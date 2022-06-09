https://arabic.sputniknews.com/20220609/ماكرون-يرد-على-أنباء-تواصله-مع-زيدان-لقيادة-باريس-سان-جيرمان-ويدعوه-للتدريب-في-فرنسا-1063312934.html
ماكرون يرد على أنباء تواصله مع زيدان لقيادة باريس سان جيرمان ويدعوه للتدريب في فرنسا
ماكرون يرد على أنباء تواصله مع زيدان لقيادة باريس سان جيرمان ويدعوه للتدريب في فرنسا
رد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على حقيقة تواصله مع زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق من أجل أن يتولى تدريب باريس سان جيرمان. 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T07:16+0000
2022-06-09T07:16+0000
2022-06-09T07:16+0000
نادي باريس سان جيرمان
إيمانويل ماكرون
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وقال ماكرون، في تصريحات مع شبكة "RMC Sport" الفرنسية: "لم أتحدث مع زين الدين زيدان لتدريب باريس سان جيرمان، لكني مُعجب به كلاعب ومدرب".وأضاف: "رؤية المدرّب الفرنسي (49 عاماً) الذي فاز ثلاث مرات بدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد وغير مرتبط بأي عقد حالياً، ستكون أمرا رائعا".وتابع ماكرون: "نريد حقاً أن يكون لدينا في البطولة الفرنسية رياضي ومدرب من موهبة مماثلة كانت قادرة على الفوز بثلاث كؤوس رئيسية نطمح إليها كثيراً لأنديتنا".وقالت شبكة "تيليفوت" الفرنسية، في وقت سابق، إن "المدير الفني السابق لريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان، غير مقتنع بتدريب باريس سان جيرمان"، مؤكدة أن زيدان لن يوقع مع سان جيرمان، لأنه غير مقتنع بمشروع النادي الباريسي.وأشارت الشبكة إلى أن زيدان كان الاختيار المفضل لدى الملاك القطريين لسان جيرمان، من أجل خلافة الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.وكانت العديد من التقارير قد ذكرت مؤخرا أن سان جيرمان يتفاوض مع زيدان لتدريب الفريق في الموسم المقبل.في المقابل، أفادت تقارير أخرى بأن زيدان يطمح لقيادة المنتخب الفرنسي خلفا لديدييه ديشامب، عقب مباريات كأس العالم 2022 التي ستقام في قطر.يذكر أن زيدان لم يتولَّ تدريب أي فريق منذ رحيله عن ريال مدريد بنهاية موسم 2020-2021.
https://arabic.sputniknews.com/20220207/ما-هو-شرط-زيدان-لتدريب-باريس-سان-جيرمان-1058160592.html
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نادي باريس سان جيرمان, إيمانويل ماكرون
ماكرون يرد على أنباء تواصله مع زيدان لقيادة باريس سان جيرمان ويدعوه للتدريب في فرنسا
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رد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على حقيقة تواصله مع زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق من أجل أن يتولى تدريب باريس سان جيرمان.
وقال ماكرون، في تصريحات مع شبكة "RMC Sport" الفرنسية
: "لم أتحدث مع زين الدين زيدان لتدريب باريس سان جيرمان، لكني مُعجب به كلاعب ومدرب".
وأضاف: "رؤية المدرّب الفرنسي (49 عاماً) الذي فاز ثلاث مرات بدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد وغير مرتبط بأي عقد حالياً، ستكون أمرا رائعا".
وتابع ماكرون: "نريد حقاً أن يكون لدينا في البطولة الفرنسية رياضي ومدرب من موهبة مماثلة كانت قادرة على الفوز بثلاث كؤوس رئيسية نطمح إليها كثيراً لأنديتنا".
وقالت شبكة "تيليفوت" الفرنسية، في وقت سابق، إن "المدير الفني السابق لريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان، غير مقتنع بتدريب باريس سان جيرمان"، مؤكدة أن زيدان
لن يوقع مع سان جيرمان، لأنه غير مقتنع بمشروع النادي الباريسي.
وأشارت الشبكة إلى أن زيدان كان الاختيار المفضل لدى الملاك القطريين لسان جيرمان، من أجل خلافة الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.
وكانت العديد من التقارير قد ذكرت مؤخرا أن سان جيرمان
يتفاوض مع زيدان لتدريب الفريق في الموسم المقبل.
في المقابل، أفادت تقارير أخرى بأن زيدان يطمح لقيادة المنتخب الفرنسي خلفا لديدييه ديشامب، عقب مباريات كأس العالم 2022
التي ستقام في قطر.
يذكر أن زيدان لم يتولَّ تدريب أي فريق منذ رحيله عن ريال مدريد بنهاية موسم 2020-2021.