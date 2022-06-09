عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220609/ليبرمان-يرد-على-تصريحات-نصر-الله-سنمضي-دون-اعتبار-لأي-تهديدات-1063357985.html
ليبرمان يرد على تصريحات نصر الله: سنمضي دون اعتبار لأي تهديدات
ليبرمان يرد على تصريحات نصر الله: سنمضي دون اعتبار لأي تهديدات
علق وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان على تحذيرات الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، المتعلقة بإرسال إسرائيل سفينة لاستخراج وتخزين الغاز من... 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T20:10+0000
2022-06-09T20:10+0000
أخبار إسرائيل اليوم
حسن نصر الله
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103674/42/1036744211_0:0:2393:1347_1920x0_80_0_0_05e24c62c68b9dc549d2736db958fd1d.jpg
وكتب ليبرمان في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" مساء اليوم الخميس: "إن أحدا لن يملي علينا ما إذا كنا سنستخرج الغاز من مياه إسرائيل أم لا".وأضاف ليبرمان أن إسرائيل، "دولة ذات سيادة، وستواصل اتخاذ القرارات وفقا لمصالحها فقط دون اعتبار للتهديدات".وكان الأمين العام لحزب الله قد حذر في كلمة بثتها قناة "المنار" مساء اليوم، من إرسال السفينة الإسرائيلية إلى حقل الغاز في المياه اللبنانية، معتبرا أن ذلك يشكل "اعتداء على لبنان".وأكد أن المقاومة اللبنانية قادرة على منع إسرائيل من استخراج النفط والغاز من حقل كاريش الواقع في منطقة الحدود البحرية المتنازع عليها بين البلدين.وأردف، "ذهاب العدو لخيار الحرب ستكون تداعياته وجودية، مشيرًا إلى هناك مطالبات شعبية للمقاومة اللبنانية بالتدخل لردع إسرائيل.وشدد على أن، "المقاومة لا تريد الحرب ولا تخشاها، لكنها لن تقف مكتوفة الأيدي وكل خياراتها مفتوحة وعلى الطاولة".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103674/42/1036744211_105:0:2232:1595_1920x0_80_0_0_83bb70e9b659e354630412a71351a664.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إسرائيل اليوم, حسن نصر الله

ليبرمان يرد على تصريحات نصر الله: سنمضي دون اعتبار لأي تهديدات

20:10 GMT 09.06.2022
© REUTERS / Ammar Awadوزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، خلال إعلان استقالته في مؤتمر صحفي في الكنيست الإسرائيلي، 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، خلال إعلان استقالته في مؤتمر صحفي في الكنيست الإسرائيلي، 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2022
© REUTERS / Ammar Awad
تابعنا عبرTelegram
علق وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان على تحذيرات الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، المتعلقة بإرسال إسرائيل سفينة لاستخراج وتخزين الغاز من حقل كاريش الواقع في المنطقة المتنازع عليها بين الجانبين في البحر المتوسط.
وكتب ليبرمان في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" مساء اليوم الخميس: "إن أحدا لن يملي علينا ما إذا كنا سنستخرج الغاز من مياه إسرائيل أم لا".
وأضاف ليبرمان أن إسرائيل، "دولة ذات سيادة، وستواصل اتخاذ القرارات وفقا لمصالحها فقط دون اعتبار للتهديدات".
وكان الأمين العام لحزب الله قد حذر في كلمة بثتها قناة "المنار" مساء اليوم، من إرسال السفينة الإسرائيلية إلى حقل الغاز في المياه اللبنانية، معتبرا أن ذلك يشكل "اعتداء على لبنان".
وأكد أن المقاومة اللبنانية قادرة على منع إسرائيل من استخراج النفط والغاز من حقل كاريش الواقع في منطقة الحدود البحرية المتنازع عليها بين البلدين.
وأردف، "ذهاب العدو لخيار الحرب ستكون تداعياته وجودية، مشيرًا إلى هناك مطالبات شعبية للمقاومة اللبنانية بالتدخل لردع إسرائيل.
وشدد على أن، "المقاومة لا تريد الحرب ولا تخشاها، لكنها لن تقف مكتوفة الأيدي وكل خياراتها مفتوحة وعلى الطاولة".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Автобус с буквой Z на дороге в Херсонской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس18:30 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала