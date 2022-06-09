https://arabic.sputniknews.com/20220609/مجموعات-من-المستوطنين-تقتحم-المسجد-الأقصى-1063311159.html
مجموعات من المستوطنين تقتحم المسجد الأقصى
مجموعات من المستوطنين تقتحم المسجد الأقصى
اقتحمت مجموعات من المستوطنين، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى، وقامت بجولات داخله في وجود القوات الإسرائيلية. 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T06:34+0000
2022-06-09T06:34+0000
2022-06-09T06:34+0000
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وذكرت مصادر محلية أن المجموعات تضم عشرات المستوطنين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".ولفتت الوكالة إلى أن قوات الشرطة الإسرائيلية كانت تقوم بحماية المستوطنين أثناء اقتحام باحات المسجد الأقصى، مشيرة إلى أن الاقتحام جرى من جهة باب المغاربة.وأوضحت الوكالة أن المستوطنين قاموا بجولات استفزازية داخل باحات المسجد الأقصى.يذكر أن المسجد الأقصى يتعرض لعمليات اقتحام يقوم بها المستوطنون صباحا ومساء بصورة شبه يومية.
https://arabic.sputniknews.com/20220507/مدير-المسجد-الأقصى-اقتحامات-إسرائيل-للمسجد-سياسية-واستمرار-الانتهاكات-تقود-المنطقة-لحرب-دينية-1061959027.html
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سبوتنيك عربي
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
مجموعات من المستوطنين تقتحم المسجد الأقصى
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اقتحمت مجموعات من المستوطنين، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى، وقامت بجولات داخله في وجود القوات الإسرائيلية.
وذكرت مصادر محلية أن المجموعات تضم عشرات المستوطنين، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
ولفتت الوكالة إلى أن قوات الشرطة الإسرائيلية كانت تقوم بحماية المستوطنين أثناء اقتحام باحات المسجد الأقصى
، مشيرة إلى أن الاقتحام جرى من جهة باب المغاربة.
وأوضحت الوكالة أن المستوطنين قاموا بجولات استفزازية داخل باحات المسجد الأقصى.
يذكر أن المسجد الأقصى يتعرض لعمليات اقتحام
يقوم بها المستوطنون صباحا ومساء بصورة شبه يومية.