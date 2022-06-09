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https://arabic.sputniknews.com/20220609/مجموعات-من-المستوطنين-تقتحم-المسجد-الأقصى-1063311159.html
مجموعات من المستوطنين تقتحم المسجد الأقصى
مجموعات من المستوطنين تقتحم المسجد الأقصى
اقتحمت مجموعات من المستوطنين، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى، وقامت بجولات داخله في وجود القوات الإسرائيلية. 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T06:34+0000
2022-06-09T06:34+0000
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وذكرت مصادر محلية أن المجموعات تضم عشرات المستوطنين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".ولفتت الوكالة إلى أن قوات الشرطة الإسرائيلية كانت تقوم بحماية المستوطنين أثناء اقتحام باحات المسجد الأقصى، مشيرة إلى أن الاقتحام جرى من جهة باب المغاربة.وأوضحت الوكالة أن المستوطنين قاموا بجولات استفزازية داخل باحات المسجد الأقصى.يذكر أن المسجد الأقصى يتعرض لعمليات اقتحام يقوم بها المستوطنون صباحا ومساء بصورة شبه يومية.
https://arabic.sputniknews.com/20220507/مدير-المسجد-الأقصى-اقتحامات-إسرائيل-للمسجد-سياسية-واستمرار-الانتهاكات-تقود-المنطقة-لحرب-دينية-1061959027.html
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم

مجموعات من المستوطنين تقتحم المسجد الأقصى

06:34 GMT 09.06.2022
© Sputnik . Ajjud jradat57 جريحا باقتحامات القوات الإسرائيلية باحة المسجد الأقصى
57 جريحا باقتحامات القوات الإسرائيلية باحة المسجد الأقصى - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2022
© Sputnik . Ajjud jradat
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اقتحمت مجموعات من المستوطنين، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى، وقامت بجولات داخله في وجود القوات الإسرائيلية.
وذكرت مصادر محلية أن المجموعات تضم عشرات المستوطنين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
ولفتت الوكالة إلى أن قوات الشرطة الإسرائيلية كانت تقوم بحماية المستوطنين أثناء اقتحام باحات المسجد الأقصى، مشيرة إلى أن الاقتحام جرى من جهة باب المغاربة.
مدير المسجد الأقصى - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2022
مدير المسجد الأقصى: اقتحامات إسرائيل للمسجد سياسية واستمرار الانتهاكات تقود المنطقة لحرب دينية
7 مايو, 16:37 GMT
وأوضحت الوكالة أن المستوطنين قاموا بجولات استفزازية داخل باحات المسجد الأقصى.
يذكر أن المسجد الأقصى يتعرض لعمليات اقتحام يقوم بها المستوطنون صباحا ومساء بصورة شبه يومية.
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