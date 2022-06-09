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مبعوث خاص للرئيس الروسي: العالم يتجه نحو التشرذم
مبعوث خاص للرئيس الروسي: العالم يتجه نحو التشرذم
شدد مبعوث خاص للرئيس الروسي مكلف بملفة التنمية التقنية الرقمية على ضرورة أن تنتهز روسيا فرصة يتيحها تحوُّل متوقع في الساحة الدولية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي. 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T08:56+0000
2022-06-09T08:56+0000
روسيا
تطور تكنولوجي
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وصرح دميتري بيسكوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي، لوكالة أنباء "إر بي كا" أن الأغلب ظنا أن العالم سيتحول في الأعوام القليلة المقبلة "من العولمة إلى التشرذم".وأوضح ان المقصود بالتشرذم الذي يتحول العالم إليه، تجزئة العالم إلى "جزر" منفصلة تسعى كل منها إلى إنتاج ما تحتاجه محليًا.ويرى المبعوث الخاص للرئيس الروسي أنه من الضروري أن تنشئ روسيا هي أيضا "الجزيرة" الخاصة بها لتعزيز الاستقلال التكنولوجي.ولا يمكن أن تحقق روسيا أو أي دولة أخرى الاستقلال التكنولوجي في الظروف الراهنة إلا عندما تكون قادرة على تمييز ما يلزمها فعلا مما يفرضه عليها آخرون.وأشار إلى أن الاستقلال التكنولوجي يجب أن يساعد على توفير جميع أشكال الأمن والحاجات الأساسية ووسائل الإنتاج للبلاد.
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روسيا, تطور تكنولوجي

مبعوث خاص للرئيس الروسي: العالم يتجه نحو التشرذم

08:56 GMT 09.06.2022
© Sputnik . Григорий Сысоев / الذهاب إلى بنك الصوردميتري بيسكوف، مبعوث خاص للرئيس الروسي مكلف بملف التنمية التقنية الرقمية
دميتري بيسكوف، مبعوث خاص للرئيس الروسي مكلف بملف التنمية التقنية الرقمية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2022
© Sputnik . Григорий Сысоев
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شدد مبعوث خاص للرئيس الروسي مكلف بملفة التنمية التقنية الرقمية على ضرورة أن تنتهز روسيا فرصة يتيحها تحوُّل متوقع في الساحة الدولية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي.
وصرح دميتري بيسكوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي، لوكالة أنباء "إر بي كا" أن الأغلب ظنا أن العالم سيتحول في الأعوام القليلة المقبلة "من العولمة إلى التشرذم".
وأوضح ان المقصود بالتشرذم الذي يتحول العالم إليه، تجزئة العالم إلى "جزر" منفصلة تسعى كل منها إلى إنتاج ما تحتاجه محليًا.
ويرى المبعوث الخاص للرئيس الروسي أنه من الضروري أن تنشئ روسيا هي أيضا "الجزيرة" الخاصة بها لتعزيز الاستقلال التكنولوجي.
ولا يمكن أن تحقق روسيا أو أي دولة أخرى الاستقلال التكنولوجي في الظروف الراهنة إلا عندما تكون قادرة على تمييز ما يلزمها فعلا مما يفرضه عليها آخرون.
وأشار إلى أن الاستقلال التكنولوجي يجب أن يساعد على توفير جميع أشكال الأمن والحاجات الأساسية ووسائل الإنتاج للبلاد.
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