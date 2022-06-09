https://arabic.sputniknews.com/20220609/محمد-بن-زايد-يستقبل-رئيس-وزراء-إسرائيل-في-قصر-الشاطئ-1063339084.html
محمد بن زايد يستقبل رئيس وزراء إسرائيل في قصر الشاطئ
محمد بن زايد يستقبل رئيس وزراء إسرائيل في قصر الشاطئ
استقبل الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الإمارات، التي وصلها صباح اليوم الخميس. 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T13:54+0000
2022-06-09T13:54+0000
2022-06-09T13:54+0000
العالم
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جرى اللقاء بين الجانبين في قصر الشاطئ، حسبما ذكر موقع "البيان" الإماراتي، الذي أشار إلى أن بينيت قدم التعزية لابن زايد في وفاة رئيس الدولة السابق خليفة بن زايد.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال اللقاء، إنه يتطلع لزيادة العمل المشترك بين بلاده ودولة الإمارات في جميع المجالات بما يعود بالنفع على الدولتين.وقال محمد بن زايد: "إنه يشكر نفتالي بينيت على ما وصفه بـ "المشاعر الطيبة التي يبديها تجاه الإمارات"، مشيرا إلى تمنياته لإسرائيل بالاستقرار والازدهار".يذكر أن زيارة نفتالي بينيت إلى الإمارات جاءت تلبية لدعوة رئيسها محمد بن زايد، لبحث العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وهذه هي المرة الثالثة التي يجتمع فيها الرجلان خلال الأشهر الماضية، حيث كان أول لقاء بينهما في أبوظبي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي ثم في مصر خلال شهر مارس/ أذار الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220531/إسرائيل-تعلن-توقيع-أول-اتفاقية-للتجارة-الحرة-مع-الإمارات-1062911282.html
https://arabic.sputniknews.com/20220609/رئيس-الوزراء-الإسرائيلي-يصل-الإمارات-في-زيارة-غير-معلنة-ويلتقي-محمد-بن-زايد-1063323904.html
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العالم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, إسرائيل
محمد بن زايد يستقبل رئيس وزراء إسرائيل في قصر الشاطئ
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استقبل الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الإمارات، التي وصلها صباح اليوم الخميس.
جرى اللقاء بين الجانبين في قصر الشاطئ، حسبما ذكر
موقع "البيان" الإماراتي، الذي أشار إلى أن بينيت قدم التعزية لابن زايد في وفاة رئيس الدولة السابق خليفة بن زايد.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال اللقاء، إنه يتطلع لزيادة العمل المشترك
بين بلاده ودولة الإمارات في جميع المجالات بما يعود بالنفع على الدولتين.
وقال محمد بن زايد: "إنه يشكر نفتالي بينيت على ما وصفه بـ "المشاعر الطيبة التي يبديها تجاه الإمارات"، مشيرا إلى تمنياته لإسرائيل بالاستقرار والازدهار".
يذكر أن زيارة نفتالي بينيت
إلى الإمارات جاءت تلبية لدعوة رئيسها محمد بن زايد، لبحث العديد من القضايا الإقليمية
والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وهذه هي المرة الثالثة التي يجتمع فيها الرجلان خلال الأشهر الماضية، حيث كان أول لقاء بينهما في أبوظبي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي ثم في مصر خلال شهر مارس/ أذار الماضي.