
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أخبار إسرائيل اليوم, حسن نصر الله
ليبرمان يرد على تصريحات نصر الله: سنمضي دون اعتبار لأي تهديدات
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علق وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان على تحذيرات الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، المتعلقة بإرسال إسرائيل سفينة لاستخراج وتخزين الغاز من حقل كاريش الواقع في المنطقة المتنازع عليها بين الجانبين في البحر المتوسط.
وكتب ليبرمان في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" مساء اليوم الخميس: "إن أحدا لن يملي علينا ما إذا كنا سنستخرج الغاز من مياه إسرائيل أم لا".
وأضاف ليبرمان أن إسرائيل، "دولة ذات سيادة، وستواصل اتخاذ القرارات وفقا لمصالحها فقط دون اعتبار للتهديدات".
وكان الأمين العام لحزب الله
قد حذر في كلمة بثتها قناة "المنار" مساء اليوم، من إرسال السفينة الإسرائيلية إلى حقل الغاز في المياه اللبنانية، معتبرا أن ذلك يشكل "اعتداء على لبنان".
وأكد أن المقاومة اللبنانية قادرة على منع إسرائيل من استخراج النفط والغاز من حقل كاريش الواقع في منطقة الحدود البحرية المتنازع عليها بين البلدين.
وأردف، "ذهاب العدو لخيار الحرب ستكون تداعياته وجودية، مشيرًا إلى هناك مطالبات شعبية للمقاومة اللبنانية بالتدخل لردع إسرائيل.
وشدد على أن، "المقاومة لا تريد الحرب ولا تخشاها، لكنها لن تقف مكتوفة الأيدي وكل خياراتها مفتوحة وعلى الطاولة".